Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declararán los médicos que le detectaron el hematoma en la cabeza

Desde esta mañana declaran los médicos que dijeron que no había que operar de la cabeza a Diego Maradona, y que evaluaron al Diez tras su cumpleaños N°60.
También testificará otro forense que participó de la autopsia, a quien Leopoldo Luque adelantó que le responderá.
12:22 hsHoy
Cada nueva audiencia del juicio por la muerte de Maradona es clave para reconstruir cómo fueron los últimos días del Diez con vida. La jornada de este jueves no será la excepción: luego de que se mostraran los detalles de la autopsia y quedara en evidencia el deterioro de su cuerpo, declararán los médicos que lo atendieron exactamente un mes antes de su fallecimiento.