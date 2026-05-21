Tres muertos y 18 rescatistas en cuarentena tras exposición a una misteriosa sustancia en EEUU

Tres personas murieron en Mountainair tras la exposición a una sustancia no identificada en una vivienda de Nuevo México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miércoles 20 de mayo, tres personas murieron y 18 primeros respondedores resultaron hospitalizados tras exponerse a una sustancia no identificada en una vivienda de la localidad de Mountainair, en el estado de Nuevo México. El incidente, reportado durante un operativo de emergencia por posible sobredosis, movilizó a autoridades estatales, federales y equipos especializados en materiales peligrosos, según la información oficial difundida por la Policía Estatal de Nuevo México y citada por la Associated Press.

De acuerdo con los reportes de la Policía Estatal de Nuevo México, los servicios de emergencia acudieron al domicilio tras recibir una llamada por una posible intoxicación. En el lugar, encontraron a cuatro personas inconscientes, de las cuales tres fueron declaradas muertas y una fue trasladada en estado crítico al Hospital de la Universidad de Nuevo México. Además, 18 socorristas —incluidos paramédicos, bomberos y policías— presentaron síntomas como náuseas y mareos tras ingresar al inmueble, de acuerdo con Fox News.

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Este episodio se produce en un contexto de creciente preocupación por la presencia de sustancias tóxicas y narcóticos de alta potencia en Estados Unidos, donde la manipulación accidental de compuestos desconocidos ha representado un riesgo para la población y los equipos de emergencia, según la Associated Press.

¿Qué ocurrió en la vivienda de Mountainair?

La Policía Estatal de Nuevo México informó que el equipo de primeros auxilios respondió a la llamada de emergencia a las 11 de la mañana y que, al ingresar, varios de sus integrantes comenzaron a experimentar síntomas físicos tras el contacto con el entorno interior. De acuerdo con FireRescue1, el primer análisis descartó la presencia de monóxido de carbono y de fugas de gas natural, por lo que la investigación se enfocó en la posible presencia de una sustancia de origen narcótico.

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La residencia fue acordonada de inmediato y las autoridades activaron los protocolos de aislamiento, trasladando a los afectados a centros hospitalarios para su evaluación y tratamiento. Equipos especializados Hazmat de Albuquerque Fire Rescue participaron en las tareas de identificación y contención del peligro en el sitio.

Dieciocho primeros respondedores resultaron hospitalizados con síntomas de intoxicación luego del operativo en Mountainair. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el estado de los primeros respondedores afectados?

Según el jefe de emergencias médicas de Mountainair, Josh Lewis, tres integrantes del servicio de emergencias local fueron dados de alta tras ser evaluados en el hospital, mientras que Lewis permanece bajo observación, según declaraciones recogidas por Fox News. De los 18 socorristas expuestos, dos continúan en estado grave, mientras que el resto fue dado de alta tras recibir tratamiento preventivo en el Hospital de la Universidad de Nuevo México, según datos confirmados por KOB News.

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La Policía Estatal de Nuevo México comunicó que el número total de expuestos podría ascender a 25, considerando que otros primeros respondedores que participaron en el operativo también presentaron síntomas leves. El perímetro de seguridad establecido en la zona permanece activo para evitar nuevos incidentes, de acuerdo con la información oficial.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la sustancia involucrada?

Hasta el momento, la composición exacta de la sustancia sigue sin identificarse. Equipos Hazmat de Albuquerque Fire Rescue trabajan en el análisis de muestras recogidas en la vivienda. Las primeras hipótesis apuntan a la presencia de un narcótico de alta toxicidad, aunque la naturaleza precisa del compuesto no ha sido confirmada, según la cobertura de la Associated Press.

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El alcalde de Mountainair, Peter Nieto, informó a través de una comunicación oficial que “toda la información disponible hasta ahora señala a los narcóticos como posible factor”, aunque aclaró que la investigación sigue abierta y no se han formulado conclusiones definitivas. Nieto explicó, además, que “no existe evidencia de que la sustancia sea transportada por el aire”, lo que sugiere que la exposición ocurrió por contacto directo, según reportó Fox News.

La Oficina de Obras Públicas de Mountainair descartó la presencia de gases peligrosos como monóxido de carbono o fugas de gas natural, lo que refuerza la hipótesis de una sustancia de origen narcótico, según datos de KOB News.

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¿Hay riesgo para la población local?

Las autoridades de Nuevo México han insistido en que no existe peligro para la comunidad de Mountainair ni para las zonas aledañas. El área afectada fue aislada y custodiada por equipos de la Policía Estatal de Nuevo México y la Oficina del Sheriff del Condado de Torrance. Según la información oficial, los análisis preliminares descartan la presencia de compuestos volátiles en el aire, y la zona permanecerá acordonada hasta que se conozcan los resultados definitivos de los estudios de laboratorio.

“La seguridad de los residentes y del personal de emergencia es la máxima prioridad en este momento”, declaró el alcalde Nieto en su mensaje institucional, citado por Fox News. Las autoridades reiteraron que la situación está controlada y se mantiene la vigilancia en el área.

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El primer análisis descartó monóxido de carbono y fugas de gas natural, reforzando la hipótesis de exposición a una sustancia narcótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta este incidente a los protocolos de emergencia y respuesta?

Este suceso ha puesto a prueba los procedimientos de actuación ante emergencias químicas y biológicas en zonas rurales como Mountainair, donde los recursos hospitalarios y la disponibilidad de equipos de protección suelen ser más limitados. Según la Associated Press, las autoridades reforzaron los protocolos de aislamiento, traslado y tratamiento de personal expuesto a sustancias peligrosas.

De acuerdo con la información oficial, los socorristas recibieron atención inmediata y se aplicaron procedimientos de descontaminación antes de su traslado a centros hospitalarios. El jefe de bomberos de Mountainair, Josh Lewis, destacó que la coordinación entre los distintos cuerpos de emergencia y los equipos Hazmat fue decisiva para contener la situación y evitar una propagación mayor de los síntomas.

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¿Qué antecedentes hay de incidentes similares en Estados Unidos?

La Associated Press ha documentado un aumento de episodios relacionados con la exposición accidental a drogas sintéticas de alta toxicidad en diversas regiones del país. En los últimos años, la manipulación o contacto involuntario con opioides sintéticos o mezclas de compuestos desconocidos ha puesto en riesgo tanto a usuarios como a personal de emergencia, lo que ha motivado la actualización de protocolos y la capacitación en el manejo de materiales peligrosos.

Según datos de la Policía Estatal de Nuevo México, este incidente en Mountainair representa uno de los eventos más graves en la región relacionados con sustancias no identificadas, y se suma a una tendencia nacional que ha llevado a reforzar la cooperación entre agencias locales, estatales y federales.

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¿Qué pasos siguen las autoridades y cuál es el impacto previsto?

La investigación sobre la naturaleza y el origen de la sustancia continúa bajo la coordinación de la Policía Estatal de Nuevo México y las agencias federales de salud pública. Las muestras recogidas en la vivienda están siendo analizadas en laboratorios especializados, y se espera que los resultados permitan esclarecer los hechos y ajustar los protocolos de intervención.

Las autoridades han recomendado a la población evitar cualquier contacto con sustancias desconocidas y reportar de inmediato cualquier situación similar. El incidente ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la formación de los equipos de emergencia y la dotación de equipamiento especializado en comunidades rurales, según evaluaciones recogidas por la Associated Press.

Por ahora, la zona permanece bajo vigilancia y los equipos médicos continúan monitoreando la evolución de los afectados. Se prevé que en los próximos días se publiquen nuevos detalles a medida que avance la investigación oficial.