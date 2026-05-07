Tiene 23 años, cantó tras la muerte de su padre y conmovió a todos en Es mi sueño: “Se lo prometí a él”

Luego de la muerte de su padre, el joven de 23 años cautivó a todos con su actuación (Video: Es mi sueño. El Trece)

La noche en la que Julián Navarro subió al escenario de Es mi sueño quedó marcada por una mezcla de dolor y coraje. Con solo 23 años y oriundo de Lanús, el joven cantante enfrentó una de las situaciones más difíciles de su vida: horas antes de su presentación, su padre había fallecido. A pesar de la pérdida, decidió cumplir con la promesa que le había hecho a su familia y se presentó en el programa conducido por Guido Kaczka.

La escena conmovió tanto a quienes estaban en el estudio como a los televidentes. Julián explicó: “Me insistieron para venir, toda mi familia me atornilló el cerebro y obviamente con mucho gusto vine. Quería venir, pero me daba un poco de cosa”. Estas palabras, pronunciadas antes de cantar, reflejaron el conflicto interno y la presión emocional que sentía.

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Durante la devolución del jurado, Julián no pudo evitar las lágrimas. Y fue tras escuchar a todos que dedicó un momento a su padre y a la promesa que había forjado. “Me tomo un minuto porque lo prometí. Quiero saludar a mi papá, que falleció ayer de corazón, y le prometí que iba a venir acá. Gracias a todos y prometo hacer todo por él y por ustedes”, expresó con la voz entrecortada ante la mirada atenta del jurado.

La situación impactó profundamente a los presentes. El cantante Carlos Baute, jurado del ciclo, fue uno de los primeros en manifestar su impresión por la entereza del joven: “Qué duro, cómo puede cantar un día después, qué difícil”. El momento generó un clima de recogimiento y respeto en el estudio, mientras Julián se preparaba para su interpretación.

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Las devoluciones del jurado a Julián Navarro, que emocionó a todos con su actuación (Video: Es mi sueño. El Trece)

La decisión de Julián de presentarse a pesar del dolor fue el eje de la jornada. El joven demostró que, aun en las circunstancias más adversas, las promesas y los sueños pueden sostenerse gracias al apoyo de los seres queridos y la fortaleza interior.

El jurado se mostró visiblemente conmovido por la historia que Julián compartió. La interpretación de la canción en portugués, “Depois do Prazer”, de Alexandre Pires, no solo fue una dedicatoria a su madre brasileña, sino también un acto de amor en medio de la tristeza. El joven logró que tres miembros del jurado activaran la palanca verde, señal de aprobación para pasar a la siguiente instancia.

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El público, tanto en el estudio como en redes sociales, respondió con mensajes de aliento y empatía. Entre los comentarios que circularon después de la emisión, se leyeron mensajes como: “Tu papá te acompañó y te dio la fuerza para que cantes”, “Cantó muy lindo a pesar del dolor de haber perdido a su papá. Felicitaciones y mucha suerte“ y ”Estuviste excelente. Sigue luchando por tus sueños que desde el cielo te da el apoyo y la fuerza”.

Estas expresiones pusieron en evidencia el impacto emocional de la actuación de Julián sobre quienes lo vieron. El relato del joven, sumado a su entrega en el escenario, generó una ola de solidaridad y admiración entre los seguidores del programa.

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Julián Navarro es abrazado por el conductor Guido Kaczka en el escenario de “Es mi sueño” tras su conmovedora presentación, marcando un momento de gran emoción

El acompañamiento de la familia se reflejó tanto en la decisión de presentarse como en el esfuerzo emocional para cumplir lo prometido. Julián logró transformar el dolor en una instancia de amor y superación, apoyado por quienes más lo quieren.

La actuación de Julián fue premiada con el pase a la siguiente etapa del certamen. Al recibir tres palancas en verde, el joven subió al palco y siguió en carrera hacia el objetivo final: un lugar en el Teatro Ópera y la posibilidad de alcanzar el premio mayor.

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El proceso de selección en Es mi sueño incluye varias instancias, y la actuación de Julián lo mantiene en carrera. En las redes, los seguidores del ciclo lo alentaron a prepararse para la próxima ronda, con mensajes como: “Prepárate con todo para llegar al Ópera. Sos un orgullo” y “Lucha hasta lograr tu objetivo”.

Julián se convirtió así en un símbolo de perseverancia dentro del programa. Su historia quedó marcada no solo por el talento, sino también por la capacidad de sobreponerse a la adversidad personal y continuar en busca de sus metas.

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