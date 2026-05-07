J Balvin cumple años: de estampados a esmoquin, así construye su estilo camaleónico

J Balvin celebra este jueves 7 de mayo su cumpleaños número 41 y su nombre resuena tanto en la música como en la moda global. Su estilo, que logra cambiar en cada aparición, se lleva todos los flashes por su capacidad para moverse entre lo extravagante y lo clásico, lo urbano y lo elegante, siempre con un sello personal inconfundible.
El cantante colombiano demuestra que la moda es una extensión de su personalidad, capaz de adoptar desde prendas decoradas con girasoles hasta esmóquines de corte tradicional, sin perder coherencia ni autenticidad. A continuación, un repaso por sus looks más destacados y su propuesta estética.
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Pantalones con girasoles y camiseta blanca sin mangas
En una de sus presentaciones, J Balvin llevó una camiseta blanca sin mangas, que dejaba al descubierto los tatuajes de sus brazos y cuello. Optó por pantalones anchos color crudo, decorados con aplicaciones de girasoles amarillos en relieve a ambos lados de las piernas. El conjunto se completó con zapatillas blancas y un reloj negro.
Chaleco negro y sombrero
En otra ocasión, el nacido en Medellín apostó por un chaleco negro de corte ancho, dejando los brazos descubiertos y mostrando nuevamente sus tatuajes. Combinó este chaleco con pantalones negros y sumó un sombrero tradicional colombiano de franjas negras y blancas, junto con gafas oscuras.
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Abrigo de peluche beige y sombrero blanco
Durante una salida nocturna, eligió un abrigo de peluche beige de gran tamaño sobre un atuendo oscuro. Añadió un sombrero blanco de ala ancha, ligeramente ladeado, y completó el estilismo con barba delineada y pendientes pequeños.
Abrigo de piel bicolor y esmoquin
En un entorno urbano, J Balvin vistió un esmoquin negro clásico con camisa blanca y pajarita negra. Por encima, llevó un abrigo de piel bicolor en marrón y beige. El cabello rapado y la barba delineada se mantuvieron como constantes, mientras que la pose seria y el fondo de lamas metálicas resaltaron la sofisticación del conjunto.
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Esmoquin negro en alfombra roja
En la alfombra roja de los Premios Grammy, recurrió a un esmoquin negro entallado, acompañado por camisa blanca y pajarita negra. Combinó el atuendo con zapatos de charol negro, un reloj dorado y un anillo grande como accesorios destacados.
Traje crema con girasoles
En otro evento en Bogotá, lució un traje crema decorado con girasoles en relieve tanto en la chaqueta como en los pantalones. El saco y el pantalón compartieron el mismo tono y las aplicaciones de flores amarillas destacaron sobre el fondo neutro.
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Camisa blanca y pantalón ancho claro
Para una ocasión formal en su país, el artista latinoamericano combinó una camisa blanca de algodón con pantalones anchos de color claro. Llevó gafas oscuras de gran tamaño y optó por un estilismo minimalista, sin más accesorios visibles.
Conjunto deportivo rojo
Sobre el escenario del Flow Fest, eligió un conjunto deportivo rojo formado por camiseta holgada con el número “07” y pantalón ancho a juego. Agregó guantes negros con la palabra “GAVARRIA” en el antebrazo, gafas oscuras y cadenas plateadas.
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Campera negra, pantalón negro y gorra
En un entorno urbano, a J Balvin se lo vio con una chaqueta negra con logos blancos de gran tamaño en el pecho, pantalón negro y camisa blanca con corbata negra. Los zapatos en blanco y negro y la gorra negra y naranja con símbolos gráficos en blanco completaron el conjunto.
Campera bicolor y pantalón azul
En otra elección callejera, llevó una chaqueta de cuero bicolor en negro y azul con detalles gráficos en blanco, pantalón azul intenso y camisa blanca con corbata negra. Sumó una gorra vaquera de mezclilla azul con símbolos blancos estampados y anteojos espejados. El look se completó con zapatos burdeos.
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Naranja y gorra vaquera
En otra de sus postales, el colombiano apostó por una chaqueta ligera de color naranja brillante, combinada con camisa blanca y corbata amarilla. Lució pantalones amplios en gris claro y zapatos beige de suela gruesa. El conjunto se vio reforzado por una gorra vaquera azul con estampado blanco y anteojos de sol.
Bomber negra y anteojos rosas
En otra ocasión, eligió una chaqueta bomber negra sobre una camiseta marrón ajustada. Completó el estilismo con jeans claros de corte holgado y zapatos beige. Como accesorios, incluyó gafas de sol con cristales rosados y un bolso grande gris.
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Traje de cuadros rojos y azules
En la alfombra roja de los MTV Video Music Awards, optó por un traje de cuadros en tonos rojos y azules, de doble botonadura, combinado con una camiseta negra debajo del saco. Llevó zapatos negros y accesorios discretos como pendientes pequeños y un broche metálico en la solapa. Sostuvo unos anteojos oscuros.
Traje rosa y sombrero de ala ancha
Para la Met Gala del año pasado, lució un traje de sastre rosa claro de corte amplio, compuesto por saco, chaleco, camisa y pantalón. Combinó el conjunto con corbata y sombrero de ala ancha del mismo tono, además de anillos y un broche en la solapa. Calzó zapatos marrón oscuro, evidenciando su preferencia por la sastrería reinterpretada y los tonos poco convencionales.
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Abrigo largo negro y total look oscuro
En la alfombra roja de los Premios Grammy 2025, eligió un abrigo largo negro de textura satinada, abotonado al frente, sobre un conjunto completamente negro que incluyó camisa, pantalón y moño. El cabello rubio platino y un pequeño broche en la solapa completaron la apariencia y mostró cómo el monocromo puede adquirir presencia y carácter con pequeños detalles de diseño.
Suéter gris y pantalón azul
En la Fashion Week del año pasado, vistió un suéter gris de tejido grueso y doble botonadura, sobre una camisa blanca de cuello abotonado. El look se completó con pantalón azul marino y zapatos negros, gafas de armazón grueso y el cabello con rastas teñidas de verde. Este conjunto reflejó su inclinación por la mezcla entre lo clásico y lo experimental.
Conjunto de pana rosa
En un entorno exterior, J Balvin apostó por un conjunto de pana rosa compuesto por chaqueta y pantalón holgados, acompañado de una camiseta blanca básica. Llevó anteojos de sol blancos, cadena plateada y zapatillas deportivas grises con detalles en negro y blanco.
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