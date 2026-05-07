Receta de polenta con tuco y queso, rápida y fácil

Nada reconforta tanto como un buen plato humeante de polenta con tuco y queso en pleno otoño. El aroma que se escapa de la olla mezcla de maíz, tomate y queso derretido parece abrazar la casa entera. Hay algo profundamente argentino en ese instante: la cocina encendida, el vapor en las ventanas y la promesa de una comida que invita a sentarse sin apuro.
La polenta con tuco y queso es mucho más que un clásico de la mesa familiar. Es la respuesta a los días fríos, a las noches largas y a las ganas de compartir algo sencillo y abundante. Llegó al país de la mano de los inmigrantes italianos, pero en cada provincia adoptó su impronta: algunos la prefieren bien blanda y cremosa, otros la cortan en porciones firmes y la gratinan hasta que el queso hace hilos.
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Suele aparecer en almuerzos de domingo y cenas apuradas por igual, porque es rendidora, económica y reconfortante. Cada bocado trae consigo un poco de historia, mucho sabor y la certeza de que, a veces, lo simple es lo más rico.
Receta de polenta con tuco y queso
La polenta con tuco y queso es un plato tradicional argentino donde la harina de maíz cocida se sirve acompañada de una salsa de tomate (tuco), carne picada y generosas cantidades de queso rallado o cremoso. Es ideal para quienes buscan una comida casera, rápida y sabrosa, perfecta para el día a día.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 taza de polenta instantánea
- 2 tazas de agua caliente
- 1 taza de caldo de verdura casero
- Sal a gusto
- 1 cucharada de manteca o aceite
- 1 cucharada de queso rallado
- 1 cebolla
- 2 tomates frescos o 1 lata de tomate triturado
- 250 gr de carne picada (opcional)
- Verduras a gusto (morrón, zanahoria, perejil, cebollita de verdeo)
- Queso cremoso cortado en cubos (opcional, para gratinar)
Cómo hacer polenta con tuco y queso, paso a paso
- En una olla, llevar a hervor la mezcla de agua y caldo.
- Incorporar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente para evitar grumos, durante 1 minuto a fuego medio.
- Añadir la manteca y el queso rallado. Cocinar 2 minutos más, siempre mezclando, hasta que la polenta espese y se despegue del fondo.
- Volcar la polenta en una fuente enmantecada.
- Para el tuco: Picar la cebolla y rehogarla en una sartén con un poco de aceite durante 5 minutos.
- Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie de color (10 minutos). Si no usás carne, salteá solo las verduras.
- Incorporar los tomates en cubos y las verduras elegidas. Salpimentar y sumar condimentos a gusto.
- Cocinar a fuego bajo 15 minutos, hasta que la salsa espese.
- Servir la polenta en platos, cubrir con el tuco y terminar con cubos de queso cremoso o más queso rallado.
- Gratinar en horno fuerte 5 minutos si querés el queso bien derretido.
Consejos técnicos:
- Revolver la polenta sin parar para que no se formen grumos.
- Usar queso cremoso y gratinar suma textura y sabor.
- El tuco puede llevar solo tomate y cebolla, o sumar carne y verduras según lo que haya en la heladera.
- La polenta está lista cuando se despega fácilmente del fondo de la olla.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones abundantes, ideales como plato principal. Si preferís porciones más chicas, podés servir hasta 6 platos.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 12 g
- Carbohidratos: 37 g
- Proteínas: 14 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En el freezer, hasta 2 meses. Calentar bien antes de servir para recuperar la textura y el sabor.
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