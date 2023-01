Las cinco preguntas que se hacen los corredores principiantes

Preguntas típicas que se hacen los runners cuando empiezan a correr - Santiago García

Hace décadas que correr es mucho más que salir a trotar al parque. Lo que cambió eso fue la forma en la cual los corredores empezaron a entender este deporte y eso multiplicó la cantidad de personas que lo practican. Al ver a otros correr, muchos quieren empezar, y al hacerlo surgen algunas preguntas.

Las más básicas deben ser respondidas desde un comienzo, porque son las que más pueden ayudar a crecer y evolucionar en ese inicio.

1. ¿Es necesario entrar en calor antes del entrenamiento principal?

Sí, por supuesto. Aunque los novatos suelen correr pocas distancias, es importante que cualquier ejercicio que hagan lo empiecen con una entrada en calor y algunos movimientos articulares. No empezar fuerte sin haber tenido esta precaución.

Son unos pocos minutos que permiten calentar los músculos, estirarlos, subir la frecuencia cardiaca de a poco y estar listos para algo más exigente. Como en cualquier deporte, es muy importante no pasar por alto esto.

Como en cualquier deporte, es muy importante no pasar por alto la elongación y entrada en calor

2. ¿Hay que elongar después de correr?

Siempre se debe elongar después de correr. Desde una elongación suave a una más intensa, es importante que, dependiendo del trabajo hecho, se haga una elongación a conciencia, prestando mucha atención a cada uno de los grupos musculares.

Esto evitará lesiones y también dolores por el resto del día. Elongar es parte de la recuperación. Se debe hacer de forma cuidadosa, atentos a cada sensación.

3. ¿Cuántos días a la semana debo correr?

La mayoría de los corredores aficionados corre cuatro o cinco veces por semana. Una minoría corre seis, y realmente muy pocos hacen siete días o dobles turnos. Para empezar lo ideal es tres veces por semana.

Para empezar a correr lo ideal es tres veces por semana

Si al principio dos veces es lo único que se puede, es mejor que nada, pero para notar una diferencia y estar entrenado tres veces es el número para empezar. Dejar un día de descanso entre entrenamientos es algo que funciona para un principiante.

Luego, si se corren cuatro o cinco días, el secreto está en alternar los días suaves con los intensos, tratando de no pegar dos iguales.

4. Me piden un apto médico: ¿debo tener un chequeo médico al día aunque entrene liviano?

En Argentina la mayoría de las carreras pide un apto médico, algo que en pocos países ocurre. Pero aunque no lo pidieran, esto encierra algo muy importante: se debe tener los chequeos médicos anuales al día.

Un chequeo médico nos puede alertar sobre condiciones que no nos impiden correr, pero que nos pueden afectar si no tomamos algunas precauciones. Sí, alguien que no hace deportes también debería tener chequeos, porque seguramente es un grupo de mayor riesgo. Pero los corredores con chequeo médico, y por lo tanto apto médico aprobado, tendrán una fotografía de como están en ese momento. Esto permite hacer cambios en la dieta o tomar algunos recaudos para nunca poner en riesgo la salud.

Un chequeo médico nos puede alertar sobre condiciones que no nos impiden correr, pero que nos pueden afectar si no tomamos algunas precauciones

5. ¿Es necesario tener un entrenador siendo un corredor aficionado?

La diferencia entre las viejas generaciones que salen a trotar y los runners actuales está en la forma en la cual se toman en serio el deporte. Las competencias han marcado un antes y un después y las personas se plantean objetivos muy concretos. Nadie necesita un entrenador para salir a trotar veinte minutos y esto lo puede repetir para siempre. Sin embargo, repetir un único entrenamiento a la larga produce lesiones y aburrimiento.

Un entrenador ofrecerá una guía adecuada a la necesidad de cada uno, mostrando un camino mucho más variado y divertido, al mismo tiempo que exigente. La mayoría de los entrenadores profesionales saben cómo adaptar el nivel a los deseos de cada corredor, no todos buscan lo mismo. Un entrenador puede contestar todas las dudas que surjan, además, y evitar todos los problemas que nos alejen del running. Así que sí, un entrenador es una excelente idea para correr más y mejor.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

