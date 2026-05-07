Panamá reforestará 1,320 hectáreas en 2026 ante avance de la deforestación

Jornadas de siembra con especies nativas buscan recuperar áreas degradadas y fortalecer la biodiversidad en el país. Tomada de MiAmbiente

Panamá proyecta reforestar 1,320 hectáreas en 2026 con especies nativas, distribuidas en la cuenca del río La Villa, así como en Panamá Metro, Este y Norte, además de Veraguas, Coclé, Chiriquí y la región de Ñokribo en la Comarca Ngäbe Buglé, en un esfuerzo que busca recuperar áreas degradadas y reforzar la cobertura forestal en zonas estratégicas del país.

La iniciativa forma parte de la campaña nacional liderada por el Ministerio de Ambiente de Panamá, que contempla la siembra de miles de plantones con alto nivel de adaptación a las condiciones locales, priorizando corredores biológicos y áreas protegidas.

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El plan oficial establece que 750 hectáreas estarán concentradas en la cuenca del río La Villa, considerada una zona crítica por su importancia hídrica y ambiental, mientras que el resto de las áreas intervenidas se distribuirán en regiones con presión sobre sus recursos naturales.

Según explicó el ministro Juan Carlos Navarro, la campaña busca consolidar una estrategia articulada entre el sector público, la empresa privada y la sociedad civil, con el objetivo de generar impactos sostenibles en la recuperación de ecosistemas y la protección de fuentes de agua.

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Plantones como cocobolo, guayacán y espavé son utilizados por su alta adaptación a las condiciones locales. Tomada de MiAmbiente

La ejecución de este programa se realizará mediante contratos adjudicados a empresas reforestadoras que participaron en procesos de licitación pública, bajo la supervisión de la Dirección Forestal y conforme a los lineamientos de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Como parte del lanzamiento, se entregó una orden de proceder a la empresa Ecos Panamá para iniciar la restauración de 50 hectáreas en áreas protegidas del Parque Nacional Soberanía, con una inversión superior a $131,000, marcando el inicio formal de las actividades a nivel nacional.

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En paralelo, MiAMBIENTE cuenta con una red de viveros institucionales capaces de producir hasta 200,000 plantones de especies nativas al año, lo que permite garantizar la disponibilidad de material vegetal para sostener la meta de reforestación.

Entre 2021 y 2023, Panamá perdió más de 350,000 hectáreas de bosque, reflejando un ritmo acelerado de degradación ambiental. Tomada de MiAmbiente

Durante la jornada inicial, se plantaron ejemplares de especies como cocobolo, guayacán, espavé, fruta pan y árbol Panamá, seleccionadas por su alta supervivencia, su capacidad de captura de carbono y su contribución a la biodiversidad y la protección de cuencas hidrográficas.

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Este esfuerzo se enmarca dentro del Programa Nacional de Restauración Forestal 2026-2035 (PNRF-II), que establece una hoja de ruta para recuperar la cobertura boscosa del país mediante acciones sostenidas de restauración ecológica, manejo forestal sostenible y participación multisectorial.

El programa plantea metas de reforestación a gran escala, fortalecimiento de capacidades técnicas y generación de incentivos para la conservación, con énfasis en territorios vulnerables y corredores biológicos clave para la conectividad de los ecosistemas.

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El contexto en el que se lanza esta campaña refleja un desafío significativo. De acuerdo con el Diagnóstico de Bosques y Otras Tierras Boscosas 2023, Panamá perdió 352,873 hectáreas de cobertura boscosa entre 2021 y 2023, lo que equivale a un promedio de 482 hectáreas diarias o cerca de 176,000 hectáreas por año, una cifra que evidencia una aceleración en la deforestación respecto a décadas anteriores.

La disminución de cobertura vegetal reduce la protección de cuencas hidrográficas clave para el abastecimiento de agua. Tomada de MiAmbiente

Este ritmo supera ampliamente los registros históricos, donde entre 2012 y 2022 se estimaban pérdidas de apenas 3,014 hectáreas anuales, lo que confirma un deterioro más rápido del patrimonio forestal.

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Las provincias más afectadas por esta pérdida de masa boscosa son Veraguas, Darién y Coclé, regiones donde la expansión agrícola, la tala ilegal y el uso no sostenible del suelo han generado impactos acumulativos en los ecosistemas.

Este descenso significativo en algunas regiones amenaza la biodiversidad y la sostenibilidad ecológica, exacerbando los efectos negativos en el medio ambiente.

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En Panamá, hasta el año 2023, existían aproximadamente 325,666.78 hectáreas de rastrojos, mientras que en bosques se contabilizan 4,737,067 hectáreas.

Según la resolución N° DM-0148 del 21 de julio de 2022, el rastrojo es la vegetación secundaria de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas que aparece naturalmente después de un uso agropecuario. Tiene una altura promedio menor a 5 metros.

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Frente a este escenario, la estrategia de reforestación busca no solo recuperar áreas degradadas, sino también frenar la degradación futura mediante la restauración de funciones ecológicas clave, como la regulación hídrica y la captura de carbono.

La tala ilegal continúa siendo uno de los principales factores detrás de la pérdida de masa forestal en zonas rurales. Tomada de MiAmbiente

La campaña también coincidió con el Día de la Cruz, una fecha tradicionalmente asociada al inicio de las siembras en el país, lo que refuerza el simbolismo de esta intervención ambiental. Con la participación de organizaciones como ANCON y ANARAP, el programa incorpora un enfoque colaborativo que apunta a ampliar el alcance de las acciones y fortalecer la conciencia ambiental en distintos sectores.

Aunque la meta de 1,320 hectáreas representa un avance frente a la pérdida reciente de bosques, el reto estructural sigue siendo considerable. La efectividad del programa dependerá de la continuidad de las acciones, la supervisión técnica y la capacidad de escalar las intervenciones en el tiempo, en un contexto donde la presión sobre los recursos naturales continúa en aumento.