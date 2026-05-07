Costa Rica

La representación femenina alcanza nuevas posiciones de poder en Costa Rica de acuerdo con Forbes Centroamérica

El reconocimiento a diez figuras destaca la influencia regional y global de mujeres que han contribuido al desarrollo sostenible y a la transformación empresarial, educativa y científica en el país

Guardar
Google icon
Ilustración de tres mujeres sobre un fondo lila claro con el texto 'Mujeres más poderosas de Costa Rica'. Mariola Urgellés y Odalisca Breedy Shadid flanquean a una mujer central rubia.
Una ilustración vibrante celebra a tres de las mujeres más poderosas de Costa Rica, destacando sus contribuciones en el emprendimiento y la ciencia marina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mujeres más poderosas de 2026, según la edición de Forbes Centroamérica, destaca a féminas costarricenses que han consolidado su liderazgo en sectores como la tecnología, la ciencia, la educación y las finanzas.

Sus trayectorias reflejan el avance de la representación femenina en cargos directivos y espacios históricamente dominados por hombres.

PUBLICIDAD

El listado de Forbes destaca a diez costarricenses por su impacto regional y global. Entre ellas figuran ejecutivas, investigadoras, empresarias y promotoras de la innovación, reconocidas por su excelencia profesional y su aporte a la equidad y el desarrollo sostenible.

Perfiles de las costarricenses seleccionadas por Forbes

Ineke Geesink Arango encabeza la lista como Directora de Soluciones de Inteligencia Artificial para Latinoamérica y el Caribe en Microsoft. Su liderazgo fue clave en la expansión de la IA en la región; fue la primera mujer en dirigir Microsoft Costa Rica y fomenta de forma activa la diversidad en tecnología.

PUBLICIDAD

Ilustración de cuatro mujeres sonrientes: Mariola Urgellés, Marysela Zamora, Silvia Castro y Rosemary Engels, identificadas con sus nombres y profesiones.
Ilustración que presenta a Mariola Urgellés, Marysela Zamora Villalobos, Silvia Castro Montero y Rosemary Engels, destacadas como las mujeres más poderosas de Costa Rica en sus respectivos campos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sector financiero, Mayela Rojas ocupa la Gerencia General de Grupo Mutual. Ha sido reconocida por su gestión estratégica, por liderar el ranking sectorial de servicios financieros, impulsar el Programa Mujer Empresaria y asumir la vicepresidencia de la Cámara de Comercio.

La innovación y la sostenibilidad se ven reflejadas en la labor de Mariola Urgellés, fundadora de Sunspectra. Su emprendimiento se destacó globalmente al reutilizar papaya descartada para fabricar filtros solares minerales que cuidan los ecosistemas marinos y generan valor para la agricultura local.

La ciencia tiene representación con Odalisca Breedy Shadid, bióloga marina de la Universidad de Costa Rica, responsable de identificar más de cuarenta especies nuevas de octocoral en el Pacífico Oriental. Su trabajo la sitúa entre los mayores expertos mundiales en taxonomía de Octocorallia.

En el periodismo y la comunicación destaca Rosemary Engels. Como copresidenta de República Media Group, lideró la transformación del diario La República, impulsando enfoques de género y sororidad desde los medios.

Liderazgo en educación, cultura, tecnología y agroindustria

La educación y la investigación reciben impulso gracias a Silvia Castro Montero, máxima autoridad de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), institución reconocida como la mejor privada de Centroamérica. En su gestión se ha enfocado en abrir caminos para la innovación y el desarrollo tecnológico.

En el ámbito audiovisual y el emprendimiento femenino, Marysela Zamora Villalobos ha implementado incentivos para la industria fílmica y fundado Nosotras Women Connecting, iniciativa galardonada internacionalmente por la ONU.

El sector tecnológico suma a Isabella Leyva, gerente de OptoControl, quien lideró la transformación de la movilidad urbana en Costa Rica y generó espacios para mujeres en ingeniería y tecnología.

En el sector agroindustrial, Laura Bonilla Coto, empresaria líder en exportación de hortalizas y exministra de Agricultura, fortaleció la presencia costarricense en mercados internacionales.

Ilustración digital de tres mujeres empresarias: Laura Bonilla Coto en escala de grises, Raquel Fernández sonriente y Isabella Leyva con cabello rubio.
Las destacadas empresarias costarricenses Laura Bonilla Coto, Raquel Fernández (CEO de Vere Family Office) e Isabella Leyva (Gerente General OptoControl) en una ilustración conjunta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el área financiera, Raquel Fernández dirige Vere Family Office y aporta experiencia en banca de inversión y proyectos estratégicos, defendiendo el capital como herramienta para el desarrollo sostenible.

Otras costarricenses reconocidas y menciones especiales

El listado también incluye figuras notables, como Nuria Marín (Raventós), referente empresarial y fundadora de redes de liderazgo femenino; Kristine Matheson, impulsora de innovación en pagos digitales para Mastercard; y Johanna Escobar, gerente general de Liberty Costa Rica, cuyo aporte profesional ha sido relevante para el país.

El reconocimiento de Forbes a estas mujeres refleja el avance de Costa Rica en equidad de género y excelencia profesional. El listado de 2026 integra perfiles de trayectoria consolidada y nuevos liderazgos que marcan tendencia en negocios, ciencia, cultura y tecnología.

Las seleccionadas fueron distinguidas por su liderazgo, innovación y compromiso con la equidad.

Google icon

Temas Relacionados

Mujeres Líderes Costa RicaCosta RicaLiderazgo FemeninoInnovación Empresarial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hay nuevos millonarios en Costa Rica: cayó el acumulado de ¢1,617 millones en el sorteo de chances y estos fueron los números ganadores

La Junta de Protección Social confirmó que el acumulado salió este martes 5 de mayo con el número 28 y la serie 895. El premio mayor también repartió ¢80 millones por emisión en uno de los sorteos más esperados por los jugadores en el país

Hay nuevos millonarios en Costa Rica: cayó el acumulado de ¢1,617 millones en el sorteo de chances y estos fueron los números ganadores

El consejo nacional redefine criterios para inversión y control social en Guatemala

La asamblea aprobó seis ejes estratégicos que buscan integrar mecanismos de planificación, actualizar reglas de administración financiera y fortalecer la supervisión ciudadana sobre la ejecución de fondos públicos en el país

El consejo nacional redefine criterios para inversión y control social en Guatemala

Guatemala: Corte de Constitucionalidad denuncia amenazas contra magistrados

El máximo tribunal de Guatemala informó que varias intimidaciones recientes han puesto en entredicho la autonomía y funcionamiento del organismo, lo que genera preocupación sobre la integridad institucional en medio de un ambiente de tensión social y política

Guatemala: Corte de Constitucionalidad denuncia amenazas contra magistrados

El Parlamento Europeo recibe petición para demandar al régimen de Nicaragua por apatridia y destierro

Durante su comparecencia, la vicepresidenta de un colectivo de derechos humanos expuso que miles de opositores y críticos sufren persecución política, pérdida de derechos y amenazas, tras la retirada masiva de nacionalidades desde 2023

El Parlamento Europeo recibe petición para demandar al régimen de Nicaragua por apatridia y destierro

Salvadoreño que buscó ser alcalde recibe 16 años de prisión por estafar ofreciendo visas laborales en Estados Unidos y Dubái

La condena fue impuesta luego de comprobar que utilizó una falsa representación empresarial para prometer trámites laborales internacionales a personas de Cabañas Este, obteniendo miles de dólares mediante engaños reiterados desde 2018

Salvadoreño que buscó ser alcalde recibe 16 años de prisión por estafar ofreciendo visas laborales en Estados Unidos y Dubái

TECNO

Bill Gates advierte que “la mayoría de empresas de inteligencia artificial fracasarán”

Bill Gates advierte que “la mayoría de empresas de inteligencia artificial fracasarán”

WhatsApp estrena widget para ver y crear actualizaciones de estado sin abrir la app

Qué se viene en Apple: su inversión en desarrollo actual es la más alta en 30 años

Anthropic alerta que la IA ya estaría ayudando a crear versiones más avanzadas de sí misma

En tan solo una hora el 60% de las contraseñas actuales pueden ser hackeadas

ENTRETENIMIENTO

La serie Off Campus llega a Prime Video y confirma segunda temporada antes de su estreno

La serie Off Campus llega a Prime Video y confirma segunda temporada antes de su estreno

Gary, el episodio grabado en secreto de “El Oso” que sorprendió a los fans

El rotundo “no” de Charlize Theron a la convivencia y su opinión sobre las aplicaciones de citas

Paul McCartney reflexionó sobre la muerte de John Lennon y afirmó: “Lo único que me consoló fue saber que habíamos hecho las paces”

De Adele a Gwyneth Paltrow: 12 historias sorprendentes de famosos que se conocieron en la escuela

MUNDO

Singapur autoriza a los profesores a azotar a alumnos desde los 9 años para combatir el bullying escolar

Singapur autoriza a los profesores a azotar a alumnos desde los 9 años para combatir el bullying escolar

Un ataque con drones rusos dejó al menos siete heridos y causó daños en viviendas civiles de Kharkiv

“Putin es visto como un abuelo ajeno a los verdaderos problemas de la gente”: la dura advertencia sobre Rusia

EN VIVO | Pakistán se ofreció como sede para la firma de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Las placas del artista alemán Gunter Demnig convierten las aceras de Berlín en monumentos del Holocausto