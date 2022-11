¿Cómo elegir el entrenador ideal para cada corredor?

CÓMO ELEGIR CORRECTAMENTE UN ENTRENADOR - Running

Empezar a correr es fácil. Seguir haciéndolo también lo es. Lo que requiere más dedicación y constancia es mejorar como atleta sin lastimarse y aprendiendo a correr cada día mejor en el camino.

Qué es mejor para empezar el entrenamiento: ¿cardio o ejercicios de fuerza? Si bien no hay una fórmula única, los expertos advierten que cuál es la mejor opción de acuerdo a los objetivos de cada individuo VER NOTA

Para eso se necesita entrenar, descansar, alimentarse bien y estar atento a la salud en general. Aprender de los errores, tomar nota de cada cosa que se hace, charlar con otros corredores y leer todo lo que se pueda para compartir la experiencia y el conocimiento de todos los runners. Pero nada es mejor que tener un buen entrenador. Una vez dados los primeros pasos, tener una persona que nos entrene es una diferencia enorme que debemos aprovechar.

¿Pero cómo elegir un entrenador adecuado? La respuesta tiene varias partes. En primer lugar debemos tener en cuenta que si nuestro objetivo principal es correr por encima de cualquier otra actividad física, debemos escoger a quien haya estudiado para ser entrenador. Un profesor de educación física y entrenador es el ideal.

A veces el entrenador adecuado tiene que ver con una cuestión de carácter o estilo, además de saber de running debe saber de pedagogía (Getty)

Un plan de entrenamiento lo puede conseguir cualquiera, pero entender los motivos de cada una de las partes de dicho plan requiere conocimientos y estudio. Los planes de entrenamiento que se pueden conseguir por internet o en revistas no están ajustados a cada persona y por lo tanto es posible que traigan problemas y no sean efectivos. Ese es otro punto, hay que elegir un entrenador que sepa adaptar el plan a cada corredor, que sepa qué corredor somos y nos haga los ajustes adecuados.

Cuáles son las cinco claves para un entrenamiento físico exitoso La comida y el ejercicio son esenciales, pero es necesario conocer cuál es la conexión entre ambos aspectos. Aquí, un paso a paso según expertos de la Clínica Mayo de EEUU VER NOTA

Muchas veces elegimos un entrenador por recomendación o referencias y es correcto hacerlo. A eso deberá agregar el conocer un poco a quienes entrenan con él, qué clase de corredores son y en que carreras han participado. Eso nos dará una guía de como es el resultado de esos entrenamientos.

También hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de entrenadores y grupos. Hay running teams que buscan ser de elite, hay otros que son casi exclusivamente sociales, hay algunos pequeños y otros muy grandes. Todo eso condiciona los resultados. Hay que tener mucho cuidado con los entrenadores que le dan a los aficionados planes para atletas profesionales.

El entrenador tiene que ayudarnos a crecer, motivarnos, acompañarnos en nuestro camino del running (Getty).

El deseo de avanzar de golpe puede terminar en una lesión o un cansancio del que no sea fácil salir. Un buen entrenador para un aficionado es aquel que lo entrene para que siempre tenga ganas de seguir corriendo, no para que corra bien solo un año.

Egan Bernal se entrena a toda marcha en la montaña de cara a la temporada 2023 El ciclista cundinamarqués se toma muy en serio su preparación para los objetivos que vienen para la temporada siguiente con el Ineos Grenadiers VER NOTA

Volviendo a los planes sacados de internet, es importante recordar que aunque sea el plan que, por casualidad, se ajuste a lo que necesitamos, igual están los imponderables, las cosas que no salen como pensábamos y es justamente allí donde el entrenador profesional hace toda la diferencia. Un dolor, un mal entrenamiento, un trabajo que no funciona como imaginamos, algo que no cierra.

Allí necesitamos alguien que haya estudiado, que conozca como funciona el cuerpo de un corredor, que sepa que puede fallar y que, además, tenga la memoria de todos los atletas que ha entrenado a lo largo de los años.

Hay que tener mucho cuidado con los entrenadores ofrecen a los aficionados planes para atletas profesionales.

A veces el entrenador adecuado tiene que ver como una cuestión de carácter o estilo. Sepan elegir ese aspecto también. Qué además de saber de running conozca de pedagogía y que tenga un trato educado y amable con sus alumnos. Muchas veces un buen entrenador no encaja con nuestra forma de ser y no tiene nada de malo eso. No están obligados a tener un solo entrenador en sus vidas. Se puede cambiar si uno no está conforme o si siente que no es lo que buscaba. El entrenador tiene que ayudarnos a crecer, motivarnos, acompañarnos en nuestro camino.

Un entrenador se encarga de nuestro plan. Podemos ir a cada entrenamiento sin estar sacando cuentas de la cantidad de kilómetros corridos esa semana o preocupándonos de equilibrar los días intensos con los livianos.

Confiar en el entrenador es importante, elegir uno que no lesione a sus atletas, saber que el plan que ha construido es lo mejor para nosotros. La confianza es algo muy importante y por eso también debemos elegir un entrenador en el cual podamos confiar y a la vez sentir que él confía en nosotros.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

* Producción: Dolores Ferrer Novotný / Realización: Gastón Taylor / Edición: Mariano Llanes

Seguir leyendo: