Más de una docena de arrestados tras megaoperativo antidrogas en Los Ángeles; decomisan 18 kilos de fentanilo

El operativo federal del 6 de mayo de 2026 en MacArthur Park implica la detención de 18 personas por tráfico de fentanilo y metanfetaminas en Los Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un operativo federal, ejecutado el 6 de mayo de 2026, resultó en la detención de dieciocho personas acusadas de integrar una red dedicada al tráfico de fentanilo y metanfetaminas en el área de MacArthur Park, Los Ángeles, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). La acción afecta a presuntos miembros y colaboradores de distintas pandillas que, de acuerdo con la acusación, abastecían de narcóticos a la zona. El caso es relevante por la magnitud de la operación y por el impacto del tráfico de estas sustancias en la ciudad.

De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia, la denuncia federal involucra a veinticinco personas, de las cuales dieciocho fueron capturadas y siete permanecen prófugas. La acusación formal señala delitos de posesión con intención de distribuir, y distribución de, sustancias controladas, principalmente fentanilo y metanfetaminas. En el operativo se incautaron aproximadamente 18 kilogramos (40 libras) de fentanilo, una cantidad considerada significativa por las autoridades federales.

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MacArthur Park, una zona ubicada al oeste del centro de Los Ángeles, ha sido identificada durante años como un epicentro de tráfico y consumo de drogas, así como de actividad de pandillas. El parque y sus alrededores presentan altos índices de pobreza y presencia de personas sin hogar, factores que, según el DOJ, han facilitado la operación de redes de narcotráfico asociadas a grupos como la 18th Street Gang, Crazy Riders Gang y Mara Salvatrucha (MS-13).

¿Por qué fue importante el operativo en MacArthur Park?

El operativo realizado en Los Ángeles forma parte de una estrategia federal orientada a interrumpir el tráfico de drogas sintéticas, con énfasis en el fentanilo, un opioide sintético cuya letalidad ha generado alertas sanitarias en todo Estados Unidos. El Departamento de Justicia detalló que la incautación de 18 kilogramos de fentanilo podría tener un impacto directo en la reducción de sobredosis y muertes vinculadas al consumo de esta sustancia.

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La operación fue coordinada entre la Drug Enforcement Administration (DEA), la Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Southern California Drug Task Force (SCDTF), bajo el marco del programa de Áreas de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA). Las autoridades ejecutaron múltiples órdenes de arresto y cateo en varios puntos de la ciudad, incluyendo residencias en Calabasas, South Los Ángeles y San Gabriel, según el comunicado del DOJ.

Las autoridades incautaron 18 kilogramos de fentanilo, suficiente para provocar cientos de miles de muertes por sobredosis según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes fueron los principales acusados y cómo operaba la red?

Según la denuncia presentada en la Corte Federal del Distrito Central de California, Mallaly Moreno-Lopez y Jackson Tarfur, residentes del área de Westmont, fueron identificados como los presuntos principales proveedores de fentanilo y metanfetaminas para la zona de MacArthur Park y el denominado Alvarado Corridor. La acusación sostiene que ambos realizaban entregas directas de narcóticos para su almacenamiento en locales comerciales y posterior distribución a revendedores de la zona.

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El DOJ también identificó a Yolanda Iriarte-Avila, residente en Calabasas, y a su pareja, Jesús Morales-Landel, del área de Exposition Park, como parte de la cadena de suministro. Morales-Landel, según la investigación, actuaba como distribuidor a nivel callejero en MacArthur Park, recibiendo las drogas de Iriarte-Avila para su venta.

La denuncia detalla que entre el 9 de marzo y el 15 de abril de 2026 se documentaron al menos 27 transacciones de fentanilo y metanfetamina en el área. Los fiscales federales encargados del caso son Lauren E. Border y Joshua J. Lee de la Sección de Crimen Organizado Transnacional, según el DOJ.

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¿Cómo afecta el tráfico de fentanilo y metanfetaminas a Los Ángeles?

El fentanilo es considerado por las autoridades estadounidenses como una de las principales amenazas para la salud pública. De acuerdo con datos oficiales citados en el comunicado del DOJ, un solo kilogramo de fentanilo puede causar cientos de miles de muertes por sobredosis. El decomiso de 18 kilogramos representa una cantidad suficiente para afectar a gran parte de la comunidad.

El tráfico y consumo de estas sustancias han sido especialmente problemáticos en áreas como MacArthur Park, donde confluyen altos niveles de marginación social, falta de acceso a servicios de salud y presencia de organizaciones criminales, según reportes de la DEA y el Departamento de Justicia. Además, la zona es reconocida por ser un punto de disputa entre diferentes pandillas, lo que incrementa la peligrosidad y la incidencia de delitos violentos.

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¿Qué cargos enfrentan los detenidos y cuál es el proceso judicial?

La acusación formal presentada por el Departamento de Justicia imputa a los arrestados los delitos de posesión con intención de distribuir y distribución de sustancias controladas. Moreno-Lopez, Tarfur, Iriarte-Avila y Morales-Landel enfrentan una pena mínima obligatoria de diez años de prisión federal y una máxima de cadena perpetua, en caso de ser hallados culpables. Los demás acusados podrían recibir hasta 20 años de prisión si la Corte los condena, según el DOJ.

El comunicado oficial recuerda que una acusación formal es solo una alegación de conducta delictiva, y que los acusados son considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal federal.

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MacArthur Park es identificado como un epicentro de tráfico de drogas y disputa de pandillas como 18th Street Gang, Crazy Riders Gang y MS-13 en Los Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué declararon las autoridades tras el operativo?

En el comunicado difundido por el Departamento de Justicia, el primer asistente del fiscal federal, Bill Essayli, afirmó: “Hoy comenzamos a recuperar MacArthur Park de los criminales y adictos, para devolver este espacio público a los ciudadanos de Los Ángeles”.

Por su parte, Anthony Chrysanthis, director de la DEA en Los Ángeles, señaló: “Esta operación es solo un paso, tomado por varias agencias que buscan aliviar el sufrimiento y la desesperanza en MacArthur Park, los comercios y el vecindario”.

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El jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, sostuvo que “el fentanilo sigue siendo una de las amenazas más peligrosas para nuestra comunidad. Nos mantendremos firmes, junto a nuestros socios federales, en la protección de los habitantes de Los Ángeles frente a la actividad de drogas peligrosas”, según el DOJ.

¿Qué antecedentes existen sobre la actividad delictiva en MacArthur Park?

MacArthur Park ha sido catalogado durante años por las autoridades como un foco de tráfico y consumo de drogas, así como de actividad de pandillas. El parque y su entorno inmediato forman parte de territorios disputados por organizaciones delictivas, como la 18th Street Gang, el área sur del parque bajo influencia de Crazy Riders Gang y la zona oeste vinculada a Mara Salvatrucha (MS-13), de acuerdo con el DOJ.

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El parque se encuentra rodeado por una zona densamente poblada, con presencia de comercios, oficinas y viviendas, lo que incrementa la complejidad de las operaciones policiales. Los informes oficiales indican que la mayoría de las personas sin hogar en la zona son consumidores de drogas, lo que ha agravado la situación sanitaria y de seguridad pública.

¿Qué impacto tiene el operativo para los residentes y comercios de la zona?

El Departamento de Justicia informó que la operación busca interrumpir la cadena de suministro de drogas en una de las áreas urbanas más afectadas de Los Ángeles. La intención de las autoridades es devolver la seguridad a MacArthur Park y su entorno, favoreciendo a residentes, comercios y organizaciones comunitarias que desde hace años demandan acciones para combatir el narcotráfico y la violencia asociada.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y colaborar con las investigaciones en curso. El proceso judicial contra los acusados continúa abierto, y el Departamento de Justicia anticipa nuevas acciones en la lucha contra el tráfico de fentanilo y metanfetaminas en la ciudad.