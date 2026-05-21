Cultura

La Premio Nobel Olga Tokarczuk confesó que está escribiendo su nueva novela con I.A. y hay polémica

El anuncio de la célebre autora sobre la trama histórica de su nueva obra y su colaboración con la Inteligencia Artificial ha abierto una ola de opiniones entre lectores y expertos en literatura europea

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Olga Tokarczuk confesó que está escribiendo su nueva novela con inteligencia artificial (Foto: Reuters)
Olga Tokarczuk confesó que está escribiendo su nueva novela con inteligencia artificial (Foto: Reuters)

La escritora Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura en 2018, dijo en el foro Impact de Poznań que está usando inteligencia artificial para escribir y que su próxima novela, prevista para este otoño, será probablemente la última, según Le Grand Continent.

La declaración abrió una polémica porque une dos hechos poco habituales en una autora de su perfil: la incorporación explícita de herramientas digitales a la práctica literaria y la posibilidad de abandonar la novela como forma.

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La referencia a la IA fue breve y pasó casi inadvertida durante una conversación de más de media hora sobre literatura y sobre el libro en preparación. La controversia creció después, cuando esa admisión confirmó rumores y quedó asociada a una despedida pública de la novela por parte de una de las narradoras más reconocidas de Europa.

El foro Impact de Poznań, en Polonia, reúne de forma habitual a líderes e intelectuales para debatir sobre actualidad internacional y mundo digital. En la edición de este año participaron el Nobel de Economía Daron Acemoğlu, que buscó nuevas voces para la prosperidad y la confianza en la democracia; Timothy Snyder, que criticó en polaco el nuevo salón de baile que Donald Trump está construyendo en la Casa Blanca; y Amal Clooney, que defendió el periodismo independiente.

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Los dichos de la autora generan gran revuelo en el mundo editorial: ¿tiene legitimidad el uso de la IA en la literatura? (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los dichos de la autora generan gran revuelo en el mundo editorial: ¿tiene legitimidad el uso de la IA en la literatura? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de que la discusión girara hacia la IA, Tokarczuk presentó el punto de partida de su próxima novela. La historia comienza en junio de 1946 en los llamados “Territorios recuperados”, la franja del oeste de Polonia que durante mucho tiempo fue alemana y que pasó a manos polacas tras la guerra como compensación por las tierras perdidas en el este.

Esos territorios orientales habían quedado bajo control de la URSS desde la invasión del Ejército Rojo en 1939 y hoy están repartidos entre Lituania, Bielorrusia y Ucrania. Ese marco histórico encaja con una obra que el medio describe a partir de las novelas eruditas de Tokarczuk, centradas a menudo en recorridos por la historia, la geografía y los sentimientos de individuos atormentados por su entorno.

La conversación empezó como una suerte de lamento sobre el estado de la literatura, según la crónica de Olivier Lenoir en Le Grand Continent. En ese clima apareció la admisión de que recurre a la inteligencia artificial en su práctica literaria, una frase corta que el medio presenta como el momento más perturbador de toda la intervención.

Olga Tokarczuk con su Premio Nobel de Literatura en 2018 (TT News Agency/Jonas Ekstromer via REUTERS)
Olga Tokarczuk con su Premio Nobel de Literatura en 2018 (TT News Agency/Jonas Ekstromer via REUTERS)

La novedad de fondo no fue solo el uso de la IA. El punto más disruptivo fue la decisión de anunciar en público que el próximo libro podría ser el último de una autora que construyó su prestigio con novelas de gran densidad intelectual y con afinidades visibles con la tradición literaria europea.

El texto sitúa esa ruptura en el caso de una escritora vinculada a una genealogía en la que Thomas Mann aparece como una referencia entre otros grandes nombres europeos. La pregunta que deja abierta la intervención de Tokarczuk es si ese gesto debe leerse como una afrenta a la literatura o como un intento de dar nuevas formas al arte.

La autora recibió el Premio Nobel de Literatura en 2018, y su próxima novela está anunciada para este otoño. La combinación entre esa posición en el canon contemporáneo, el recurso declarado a la IA y la posibilidad de cerrar su ciclo novelístico convirtió una mención breve en uno de los episodios más discutidos del encuentro de Poznań.

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