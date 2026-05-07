El 25% de las mujeres de la generación Z no cree posible combinar éxito laboral con pareja estable

El 25% de las mujeres de la Generación Z considera imposible combinar éxito laboral y pareja estable según una encuesta de EduBirdie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cuarto de las mujeres de la Generación Z considera que debe elegir entre el amor y la carrera profesional, planteando este dilema como el mayor desafío al que se enfrentan, según expertas en psicología y relaciones. Aunque cerca de la mitad de las jóvenes aspira a una relación estable junto con un empleo seguro, una proporción significativa prioriza la autonomía y el desarrollo personal en un contexto de transformación de roles y expectativas.

De acuerdo con una encuesta realizada por la plataforma EduBirdie a 2.000 participantes, el 25% de las mujeres de la Generación Z cree que conciliar éxito laboral y vida sentimental no es posible. Este grupo percibe que la presión social y la persistencia de desigualdades estructurales los obliga a priorizar entre el ámbito amoroso y el profesional, un dilema que, según las especialistas, ha acompañado históricamente a las mujeres.

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En contraste, el 47% de las encuestadas manifestó su deseo de casarse, tener hijos y contar con un empleo estable, mientras que el 23% afirmó que prefiere enfocarse en el éxito y la independencia personal aunque implique permanecer soltera.

La psicóloga Wendy Walsh, reconocida por su trabajo en temas de relaciones y género de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, señala que la tensión entre la vida profesional y personal “ha sido el mayor desafío para las mujeres a lo largo de la historia”.

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Esta dificultad se ve reforzada por la brecha salarial: según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, las mujeres ganan en promedio 81 centavos por cada dólar que perciben los hombres. Ante este escenario, muchas jóvenes de la Generación Z consideran que impulsar la carrera profesional representa el camino más viable para avanzar ante la desigualdad, optando por postergar la vida sentimental hasta consolidar su independencia económica.

Expertas en psicología resaltan cómo la transformación de los modelos familiares impulsa una nueva autonomía en las mujeres jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Walsh destaca que una parte relevante de la Generación Z espera “poder tenerlo todo, pero no al mismo tiempo”, lo que se traduce en la decisión de priorizar el desarrollo laboral antes de buscar una relación estable. Sin embargo, la especialista subraya que compatibilizar ambos aspectos es posible en la medida en que exista apoyo mutuo en la pareja. “Las relaciones sanas se basan en la interdependencia”, afirma Walsh, quien recomienda buscar compañeros sentimentales que respalden los proyectos propios y estén dispuestos a acompañar el crecimiento profesional de la otra persona.

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Por su parte, la psicóloga Sabrina Romanoff, experta en relaciones interpersonales, aconseja observar indicadores como la coherencia en la conducta, la asunción de responsabilidades y la capacidad de generar un entorno de confianza y tranquilidad. Romanoff sostiene que estos elementos contribuyen a construir vínculos sólidos, capaces de sostener tanto el desarrollo personal como el profesional.

Cambios en los roles y expectativas de género

La revisión de los modelos tradicionales de pareja y familia es, según Walsh, un proceso que puede beneficiar a la Generación Z. La especialista defiende la apertura hacia dinámicas en las que el hombre no solo actúe como proveedor, sino también como aliado en la vida cotidiana, compartiendo tareas y participando activamente en el hogar. Esta transformación permite superar esquemas rígidos y propicia relaciones más igualitarias, en las que ambos miembros pueden desarrollarse plenamente.

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Los cambios en roles de género favorecen dinámicas familiares más igualitarias, con énfasis en la cooperación y la corresponsabilidad en el hogar

Diversos estudios internacionales, como los publicados por el Pew Research Center, muestran que las jóvenes de la Generación Z valoran cada vez más la cooperación y la flexibilidad en las relaciones, además de priorizar el bienestar emocional y profesional. Este cambio de perspectiva impulsa la aparición de nuevas dinámicas familiares, donde la corresponsabilidad y el acompañamiento mutuo se colocan en el centro.

El impacto a largo plazo en la vida y las decisiones de la Generación Z

Organizaciones como la Asociación Americana de Psicología advierten que la dificultad para equilibrar vida laboral y personal puede influir en las decisiones de pareja, maternidad y trayectoria profesional a largo plazo. El acceso a políticas de conciliación, licencias parentales y entornos laborales inclusivos es señalado como un factor clave para que las nuevas generaciones no se vean obligadas a elegir entre crecimiento personal y vida afectiva.

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Asociaciones profesionales advierten que el acceso a políticas de conciliación laboral será clave para que las mujeres de la Generación Z alcancen sus metas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Generación Z comienza a dejar atrás los límites impuestos por los roles tradicionales de género, promoviendo dinámicas familiares y profesionales basadas en la cooperación, la autonomía y el acompañamiento mutuo. Este proceso todavía enfrenta barreras estructurales, pero marca un cambio relevante en las expectativas y aspiraciones de las mujeres jóvenes.