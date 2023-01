Microvidas: cómo nuestras acciones reducen nuestra expectativa de vida

Dr. Cormillot - Microvidas #Informe

Seguramente, usted escuchó que determinada conducta le puede restar tantos años de expectativa de vida, cosa a la que las personas no le dan mucha importancia porque dicen: “Tengo 30 o 40 años, eso va a pasar cuando sea viejo”.

Cuáles son las causas de la sobre o submedicación y cómo evitarlo No se obtienen los mismos porcentajes cuando una pastilla se parte a la mitad, siempre existe una mínima variación. Qué tener en cuenta VER NOTA

Entonces, ¿qué hizo un investigador? Transformó esa expectativa de vida que se acorta, la transformó en microvidas. ¿Qué son microvidas? Son media hora, más o menos, que usted puede agregar o restar a su vida de acuerdo a la conducta.

Por ejemplo, fumar cigarrillos, le resta microvidas. Diez cigarrillos por día, por cada cigarrillo le resta una microvida, le resta media hora de vida cada cigarrillo que usted fuma.

El cigarrillo y el sobrepeso restan microvidas, y acortan la expectativa de vida / Getty

Una copa de alcohol, le agrega una microvida, le agrega media hora la primera copa de vino. La segunda copa ya le resta.

¿A qué hora se toman determinados medicamentos?: por qué es importante prestar atención Consumir fármacos durante el día es distinto a hacerlo en la noche. Cuál es la influencia de los ritmos biológicos en la asimilación de algunos medicamentos VER NOTA

La actividad física le suma. Los primeros 20 minutos le suman dos microvidas, o sea una hora. De ahí en adelante, suma de a una microvida, salvo que uno haga un exceso.

Y finalmente los kilos, si uno tiene cinco kilos de más, le resta tres microvidas por día, o sea una hora y media.

Para ganarle microvidas al almanaque es importante realizar actividad física / (Getty Images)

Usted dirá “bueno, yo no puedo hacer cambios, porque tengo mucha gente que no me permite” y anda buscando culpables. No busque más culpables en su vida, deje de culpar a sus padres, a sus amigos, a su pareja, a sus socios o lo que sea. Hágase responsable y haga todos los cambios que le conviene hacer.

Recuerde que también es importante la resiliencia. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionás cuando algo no te sale bien? ¿Te enojás? ¿Lo aceptás? Una nota buena que leí de Ariel Torres explica cómo nos comportamos los seres humanos cuando algo nos sale mal. Esto es una cosa que nos unifica y nos hace parecidos a los 8.000 millones de habitantes que hay sobre la Tierra. Es que algunas cosas nos salen bien y otras nos salen mal.

¿Cómo reaccionamos frente a esto? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Yo comencé a aprender danza aérea de grande, después de los 70 años, y yo quería aprender a dar vueltas. Quería aprender a dar vueltas, pero quería aprenderlo y me costaba muchísimo porque no tengo habilidad corporal. Pero seguí insistiendo hasta que finalmente salió.

La resiliencia es importante para poder sobreponernos a aquellas cosas que pueden no salir bien / (Getty Images)

O sea, tenía la motivación, tuve la resiliencia de seguir pese a que las cosas. Al principio, me costaban muchísimo. En oposición, si bien yo me manejo bien en búsquedas en todo lo que sea internet, buscar información, armar papers, trabajos y comunicarme con otros; con las redes sociales, no me manejo.

Entonces, he preguntado muchas veces cómo se encuentra algo en Instagram o cómo se hace esto, y la verdad que me relajo, aflojo los hombros y acepto que algunas cosas no me van a salir bien.

No me peleo más con la situación. El asunto es que sos humano y, como humano, no sos perfecto. Te va a relajar mucho si aflojás los hombros y decís, “bueno, soy bueno en esto, no quiere decir que voy a ser bueno en todo”.

Muchas cosas en la vida no van a salir bien. Pondré mi mejor esfuerzo en pagar el precio en insistir en aquellas que me son indispensables. Y en aquellas que no, me relajo.





*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Facundo Madero / Producción: Dolores Ferrer Novotný

Seguir leyendo: