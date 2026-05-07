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Receta de polenta con tuco y queso, rápida y fácil

Ideal para los días frescos de otoño, con una combinación casera y rendidora que se prepara en muy poco tiempo

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Primer plano de un plato hondo de cerámica marrón con polenta amarilla, salsa tuco roja con carne picada y queso blanco derretido, espolvoreado con perejil.
La polenta con tuco y queso es un plato emblemático de la cocina argentina que aporta calidez en los días fríos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada reconforta tanto como un buen plato humeante de polenta con tuco y queso en pleno otoño. El aroma que se escapa de la olla mezcla de maíz, tomate y queso derretido parece abrazar la casa entera. Hay algo profundamente argentino en ese instante: la cocina encendida, el vapor en las ventanas y la promesa de una comida que invita a sentarse sin apuro.

La polenta con tuco y queso es mucho más que un clásico de la mesa familiar. Es la respuesta a los días fríos, a las noches largas y a las ganas de compartir algo sencillo y abundante. Llegó al país de la mano de los inmigrantes italianos, pero en cada provincia adoptó su impronta: algunos la prefieren bien blanda y cremosa, otros la cortan en porciones firmes y la gratinan hasta que el queso hace hilos.

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Suele aparecer en almuerzos de domingo y cenas apuradas por igual, porque es rendidora, económica y reconfortante. Cada bocado trae consigo un poco de historia, mucho sabor y la certeza de que, a veces, lo simple es lo más rico.

Receta de polenta con tuco y queso

La polenta con tuco y queso es un plato tradicional argentino donde la harina de maíz cocida se sirve acompañada de una salsa de tomate (tuco), carne picada y generosas cantidades de queso rallado o cremoso. Es ideal para quienes buscan una comida casera, rápida y sabrosa, perfecta para el día a día.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
Persona con delantal revuelve polenta en una olla grande sobre la estufa. Una sartén con tuco humeante y un bol de queso rallado. Tomates y ajos visibles.
El origen italiano de la polenta se fusiona con las costumbres argentinas, adaptando la preparación en cada provincia y hogar(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 taza de polenta instantánea
  • 2 tazas de agua caliente
  • 1 taza de caldo de verdura casero
  • Sal a gusto
  • 1 cucharada de manteca o aceite
  • 1 cucharada de queso rallado
  • 1 cebolla
  • 2 tomates frescos o 1 lata de tomate triturado
  • 250 gr de carne picada (opcional)
  • Verduras a gusto (morrón, zanahoria, perejil, cebollita de verdeo)
  • Queso cremoso cortado en cubos (opcional, para gratinar)

Cómo hacer polenta con tuco y queso, paso a paso

  1. En una olla, llevar a hervor la mezcla de agua y caldo.
  2. Incorporar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente para evitar grumos, durante 1 minuto a fuego medio.
  3. Añadir la manteca y el queso rallado. Cocinar 2 minutos más, siempre mezclando, hasta que la polenta espese y se despegue del fondo.
  4. Volcar la polenta en una fuente enmantecada.
  5. Para el tuco: Picar la cebolla y rehogarla en una sartén con un poco de aceite durante 5 minutos.
  6. Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie de color (10 minutos). Si no usás carne, salteá solo las verduras.
  7. Incorporar los tomates en cubos y las verduras elegidas. Salpimentar y sumar condimentos a gusto.
  8. Cocinar a fuego bajo 15 minutos, hasta que la salsa espese.
  9. Servir la polenta en platos, cubrir con el tuco y terminar con cubos de queso cremoso o más queso rallado.
  10. Gratinar en horno fuerte 5 minutos si querés el queso bien derretido.

Consejos técnicos:

  • Revolver la polenta sin parar para que no se formen grumos.
  • Usar queso cremoso y gratinar suma textura y sabor.
  • El tuco puede llevar solo tomate y cebolla, o sumar carne y verduras según lo que haya en la heladera.
  • La polenta está lista cuando se despega fácilmente del fondo de la olla.
Primer plano de un plato humeante de polenta amarilla con tuco de carne, zanahorias, queso rallado y hojas de albahaca, sobre una superficie de madera oscura.
Esta receta de polenta rinde cuatro porciones generosas, convirtiéndose en una opción rendidora y económica para compartir (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones abundantes, ideales como plato principal. Si preferís porciones más chicas, podés servir hasta 6 platos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Carbohidratos: 37 g
  • Proteínas: 14 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En el freezer, hasta 2 meses. Calentar bien antes de servir para recuperar la textura y el sabor.

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