YPF alcanzó su mayor récord histórico de ganancias para un primer trimestre

Vista de las oficinas centrales de YPF, en Puerto Madero (REUTERS/Agustin Marcarian)

YPF registró en el primer trimestre de 2026 con ganancias más altas de su historia para ese período, alcanzando USD 1.594 millones y un margen del 32% sobre ingresos, según informó la compañía en su balance presentado este miércoles. El indicar récord es el que se mide como Editda, o el beneficio bruto de explotación antes de deducir intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones

Este desempeño, impulsado por el crecimiento en la producción de shale y una reducción significativa de costos operativos, anticipa una aceleración de las inversiones durante la segunda mitad del año, especialmente en Vaca Muerta.

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La empresa detalló que el volumen de extracción de petróleo shale llegó a 205.000 barriles diarios, una suba interanual del 39%. El proyecto La Angostura Sur, de propiedad exclusiva de YPF, se consolidó como el quinto bloque de shale más productivo de Vaca Muerta en menos de dos años. En el mismo tramo trimestral, la utilidad neta sumó USD 409 millones, reflejando un aumento del 28% frente al primer trimestre de 2025, un diferencial histórico sobre el que la petrolera basará su estrategia para los próximos ejercicios fiscales.

Horacio Marín, CEO y presidente de la petrolera

En cuanto a las inversiones efectuadas en los primeros meses del año, el registro superó los USD 1.000 millones, de los cuales el 78% se destinó a proyectos no convencionales centrados en la cuenca neuquina. Este volumen refuerza la expectativa de aceleración programada en el crecimiento de la producción y desarrollo de infraestructura antes de fin de año.

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En downstream, la petrolera nacional estableció un récord histórico al procesar 344.000 barriles diarios en sus refinerías. Este salto permitió alcanzar niveles inéditos en producción de nafta premium y destilados medios, disminuyendo la necesidad de importar combustibles, satisfaciendo la demanda de otros refinadores locales y generando excedentes para la exportación de naftas y gasoil en mercados regionales.

El avance del proyecto VMOS también fue destacado por la empresa, al completar más del 62% de la obra al cierre de marzo de 2026. En abril, YPF incorporó 44.000 barriles diarios adicionales de capacidad de transporte, consolidando el 30% de participación en VMOS, lo que garantiza la evacuación del flujo creciente en la cuenca de Vaca Muerta.

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Respecto al desarrollo del plan Argentina LNG, los socios fundadores YPF, ENI y XRG —el brazo internacional de ADNOC— continuaron con las gestiones para obtener financiamiento, completar los estudios técnicos y asegurar concesiones productivas y acuerdos regulatorios con las provincias involucradas. En abril se formalizó la adquisición de tres bloques no convencionales que proveerán el gas necesario para el proyecto, asegurando la materia prima clave para la exportación de gas natural licuado.

El refuerzo financiero y la venta de activos estratégicos consolidan la liquidez récord de YPF

Durante el trimestre, el flujo de caja libre superó los 870 millones de dólares, resultado del rendimiento operativo y la liquidación parcial de activos no estratégicos, incluyendo la venta de la subsidiaria Profertil y el yacimiento convencional Manantiales Behr.

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Además de fortalecer la liquidez, la generación de caja permitió a la petrolera adelantar pagos de deuda por cerca de 750 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año, alcanzando un nivel de reservas de 1.700 millones de dólares en marzo de 2026. Este equilibrio financiero y operativo proporciona una base para sostener el incremento de inversiones, la expansión productiva y los proyectos de exportación energética en la agenda de YPF para el año en curso y el ciclo siguiente.