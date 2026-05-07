Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declararán los médicos que le detectaron el hematoma en la cabeza

Para la audiencia de este jueves están citados los profesionales del sanatorio Ipensa, el kinesiólo del club Gimnasia y un forense. Luque adelantó que pedirá hablar

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Operación de Diego Maradona en Clínica Olivos - 3 de noviembre 2020
Leopoldo Luque pidió ampliar su indagatoria

Desde esta mañana declaran los médicos que dijeron que no había que operar de la cabeza a Diego Maradona, y que evaluaron al Diez tras su cumpleaños N°60.

También testificará otro forense que participó de la autopsia, a quien Leopoldo Luque adelantó que le responderá.

12:22 hsHoy

Juicio por Maradona: declaran los médicos que dijeron que no había que operar a Diego de la cabeza

Son los profesionales del sanatorio Ipensa de La Plata, que evaluaron al Diez tras su cumpleaños de 60, en octubre 2020. También testificará otro forense que participó en la autopsia. Luque ampliará otra vez su indagatoria

Diego Maradona con Leopoldo Luque después de la operación de cabeza
Diego Maradona con Leopoldo Luque después de la operación de cabeza

Cada nueva audiencia del juicio por la muerte de Maradona es clave para reconstruir cómo fueron los últimos días del Diez con vida. La jornada de este jueves no será la excepción: luego de que se mostraran los detalles de la autopsia y quedara en evidencia el deterioro de su cuerpo, declararán los médicos que lo atendieron exactamente un mes antes de su fallecimiento.

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