Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declararán los médicos que le detectaron el hematoma en la cabeza

Leopoldo Luque pidió ampliar su indagatoria

Desde esta mañana declaran los médicos que dijeron que no había que operar de la cabeza a Diego Maradona, y que evaluaron al Diez tras su cumpleaños N°60.

También testificará otro forense que participó de la autopsia, a quien Leopoldo Luque adelantó que le responderá.