Generación térmica supera a la hidráulica en Panamá en medio de alerta por El Niño

Las unidades de generación a gas natural se han convertido en uno de los pilares del suministro eléctrico panameño. Tonada de Instagram

En medio del aumento de las temperaturas, la declaración de alerta por la posible formación del fenómeno de El Niño y las preocupaciones sobre su impacto en los embalses y la generación hidroeléctrica, el sistema eléctrico panameño ha comenzado a mostrar un cambio significativo en la composición de su matriz energética.

Aunque las fuentes renovables continúan aportando más de la mitad de la electricidad consumida en el país, la generación térmica se convirtió en la principal fuente individual de producción energética, desplazando temporalmente a la hidráulica.

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Datos del Centro Nacional de Despacho (CND) muestran que en los últimos días la generación renovable aportaba 926.19 megavatios (MW), equivalentes al 52.72% de la electricidad producida en el país, mientras que las plantas térmicas contribuían con 830.57 MW, o el 47.28% del total.

Sin embargo, al desagregar la matriz por tecnología, la generación térmica lideraba individualmente con 827.06 MW, equivalente al 47.02% de la producción nacional, superando a la generación hidroeléctrica, que aportaba 520.84 MW o 29.61%.

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Los principales reservorios hidroeléctricos muestran condiciones estables pese a la vigilancia sobre el fenómeno de El Niño. Europa Press

La diferencia refleja una transformación relevante respecto a los primeros meses del año, cuando la generación hidráulica mantenía una posición dominante dentro del sistema eléctrico nacional gracias a los aportes de los embalses y de las lluvias registradas durante la temporada húmeda.

Ahora, con una menor disponibilidad de agua y un escenario climático más incierto, las plantas térmicas han ganado protagonismo para garantizar el suministro eléctrico.

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La situación ocurre mientras las autoridades monitorean el comportamiento del fenómeno de El Niño, asociado históricamente a menores precipitaciones en Panamá y a una reducción en los niveles de los embalses utilizados para generación eléctrica.

El fenómeno también representa un desafío para otras actividades económicas estratégicas, incluido el Canal de Panamá, debido a su dependencia de los recursos hídricos.

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A pesar del avance térmico, las energías renovables continúan siendo el principal bloque de generación cuando se suman todas sus tecnologías.

La infografía detalla la composición del sistema eléctrico nacional, mostrando la demanda máxima histórica de 2235 MW registrada el 30 de agosto de 2023 y el balance entre fuentes de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la hidráulica, la energía solar aportaba 242.80 MW, equivalentes al 13.80% de la producción nacional, mientras que la energía eólica contribuía con 168.24 MW o 9.56%. En conjunto, estas fuentes permiten que Panamá mantenga una participación renovable superior al 50% de su matriz eléctrica.

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Dentro de la generación térmica sobresalen especialmente las plantas alimentadas con gas natural. Entre los principales generadores se encontraba el complejo Proyecto Gatún, ubicado en Colón, cuyas tres unidades aportaban aproximadamente 518 MW combinados al sistema.

Esta instalación se ha convertido en uno de los pilares del suministro eléctrico nacional durante los períodos de menor disponibilidad hídrica.

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Otro actor relevante es la planta termoeléctrica de Cobre Panamá. Las dos unidades registradas en el sistema aportan cerca de 293 MW en conjunto, convirtiéndose en una de las mayores fuentes individuales de generación del país.

La planta fue autorizada por el Gobierno panameño para operar mientras el proyecto minero permanece en fase de preservación y gestión ambiental tras el cierre de operaciones extractivas ordenado en 2023.

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La demanda máxima histórica del sistema eléctrico panameño se produjo el 30 de agosto de 2023 con 2,235 megavatios. Foto Infobae/Scribd IA

La energía producida por esta instalación supera ampliamente las necesidades actuales de mantenimiento del complejo minero. Por ello, el excedente diario es comercializado al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a cubrir la demanda eléctrica del país y reduciendo la necesidad de incorporar otras fuentes de generación más costosas.

El comportamiento actual del sistema también refleja que Panamá mantiene suficiente capacidad para cubrir el consumo nacional. Al momento de la consulta, la generación total alcanzaba 1,777 MW, mientras que la demanda nacional se situaba en 1,586 MW, lo que evidencia un margen operativo favorable para responder a incrementos en el consumo.

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La demanda eléctrica, precisamente, se ha convertido en otro indicador bajo vigilancia. Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas han incrementado el uso de sistemas de aire acondicionado tanto en hogares como en comercios e industrias. Este comportamiento suele traducirse en mayores requerimientos de energía durante las horas de mayor calor.

El récord histórico de demanda en Panamá continúa siendo de 2,235 MW, registrado el 30 de agosto de 2023 a las 2:41 p.m., una cifra que sirve como referencia para medir la capacidad de respuesta del sistema ante eventos extremos de consumo.

El complejo termoeléctrico de Cobre Panamá figura entre los principales aportantes de energía al Sistema Interconectado Nacional. AP

Expertos del sector energético han señalado que la diversificación de la matriz eléctrica se ha convertido en una herramienta clave para enfrentar escenarios climáticos adversos. La incorporación de gas natural, energía solar y eólica ha permitido reducir la dependencia exclusiva de los embalses, otorgando mayor flexibilidad al sistema para responder a eventos como El Niño.

Mientras tanto, la evolución de las lluvias durante los próximos meses será determinante para establecer si la generación hidráulica recupera protagonismo o si las plantas térmicas continúan liderando el abastecimiento eléctrico del país. Por ahora, los datos muestran una realidad poco habitual en Panamá: aunque las energías renovables siguen siendo mayoritarias en conjunto, la principal fuente individual de generación es la térmica, impulsada por el gas natural y por el aporte creciente de instalaciones como la planta de Cobre Panamá.

Embalses

En momentos en que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene una alerta ante la posible formación del fenómeno de El Niño, los principales embalses que abastecen al parque hidroeléctrico nacional continúan mostrando niveles dentro de parámetros operativos normales.

El principal embalse del país, Fortuna, ubicado en Chiriquí y clave para la generación hidroeléctrica nacional, registraba un nivel de 1,027.08 metros sobre el nivel del mar (msnm), equivalente al 54% de su rango operativo entre el nivel mínimo de 1,000 msnm y el máximo de 1,050 msnm.

Otro de los reservorios estratégicos del sistema, Estí, también en la provincia de Chiriquí, reportaba un nivel de 224.03 msnm, equivalente al 58% de su rango operativo. A su vez, Estí Barrigón se ubicaba en 217.07 msnm, equivalente al 53% de su capacidad de operación.

La diversificación energética busca fortalecer la resiliencia del sistema frente a eventos climáticos extremos. Europa Press

Entre los embalses con mejores indicadores destaca Pando, en la cuenca del río Chiriquí Viejo, que se encontraba al 96% de su nivel operativo máximo, mientras que Bonyic, en Bocas del Toro, incluso superaba ligeramente el nivel máximo de referencia al registrar 240.21 msnm frente a un máximo de 240 msnm.

En conjunto, los principales reservorios que alimentan el parque hidroeléctrico nacional continúan operando dentro de parámetros considerados normales por el Centro Nacional de Despacho, lo que indica que el mayor protagonismo de la generación térmica observado actualmente responde más a la creciente participación de las plantas a gas natural que a una disminución crítica en las reservas de agua disponibles para producir electricidad.