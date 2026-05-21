Panamá

Generación térmica supera a la hidráulica en Panamá en medio de alerta por El Niño

La planta de la mina de cobre gana peso en el suministro eléctrico nacional al vender sus excedentes diarios al sistema, tras ser autorizada a operar durante la fase de preservación y mantenimiento del proyecto

Guardar
Google icon
Las unidades de generación a gas natural se han convertido en uno de los pilares del suministro eléctrico panameño. Tonada de Instagram
Las unidades de generación a gas natural se han convertido en uno de los pilares del suministro eléctrico panameño. Tonada de Instagram

En medio del aumento de las temperaturas, la declaración de alerta por la posible formación del fenómeno de El Niño y las preocupaciones sobre su impacto en los embalses y la generación hidroeléctrica, el sistema eléctrico panameño ha comenzado a mostrar un cambio significativo en la composición de su matriz energética.

Aunque las fuentes renovables continúan aportando más de la mitad de la electricidad consumida en el país, la generación térmica se convirtió en la principal fuente individual de producción energética, desplazando temporalmente a la hidráulica.

PUBLICIDAD

Datos del Centro Nacional de Despacho (CND) muestran que en los últimos días la generación renovable aportaba 926.19 megavatios (MW), equivalentes al 52.72% de la electricidad producida en el país, mientras que las plantas térmicas contribuían con 830.57 MW, o el 47.28% del total.

Sin embargo, al desagregar la matriz por tecnología, la generación térmica lideraba individualmente con 827.06 MW, equivalente al 47.02% de la producción nacional, superando a la generación hidroeléctrica, que aportaba 520.84 MW o 29.61%.

PUBLICIDAD

El embalse del Gergal desembalsando agua, a 2 de febrero de 2026 en Gillena, Sevilla. (Francisco J. Olmo / Europa Press)
Los principales reservorios hidroeléctricos muestran condiciones estables pese a la vigilancia sobre el fenómeno de El Niño. Europa Press

La diferencia refleja una transformación relevante respecto a los primeros meses del año, cuando la generación hidráulica mantenía una posición dominante dentro del sistema eléctrico nacional gracias a los aportes de los embalses y de las lluvias registradas durante la temporada húmeda.

Ahora, con una menor disponibilidad de agua y un escenario climático más incierto, las plantas térmicas han ganado protagonismo para garantizar el suministro eléctrico.

La situación ocurre mientras las autoridades monitorean el comportamiento del fenómeno de El Niño, asociado históricamente a menores precipitaciones en Panamá y a una reducción en los niveles de los embalses utilizados para generación eléctrica.

El fenómeno también representa un desafío para otras actividades económicas estratégicas, incluido el Canal de Panamá, debido a su dependencia de los recursos hídricos.

A pesar del avance térmico, las energías renovables continúan siendo el principal bloque de generación cuando se suman todas sus tecnologías.

Infografía que muestra una represa, centrales térmicas, paneles solares y aerogeneradores, con datos de generación eléctrica y la demanda máxima histórica.
La infografía detalla la composición del sistema eléctrico nacional, mostrando la demanda máxima histórica de 2235 MW registrada el 30 de agosto de 2023 y el balance entre fuentes de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la hidráulica, la energía solar aportaba 242.80 MW, equivalentes al 13.80% de la producción nacional, mientras que la energía eólica contribuía con 168.24 MW o 9.56%. En conjunto, estas fuentes permiten que Panamá mantenga una participación renovable superior al 50% de su matriz eléctrica.

Dentro de la generación térmica sobresalen especialmente las plantas alimentadas con gas natural. Entre los principales generadores se encontraba el complejo Proyecto Gatún, ubicado en Colón, cuyas tres unidades aportaban aproximadamente 518 MW combinados al sistema.

Esta instalación se ha convertido en uno de los pilares del suministro eléctrico nacional durante los períodos de menor disponibilidad hídrica.

Otro actor relevante es la planta termoeléctrica de Cobre Panamá. Las dos unidades registradas en el sistema aportan cerca de 293 MW en conjunto, convirtiéndose en una de las mayores fuentes individuales de generación del país.

La planta fue autorizada por el Gobierno panameño para operar mientras el proyecto minero permanece en fase de preservación y gestión ambiental tras el cierre de operaciones extractivas ordenado en 2023.

La demanda máxima histórica del sistema eléctrico panameño se produjo el 30 de agosto de 2023 con 2,235 megavatios. Foto Infobae/Scribd IA
La demanda máxima histórica del sistema eléctrico panameño se produjo el 30 de agosto de 2023 con 2,235 megavatios. Foto Infobae/Scribd IA

La energía producida por esta instalación supera ampliamente las necesidades actuales de mantenimiento del complejo minero. Por ello, el excedente diario es comercializado al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a cubrir la demanda eléctrica del país y reduciendo la necesidad de incorporar otras fuentes de generación más costosas.

El comportamiento actual del sistema también refleja que Panamá mantiene suficiente capacidad para cubrir el consumo nacional. Al momento de la consulta, la generación total alcanzaba 1,777 MW, mientras que la demanda nacional se situaba en 1,586 MW, lo que evidencia un margen operativo favorable para responder a incrementos en el consumo.

La demanda eléctrica, precisamente, se ha convertido en otro indicador bajo vigilancia. Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas han incrementado el uso de sistemas de aire acondicionado tanto en hogares como en comercios e industrias. Este comportamiento suele traducirse en mayores requerimientos de energía durante las horas de mayor calor.

El récord histórico de demanda en Panamá continúa siendo de 2,235 MW, registrado el 30 de agosto de 2023 a las 2:41 p.m., una cifra que sirve como referencia para medir la capacidad de respuesta del sistema ante eventos extremos de consumo.

El complejo termoeléctrico de Cobre Panamá figura entre los principales aportantes de energía al Sistema Interconectado Nacional. AP
El complejo termoeléctrico de Cobre Panamá figura entre los principales aportantes de energía al Sistema Interconectado Nacional. AP

Expertos del sector energético han señalado que la diversificación de la matriz eléctrica se ha convertido en una herramienta clave para enfrentar escenarios climáticos adversos. La incorporación de gas natural, energía solar y eólica ha permitido reducir la dependencia exclusiva de los embalses, otorgando mayor flexibilidad al sistema para responder a eventos como El Niño.

Mientras tanto, la evolución de las lluvias durante los próximos meses será determinante para establecer si la generación hidráulica recupera protagonismo o si las plantas térmicas continúan liderando el abastecimiento eléctrico del país. Por ahora, los datos muestran una realidad poco habitual en Panamá: aunque las energías renovables siguen siendo mayoritarias en conjunto, la principal fuente individual de generación es la térmica, impulsada por el gas natural y por el aporte creciente de instalaciones como la planta de Cobre Panamá.

Embalses

En momentos en que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene una alerta ante la posible formación del fenómeno de El Niño, los principales embalses que abastecen al parque hidroeléctrico nacional continúan mostrando niveles dentro de parámetros operativos normales.

El principal embalse del país, Fortuna, ubicado en Chiriquí y clave para la generación hidroeléctrica nacional, registraba un nivel de 1,027.08 metros sobre el nivel del mar (msnm), equivalente al 54% de su rango operativo entre el nivel mínimo de 1,000 msnm y el máximo de 1,050 msnm.

Otro de los reservorios estratégicos del sistema, Estí, también en la provincia de Chiriquí, reportaba un nivel de 224.03 msnm, equivalente al 58% de su rango operativo. A su vez, Estí Barrigón se ubicaba en 217.07 msnm, equivalente al 53% de su capacidad de operación.

La diversificación energética busca fortalecer la resiliencia del sistema frente a eventos climáticos extremos. Europa Press
La diversificación energética busca fortalecer la resiliencia del sistema frente a eventos climáticos extremos. Europa Press

Entre los embalses con mejores indicadores destaca Pando, en la cuenca del río Chiriquí Viejo, que se encontraba al 96% de su nivel operativo máximo, mientras que Bonyic, en Bocas del Toro, incluso superaba ligeramente el nivel máximo de referencia al registrar 240.21 msnm frente a un máximo de 240 msnm.

En conjunto, los principales reservorios que alimentan el parque hidroeléctrico nacional continúan operando dentro de parámetros considerados normales por el Centro Nacional de Despacho, lo que indica que el mayor protagonismo de la generación térmica observado actualmente responde más a la creciente participación de las plantas a gas natural que a una disminución crítica en las reservas de agua disponibles para producir electricidad.

Temas Relacionados

PanamáInbaeEl NiñoGeneración eléctricaMina de CobreTermoeléctricasHidroeléctricasEólicaSolar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El despertar de las líderes: Mujeres dirigen el 60% de las micro y pequeñas empresas en El Salvador, según CAMARASAL

El Salvador experimenta un cambio histórico en la gestión empresarial: el 60% de las micro y pequeñas empresas están lideradas por mujeres, según datos presentados por Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL

El despertar de las líderes: Mujeres dirigen el 60% de las micro y pequeñas empresas en El Salvador, según CAMARASAL

Saberes tradicionales y espiritualidad maya Q’eqchi’ se encuentran en taller dedicado al equilibrio físico y emocional en Guatemala

Las voces de sanadores, comadronas y guías originarios inspiran una jornada de intercambio sobre conocimientos menos conocidos en la región del norte, donde la herbolaria adquiere un profundo significado cultural

Saberes tradicionales y espiritualidad maya Q’eqchi’ se encuentran en taller dedicado al equilibrio físico y emocional en Guatemala

Bajo el agua: Así amaneció la provincia de Limón, tras paso de la onda tropical número tres en Costa Rica

Las intensas lluvias provocaron desbordamientos de ríos y canales, lo que originó inundaciones que anegaron casas, dañaron carreteras y aislaron sectores en al menos tres provincias, de acuerdo con los reportes de emergencia

Bajo el agua: Así amaneció la provincia de Limón, tras paso de la onda tropical número tres en Costa Rica

Costa Rica: El incendio en Curridabat cobra la vida de dos adultos mayores en su vivienda

Las autoridades analizan las circunstancias en las que dos personas murieron dentro de una casa afectada en su mayoría por las llamas, mientras investigan el origen del siniestro y las razones que impidieron su escape

Costa Rica: El incendio en Curridabat cobra la vida de dos adultos mayores en su vivienda

Miss Universo El Salvador 2025, Giulia Zanoni, denuncia por difamación a su exmaquillista tras ser acusada de “mentirosa”

Lo que comenzó como un cruce de opiniones en las siempre volátiles redes sociales terminó por detonar una verdadera batalla legal en las altas esferas de la belleza centroamericana

Miss Universo El Salvador 2025, Giulia Zanoni, denuncia por difamación a su exmaquillista tras ser acusada de “mentirosa”

TECNO

El uso gratuito de Gemini cambia para siempre: Google empezó a limitar los mensajes y más funciones

El uso gratuito de Gemini cambia para siempre: Google empezó a limitar los mensajes y más funciones

Un celular Android dejará de operar lento si aplicas estos cuatro trucos cada semana

El secreto del éxito según Steve Jobs: “no pierdas tiempo viviendo la vida de otra persona”

Cómo activar las alertas de terremotos de Google en tu celular Android paso a paso

Lista de códigos de Free Fire disponibles hoy 21 de mayo de 2026 y cómo canjearlos

ENTRETENIMIENTO

“Confiamos en un hombre sin conciencia”: la desgarradora carta de la mamá de Matthew Perry contra el exasistente personal del actor

“Confiamos en un hombre sin conciencia”: la desgarradora carta de la mamá de Matthew Perry contra el exasistente personal del actor

El reporte de la policía revela escandalosos detalles del arresto de Britney Spears en California: antidepresivos, botellas vacías y comportamiento agresivo

Policía encuentra cocaína escondida en un envío de SKIMS: esto dijo Kim Kardashian

Jon Favreau habló sobre The Mandalorian and Grogu: “Quienes antes no tenían edad para verla, quiero que también se enamoren de Star Wars”

David Beckham se refirió a su legado: “Quiero que mi familia entre a ese estadio y sepa que papá lo construyó”

MUNDO

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

Mucho tráfico en las alturas: el monte Everest registró un récord de ascensos en un día

Rusia exhibió su tríada nuclear con uno de los mayores ejercicios en años y lanzó un mensaje a Occidente: “Es una señal”

Israel deporta a todos los activistas de la flotilla que iba rumbo a Gaza y fue abordada en el Mediterráneo

El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra