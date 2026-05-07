La representación femenina alcanza nuevas posiciones de poder en Costa Rica de acuerdo con Forbes Centroamérica

Una ilustración vibrante celebra a tres de las mujeres más poderosas de Costa Rica, destacando sus contribuciones en el emprendimiento y la ciencia marina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mujeres más poderosas de 2026, según la edición de Forbes Centroamérica, destaca a féminas costarricenses que han consolidado su liderazgo en sectores como la tecnología, la ciencia, la educación y las finanzas.

Sus trayectorias reflejan el avance de la representación femenina en cargos directivos y espacios históricamente dominados por hombres.

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El listado de Forbes destaca a diez costarricenses por su impacto regional y global. Entre ellas figuran ejecutivas, investigadoras, empresarias y promotoras de la innovación, reconocidas por su excelencia profesional y su aporte a la equidad y el desarrollo sostenible.

Perfiles de las costarricenses seleccionadas por Forbes

Ineke Geesink Arango encabeza la lista como Directora de Soluciones de Inteligencia Artificial para Latinoamérica y el Caribe en Microsoft. Su liderazgo fue clave en la expansión de la IA en la región; fue la primera mujer en dirigir Microsoft Costa Rica y fomenta de forma activa la diversidad en tecnología.

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Ilustración que presenta a Mariola Urgellés, Marysela Zamora Villalobos, Silvia Castro Montero y Rosemary Engels, destacadas como las mujeres más poderosas de Costa Rica en sus respectivos campos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sector financiero, Mayela Rojas ocupa la Gerencia General de Grupo Mutual. Ha sido reconocida por su gestión estratégica, por liderar el ranking sectorial de servicios financieros, impulsar el Programa Mujer Empresaria y asumir la vicepresidencia de la Cámara de Comercio.

La innovación y la sostenibilidad se ven reflejadas en la labor de Mariola Urgellés, fundadora de Sunspectra. Su emprendimiento se destacó globalmente al reutilizar papaya descartada para fabricar filtros solares minerales que cuidan los ecosistemas marinos y generan valor para la agricultura local.

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La ciencia tiene representación con Odalisca Breedy Shadid, bióloga marina de la Universidad de Costa Rica, responsable de identificar más de cuarenta especies nuevas de octocoral en el Pacífico Oriental. Su trabajo la sitúa entre los mayores expertos mundiales en taxonomía de Octocorallia.

En el periodismo y la comunicación destaca Rosemary Engels. Como copresidenta de República Media Group, lideró la transformación del diario La República, impulsando enfoques de género y sororidad desde los medios.

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Liderazgo en educación, cultura, tecnología y agroindustria

La educación y la investigación reciben impulso gracias a Silvia Castro Montero, máxima autoridad de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), institución reconocida como la mejor privada de Centroamérica. En su gestión se ha enfocado en abrir caminos para la innovación y el desarrollo tecnológico.

En el ámbito audiovisual y el emprendimiento femenino, Marysela Zamora Villalobos ha implementado incentivos para la industria fílmica y fundado Nosotras Women Connecting, iniciativa galardonada internacionalmente por la ONU.

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El sector tecnológico suma a Isabella Leyva, gerente de OptoControl, quien lideró la transformación de la movilidad urbana en Costa Rica y generó espacios para mujeres en ingeniería y tecnología.

En el sector agroindustrial, Laura Bonilla Coto, empresaria líder en exportación de hortalizas y exministra de Agricultura, fortaleció la presencia costarricense en mercados internacionales.

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Las destacadas empresarias costarricenses Laura Bonilla Coto, Raquel Fernández (CEO de Vere Family Office) e Isabella Leyva (Gerente General OptoControl) en una ilustración conjunta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el área financiera, Raquel Fernández dirige Vere Family Office y aporta experiencia en banca de inversión y proyectos estratégicos, defendiendo el capital como herramienta para el desarrollo sostenible.

Otras costarricenses reconocidas y menciones especiales

El listado también incluye figuras notables, como Nuria Marín (Raventós), referente empresarial y fundadora de redes de liderazgo femenino; Kristine Matheson, impulsora de innovación en pagos digitales para Mastercard; y Johanna Escobar, gerente general de Liberty Costa Rica, cuyo aporte profesional ha sido relevante para el país.

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El reconocimiento de Forbes a estas mujeres refleja el avance de Costa Rica en equidad de género y excelencia profesional. El listado de 2026 integra perfiles de trayectoria consolidada y nuevos liderazgos que marcan tendencia en negocios, ciencia, cultura y tecnología.

Las seleccionadas fueron distinguidas por su liderazgo, innovación y compromiso con la equidad.

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