Receta de tacos de masa de zanahoria, rápida y fácil

La incorporación de zanahoria en la masa de los tacos introduce un color intenso y un aroma dulce que transforma por completo la experiencia habitual de este plato. Esta versión, libre de harinas tradicionales, destaca por su ligereza y versatilidad, adaptándose a distintas preferencias alimenticias. Su atractivo visual y su sabor suave la han convertido en una opción frecuente en hogares donde se busca innovar con recetas aptas para niños y adultos, y sumar alternativas más saludables a las comidas cotidianas.
En Argentina, esta comida se ve generalmente en reuniones informales, picadas saludables o en almuerzos rápidos. Es perfecto para quienes siguen una dieta sin gluten o buscan sumar vegetales de manera creativa, y suelen acompañarse con rellenos frescos o de aprovechamiento.
Además de su facilidad de preparación, los tacos de masa de zanahoria ofrecen versatilidad para experimentar con ingredientes y sabores. Se pueden incorporar especias como comino o pimentón en la masa para intensificar el perfil aromático, o combinar la zanahoria con otras verduras ralladas como zapallito o remolacha. Esta base admite tanto rellenos fríos, como ensaladas de legumbres, como opciones calientes a base de salteados de vegetales, pollo o pescado, permitiendo adaptar la receta a distintas estaciones y preferencias alimenticias.
Receta de tacos de masa de zanahoria
Los tacos de masa de zanahoria son discos finos y flexibles elaborados a base de zanahoria rallada, huevos y un poco de harina o avena, que se cocinan en sartén hasta quedar dorados y maleables. Se usan igual que una tortilla común para rellenar con carnes, vegetales, legumbres o quesos.
Tiempo de preparación
Total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 gr de zanahoria
- 2 huevos
- 2 cucharadas soperas de harina (puede ser común, integral o de arroz)
- 1 pizca de sal
- Pimienta a gusto
- 1 cucharada de aceite (para la sartén)
- Opcional: 1 cucharadita de orégano o comino molido
Cómo hacer tacos de masa de zanahoria, paso a paso
- Lavar, pelar y rallar las zanahorias con rallador fino.
- Colocar la zanahoria rallada en un bol grande y añadir los huevos. Mezclar bien.
- Agregar la harina, la sal, la pimienta y los condimentos elegidos. Integrar hasta lograr una mezcla húmeda pero unida.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y pincelar con un poco de aceite.
- Tomar porciones de mezcla (aprox. 3 cucharadas) y colocar en la sartén, dándoles forma de disco fino, de unos 12 a 15 cm de diámetro.
- Cocinar cada taco durante 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén dorados y firmes al tacto. No mover hasta que la base esté bien dorada para evitar que se rompan.
- Retirar y reservar apilados, cubiertos con un repasador limpio para conservar la humedad y flexibilidad.
- Repetir hasta acabar la mezcla. Servir tibios o fríos, rellenando a gusto.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Una porción rinde aproximadamente 8 tacos medianos (para 4 personas como plato principal).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 70 kcal
- Grasas: 2 gr
- Carbohidratos: 10 gr
- Proteínas: 2 gr
Los datos numéricos son estimados y los valores nutricionales precisos dependerán de los ingredientes específicos utilizados en la preparación, el paso a paso y también el tamaño de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conservan en heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. También se pueden freezar intercalando separadores, hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo en sartén caliente o microondas para recuperar la flexibilidad.
