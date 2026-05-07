Cultura

Susan Sontag, escritora estadounidense: “La guerra es una de las pocas actividades humanas en las que el hombre se siente plenamente vivo”

Una de las frases más inquietantes de esta celebrada autora fallecida en 2004 funciona como punto de partida para “Ante el dolor de los demás”, su testamento intelectual. Un análisis sobre la fascinación por el horror, la anestesia visual y la búsqueda de una intensidad que la paz parece haber olvidado

Guardar
Google icon
Susan Sontag
Susan Sontag, escritora estadounidense: “La guerra es una de las pocas actividades humanas en las que el hombre se siente plenamente vivo” (Foto: Everett/Shutterstock)

Hay frases que no buscan el consenso, sino la herida. Cuando la intelectual neoyorquina Susan Sontag sentenció que la guerra es uno de los pocos escenarios donde el ser humano experimenta una vitalidad total, no estaba haciendo una apología del combate. Estaba lanzando una advertencia sobre la condición humana y nuestra relación parasitaria con la tragedia ajena. Esa idea, que sobrevuela gran parte de su obra tardía y sus diarios, encuentra su anclaje definitivo en Ante el dolor de los demás, de 2003.

Para entender esta frase, hay que situarse en la Nueva York de principios del siglo XXI. Sontag, que ya había analizado la estética del poder y la imagen en su consagrado libro Sobre la fotografía (1973), regresó al tema tras los atentados a las Torres Gemelas y el inicio de la invasión a Irak. En un mundo saturado de pantallas, la autora se preguntaba: ¿qué nos sucede cuando miramos una fotografía de una masacre? ¿Nos vuelve más éticos o simplemente nos vuelve mirones?

PUBLICIDAD

La frase sobre la vitalidad de la guerra aborda el fenómeno de la “adrenalina del espanto”. Para Sontag, la guerra rompe la monotonía de la sociedad de consumo, ofreciendo una “verdad” brutal que, paradójicamente, hace que quienes la viven (y quienes la consumen desde lejos) se sientan sacudidos de su letargo existencial. En ese sentido, Ante el dolor de los demás, su último gran ensayo publicado en vida, es una pieza fundamental de la crítica cultural contemporánea.

Susan Sontag
Susan SontagNacida en Nueva York como Susan Rosenblatt, la autora adoptó el apellido de su padrastro. Terminó la secundaria a los 15 años y se formó en instituciones de élite como la Universidad de Chicago, Harvard, Oxford y la Sorbona (Foto: Stephen Barker/Shutterstock)

En él, Sontag revisita sus propias teorías de los años 70. Mientras que en Sobre la fotografía las imágenes de horror nos insensibilizaban, en Ante el dolor de los demás son una invitación a la reflexión, pero también un recordatorio de que no podemos comprender el sufrimiento real si solo lo vemos a través de una lente. Este libro desmitifica la compasión. Sontag sostiene que la guerra es una actividad que otorga sentido, jerarquía y una urgencia que la paz, en su comodidad burguesa, suele diluir.

PUBLICIDAD

Siempre buscó la intensidad. Ya sea en sus críticas sobre la obra de Jean-Luc Godard, en su puesta en escena de la obra de teatro Esperando a Godot en una Sarajevo bajo fuego, o en sus diarios personales reunidos en Renacida, siempre rechazó lo tibio. Para ella, la guerra representaba el límite de la experiencia humana. La frase captura su obsesión con la ética de la mirada: el hombre se siente “vivo” ante el peligro porque allí no hay espacio para la ironía, solo para la supervivencia o la destrucción.

A lo largo de su carrera, Sontag se consolidó como una de las intelectuales más influyentes del siglo XX, alternando la escritura de novelas como "El amante del volcán" y "En América" con ensayos como "Contra la interpretación" y "Sobre la fotografía"
A lo largo de su carrera, Sontag se consolidó como una de las intelectuales más influyentes del siglo XX, alternando la escritura de novelas como "El amante del volcán" y "En América" con ensayos como "Contra la interpretación" y "Sobre la fotografía"

¿Quién es Susan Sontag?

Nacida en Nueva York como Susan Rosenblatt, la autora adoptó el apellido de su padrastro, Nathan Sontag, tras la muerte de su padre biológico en China. Estudiante brillante y voraz, terminó la secundaria a los 15 años y se formó en instituciones de élite como la Universidad de Chicago, Harvard, Oxford y la Sorbona. A los 17 años se casó con el sociólogo Philip Rieff, con quien tuvo a su único hijo, David Rieff, antes de divorciarse y mudarse a París, ciudad que marcó su formación estética.

A lo largo de su carrera, Sontag se consolidó como una de las intelectuales más influyentes del siglo XX, alternando la escritura de novelas como El amante del volcán y En América —por la cual recibió el Premio Nacional del Libro— con ensayos como Contra la interpretación y Sobre la fotografía. Fue también una activista comprometida que dirigió teatro en una Sarajevo sitiada y presidió el PEN American Center. Falleció a los 71 años en 2004 a causa de una leucemia mieloide aguda.

Google icon

Temas Relacionados

Susan SontagFilosofíaGuerraHumanidadBelicismoCulturaLibros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ortografía y redacción: ingreso mínimo vital, con minúsculas

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Ortografía y redacción: ingreso mínimo vital, con minúsculas

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del jueves 7 de mayo

Un encuentro cultural celebra su 50º edición con una agenda diversa. Propuestas educativas, actividades para toda la familia y referentes internacionales despiertan la creatividad en cada rincón del evento

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del jueves 7 de mayo

Un brindis por Anthony Bourdain, ese héroe maradoniano

La aparición del tráiler de la película que cuenta un episodio central de su juventud, invita a pensar el legado del carismático chef y conductor de televisión estadounidense

Un brindis por Anthony Bourdain, ese héroe maradoniano

Matías Duville invita a conquistar un paisaje mutante en la Bienal de Venecia

El artista argentino dialogó con Infobae Cultura sobre ‘Monitor Yin Yang’, la instalación hecha con 30 toneladas de sal y carbón. “El público caminará sobre una topografía que cambia”, anticipa

Matías Duville invita a conquistar un paisaje mutante en la Bienal de Venecia

Miguel Ángel y Rodin juntos en el Louvre, en una muestra que despierta las emociones del cuerpo

La exhibición, que presenta más de 200 obras de los dos gigantes de la escultura, propone entender cómo dieron vida a la piedra y cambiaron la forma de ver la anatomía humana

Miguel Ángel y Rodin juntos en el Louvre, en una muestra que despierta las emociones del cuerpo

DEPORTES

Impacto en la Fórmula 1: Red Bull habría elegido a una figura de otro equipo para reemplazar a Max Verstappen

Impacto en la Fórmula 1: Red Bull habría elegido a una figura de otro equipo para reemplazar a Max Verstappen

Un defensor le pasó la pelota a su arquero y terminó en gol en contra: la insólita jugada en la Copa Sudamericana que es furor

El libro que revela los secretos del fútbol desde distintos ángulos: por qué la pelota no es esférica y el “efecto magnus” de la comba

Los 4 puntos clave que deberá resolver Claudio Úbeda en el definitorio cierre del semestre de Boca Juniors

Boca quedó tercero en su zona tras el empate entre U. Católica y Cruzeiro: qué necesita para clasificar a octavos de la Libertadores

TELESHOW

Así fue el show de Trueno en lo de Jimmy Fallon: cita a Los Wachiturros y una frase que llamó la atención

Así fue el show de Trueno en lo de Jimmy Fallon: cita a Los Wachiturros y una frase que llamó la atención

Preocupación por la salud de Daniela De Lucía en Gran Hermano: el comunicado de su familia

Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

El emotivo homenaje a Luis Brandoni que reunió a figuras del teatro: “El actor de una generación inolvidable”

Susana Roccasalvo y Nazarena Vélez, enemigas irreconciliables: “Entro en LAM y me volvió a pegar”

INFOBAE AMÉRICA

Temporada de verano no cumplió con las expectativas en Uruguay: llegada de argentinos se redujo un 18%

Temporada de verano no cumplió con las expectativas en Uruguay: llegada de argentinos se redujo un 18%

Denuncian un aumento de la represión en Cuba y la indiferencia internacional: “Aplauden al gobierno o miran para otro lado”

EN VIVO | Pakistán se ofreció como sede para la firma de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Las placas del artista alemán Gunter Demnig convierten las aceras de Berlín en monumentos del Holocausto

Israel lanzó un nuevo ataque contra cuarteles generales, almacenes y sitios estratégicos de Hezbollah en Líbano