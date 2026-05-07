Mariano Navone y Thiago Tirante debutaron con un triunfo en el Masters 1000 de Roma

Mariano Navone celebra su victoria ante Denis Shapovalov en Roma (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

El tenis argentino sumó otras dos victorias en la primera ronda del Masters 1000 de Roma. Mariano Navone y Thiago Tirante avanzaron en el cuadro masculino del Foro Itálico, mientras que las notas negativas del día fueron las eliminaciones de Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo.

El triunfo más resonante lo protagonizó Navone, quien confirmó su gran momento al superar al canadiense Denis Shapovalov por 6-4 y 6-2. El tenista de 9 de Julio, ubicado en el puesto 44 del ranking ATP, dominó de principio a fin el desarrollo en el SuperTennis Arena y se impuso en 1 hora y 43 minutos.

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Navone mostró una versión firme y eficaz desde el fondo de la cancha para neutralizar la potencia del actual número 37 y ex Top 10 del ranking mundial, que nunca encontró la fórmula para inquietarlo.

El argentino tendrá un duro rival en la segunda ronda: el también canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo.

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Navone tiene razones para ilusionarse con dar el golpe. Semanas atrás conquistó el ATP 250 de Bucarest, el primer título de su carrera en el circuito mayor. Antes, el pupilo de Alberto Mancini ya había dado señales de su evolución al quedarse con el Challenger 175 de Cap Cana, disputado sobre superficie rápida y uno de los torneos más relevantes de esa categoría. Aliassime, además, suele ser irregular sobre el polvo de ladrillo.

El próximo rival de Navone será Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

Más trabajada fue la clasificación de Thiago Tirante (69°), que debió batallar durante casi tres horas para superar al italiano Gianluca Cadenasso (183°) por 6-7 (5), 6-4 y 6-0.

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El platense dejó atrás un arranque complejo, donde cedió el primer set en un tie-break ajustado, pero reaccionó con carácter para revertir el desarrollo y terminar dominando con claridad. Su próximo adversario será el británico Cameron Norrie, número 19 del mundo y quien recientemente fue su verdugo en el Madrid Open.

Después de un primer parcial parejo, Tirante ajustó su servicio, elevó su agresividad y aprovechó el desgaste físico de su rival para inclinar definitivamente el partido.

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El tramo final del encuentro fue una exhibición de superioridad, con 11 games consecutivos que reflejaron la reacción del argentino a medida que avanzó el encuentro. Cadenasso estuvo 7-6 y 4-1 arriba, pero no logró sostener el ritmo.

La sonrisa de Thiago Tirante tras un arranque con victoria en Roma (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)

No todas fueron buenas noticias para la delegación albiceleste. Román Burruchaga (56°) tuvo una actuación deslucida y cayó frente al italiano Mattia Bellucci (80°) por 6-4 y 6-4.

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El jugador local aprovechó mejor sus oportunidades e inclinó la balanza en su favor. Será rival de Tomás Etcheverry (26°), el argentino mejor ubicado tras la última actualización del ranking ATP. El cruce está previsto para este sábado.

También se despidió Juan Manuel Cerúndolo, quien protagonizó un encuentro reñido frente al chileno Cristian Garín (97°), pero terminó cediendo por 7-6 (2) y 7-5.

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El menor de los Cerúndolo luchó en el Estadio 1, pero Garín logró imponer su mayor experiencia para sellar el pasaje a la segunda ronda.

El Abierto de Roma es el tercer y último Masters 1000 sobre polvo de ladrillo. Se juega en el Foro Itálico y es una de las estaciones clave de la gira europea que desemboca en Roland Garros.

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