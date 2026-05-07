Un premio gastronómico distingue a chefs argentinos que impulsan la sustentabilidad y los ingredientes autóctonos

La gastronomía argentina despliega una identidad renovada con integración de saberes locales y colaboración con productores en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los vastos paisajes que atraviesan Argentina, la gastronomía nacional despliega una diversidad de enfoques, técnicas y productos que reflejan su riqueza.

Estos proyectos, impulsados por el intercambio con productores, la atención a ciclos estacionales y la aplicación rigurosa del oficio culinario, evidencian una transformación en la cocina argentina: el protagonismo ya no radica en una receta única, sino en la integración de saberes locales y la permanente interacción con el entorno.

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Este nuevo paradigma se expresa en algunos de los principales representantes de Argentina en el plano internacional. Mauro Colagreco, chef con ocho estrellas Michelin distribuidas en cinco países, ha construido su propuesta a partir de una labor conjunta con productores de proximidad y el respeto por los ciclos naturales.

En Buenos Aires, Gonzalo Aramburu —al frente del restaurante Aramburu— lidera el único espacio argentino con dos estrellas Michelin renovadas. La escena se amplía con Gabriel Oggero, chef de Crizia y responsable de uno de los restaurantes reconocidos con una estrella Michelin en la capital, así como con la trayectoria de Dolli Irigoyen, galardonada con el Icon Award de The World’s 50 Best Restaurants (2023) por su aporte en la construcción de la cultura gastronómica argentina.

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Los expertos enfatizan la importancia de propuestas que reflejen una identidad definida, respeto por el terroir y compromiso con la cocina de territorio (Imagen ilustrativa Infobae)

En este escenario, Colagreco, Aramburu, Oggero e Irigoyen se integran como el jurado de un certamen gastronómico nacional: la octava edición del Prix Baron B – édition Cuisine, que busca distinguir los proyectos gastronómicos más sobresalientes del país por su aporte a la excelencia, la integración con el medio ambiente y su perspectiva transformadora.

La convocatoria —abierta desde el 6 de mayo hasta el 20 de julio, con final prevista para el 27 de agosto en el Faena Art Center— apunta a resaltar historias que revalorizan el origen de las materias primas, aplican técnicas innovadoras y sustentan un compromiso palpable con el entorno natural, las comunidades locales y la sustentabilidad. El certamen destaca así la innovación, la responsabilidad ambiental y la visión de futuro en la gastronomía argentina.

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El ganador del certamen recibirá un corcho bañado en oro, obra del orfebre Juan Carlos Pallarols, una pasantía en Francia en el restaurante Mirazur junto a Mauro Colagreco, y un premio económico de $3.000.000. Los otros dos finalistas obtendrán un reconocimiento de $1.500.000 y un corcho en plata. El formato del premio será coherente con ediciones previas: los cocineros podrán presentar su proyecto sin la obligación de incorporar una proteína específica en la propuesta culinaria.

Mauro Colagreco, chef con ocho estrellas Michelin, lidera el jurado del Prix Baron B – édition Cuisine, destacando la relación entre cocina y entorno natural (Maximiliano Luna)

Las voces de la excelencia

Mauro Colagreco, presidente del jurado, subrayó la importancia de seguir “observando cómo evoluciona la gastronomía argentina a lo largo del tiempo”. El chef señaló que es clave que “proyectos de distintos puntos del país expresen una relación cada vez más profunda con su entorno, con sus productos y con las comunidades que los hacen posibles”.

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Además, Colagreco manifestó que, para él, que desarrolla gran parte de su labor fuera de Argentina, el premio representa “una conexión y oportunidad de transformación, energía creativa y voluntad de construir identidad desde lo local”.

El chef Gonzalo Aramburu explicó que le interesa identificar “proyectos que vayan un paso más allá en materia de sustentabilidad y respeto por el producto, que lo interpreten con profundidad y precisión”. Para Aramburu, “este premio es una oportunidad para reconocer a quienes están elevando la gastronomía argentina con una mirada contemporánea, sólida y coherente”.

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Para Gabriel Oggero, quien se incorpora por primera vez como jurado, la oportunidad es “conocer proyectos que trabajan desde un compromiso real con su entorno y darles el reconocimiento que se merecen”. Oggero busca “propuestas auténticas, que tengan algo para decir y que construyan valor desde el territorio hacia una gastronomía más consciente y representativa”.

El chef Gabriel Oggero

Dolli Irigoyen, por su parte, sostuvo que formar parte de este jurado de excelencia “pone en valor algo fundamental: el vínculo entre la cocina, el territorio y la cultura”, aspecto presente desde el inicio de su carrera. “Espero encontrarme con propuestas que transmitan esa identidad con claridad, sensibilidad y respeto por el producto y su región, pero también con una mirada que proyecte hacia el futuro”, sintetizó.

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Al ser consultada sobre qué características debe tener un ganador del certamen, Irigoyen le dijo a Infobae: “Un proyecto debe tener una visión del territorio, valorar un producto específico y contar con una identidad definida. Es fundamental que cada cocinero, o el equipo de cocineros, mantenga la ilusión de mostrar lo mejor de su trabajo. Además, debe tener arraigo, historia, personalidad y reflejar el terroir”.

El ganador del premio recibirá $3.000.000 más una estancia profesional en Mirazur junto a Mauro Colagreco, ampliando horizontes de formación e intercambio. Los otros dos finalistas obtendrán $1.500.000 y un corcho de plata.

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Cómo es el proyecto ganador de la edición 2025

En la séptima edición del certamen, celebrada en 2025, el proyecto galardonado fue Proyecto Pescado, impulsado en Chapadmalal por Francisco Soldi, Elio Contreras, Facundo Maroñas y el pescador José María Villanueva. Esta propuesta nació de encuentros informales entre amigos en 2021 y logró consolidar desde 2023 una identidad propia, materializada en dos formatos: El Chiringo, espacio informal junto al mar, y Faro Norte, su propuesta de fine dining.

El proyecto ganador de la edición 2025, Proyecto Pescado de Chapadmalal, integra gastronomía costera y pesca artesanal, resaltando la riqueza del mar argentino

Para la final del Prix Baron B – édition Cuisine 2025, presentaron el plato “Mar y tierra. Invierno en Chapadmalal”, que articula la explotación integral del pescado y el diálogo entre mar y territorio, reflejando su filosofía de trabajo. La elección del jurado reconoció especialmente el compromiso sostenido con la pesca artesanal y la puesta en valor del mar argentino. Como parte del premio, el equipo realizará en junio una pasantía en Mirazur junto a Mauro Colagreco.

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La final de la edición también distinguió a proyectos como Hambriento Cocina, de Rosario, y Margot, de Santa Fe, ambos enfocados en la cocina regional y el fortalecimiento de la relación con productores locales. La multiplicidad de procedencias reafirma el perfil federal del certamen y su apuesta por visibilizar propuestas que refuerzan la riqueza y diversidad de la gastronomía argentina.

Al cabo de siete ediciones, el premio tiene registrados proyectos emblemáticos en cada punto cardinal del país, consolidando un recorrido federal, innovador y sostenible para la cocina nacional: Proyecto Iberá (Corrientes, 2018), Gapasai (Córdoba, 2019), El Nuevo Progreso: cocina+arte (Tilcara, 2021), Kalma Restó (Ushuaia, 2022), ánima (Bariloche, 2023), Experiencia Cocina Regenerativa Margay Reserva Natural & Lodge (Misiones, 2024) y el mencionado Proyecto Pescado (Chapadmalal, 2025).

La próxima edición del Prix Baron B – édition Cuisine ratifica el enfoque integral y transformador en la evaluación de la cocina argentina, articulando excelencia, sustentabilidad y territorialidad sin precedentes en los concursos del sector.