Receta de calabaza rellena con queso al horno, rápida y fácil

La calabaza rellena con queso al horno es una receta tradicional argentina ideal para los días fríos de otoño e invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el frío se instala y el aroma del horno se apodera de la casa, la calabaza rellena con queso se vuelve protagonista de las mesas argentinas. El color vibrante de su pulpa y el queso fundente dorado despiertan recuerdos de comidas simples, compartidas en familia o entre amigos, donde el calor del hogar se siente en cada bocado.

En Argentina, este plato suele prepararse en otoño e invierno, aprovechando la abundancia y el bajo costo de la calabaza anco o kabutia. Es una receta versátil, ideal tanto para comidas cotidianas como para sorprender en reuniones. Su popularidad responde a la facilidad de preparación, el sabor reconfortante y la posibilidad de adaptarla a lo que haya en la heladera.

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Además, permite variar los ingredientes según el gusto de cada familia, sumando vegetales, hierbas frescas o incluso algún tipo de jamón cocido o panceta para quienes prefieren una versión más sustanciosa.

Receta de calabaza rellena con queso al horno

La calabaza rellena con queso al horno consiste en mitades de calabaza asadas, con un hueco y luego rellenas con una mezcla de su propia pulpa, diferentes tipos de quesos, condimentos y, si se desea, algún agregado extra como crema de leche o verduras salteadas.

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La preparación utiliza calabaza anco, plomo o kabutia, combinada con quesos y condimentos para lograr un sabor reconfortante e inconfundible

La preparación culmina con el gratinado en horno fuerte, logrando una superficie dorada y un interior cremoso. El resultado es un plato reconfortante, que puede acompañarse con ensaladas frescas o servirse como entrada o como plato principal, según la ocasión.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

1 calabaza mediana (anco, plomo o kabutia)

200 gr de queso cremoso (cuartirolo, mozzarella o similar)

50 gr de queso rallado (reggianito, sardo o parmesano)

2 cucharadas de crema de leche (opcional)

1 cebolla de verdeo o común, picada (opcional)

1 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Cómo hacer calabaza rellena con queso al horno, paso a paso

La receta es fácil y rápida, con un tiempo total de 45 minutos y un procedimiento sencillo que la hace accesible para todo tipo de cocineros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalentar el horno a 200 °C. Lavar la calabaza, cortarla al medio a lo largo y quitar las semillas. Si se desea, hacer pequeños cortes superficiales en la pulpa para una cocción pareja. Rociar con un poco de aceite de oliva y salar. Disponer las mitades en una placa para horno, con la pulpa hacia arriba. Hornear durante 25 a 30 minutos o hasta que la pulpa esté tierna al pinchar con tenedor. Si se utiliza cebolla de verdeo, saltearla en una sartén con un toque de aceite hasta que esté transparente. Retirar la calabaza del horno. Con cuidado, ahuecar parte de la pulpa dejando un borde de 1 cm. Colocar la pulpa extraída en un bol. Mezclar la pulpa con el queso cremoso en cubos, la crema de leche (opcional), el queso rallado, el orégano y la cebolla salteada (si se usa). Salpimentar a gusto. Rellenar las mitades de calabaza con la mezcla. Cubrir con más queso rallado y un chorrito de aceite de oliva. Llevar de nuevo al horno y gratinar durante 5 a 7 minutos. Es fundamental controlar el horno para evitar que el queso se queme y lograr un dorado parejo. Retirar, dejar reposar unos minutos y servir caliente. Se puede decorar con verdeo fresco o perejil picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones abundantes (1 mitad de calabaza por persona).

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La calabaza rellena puede conservarse en heladera hasta 3 días y también congelarse, facilitando la organización de comidas semanales (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 325 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 31 gr

Proteínas: 14 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, la calabaza rellena puede conservarse hasta 3 días en recipiente hermético. Si se desea freezar, conviene hacerlo antes del gratinado final y consumir dentro de los 2 meses.

Al recalentar, se recomienda horno o sartén tapada para preservar la textura y el sabor. Esta versatilidad la convierte en una excelente opción para dejar preparada con anticipación y resolver comidas de manera simple durante la semana.

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