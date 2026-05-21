Política

Por qué Argentina podría convertirse en un refugio estratégico ante un conflicto global

En Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont analizó por qué el país despierta cada vez más interés global en un contexto de creciente tensión geopolítica

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La minería argentina gana relevancia internacional como principal fuente de litio en el denominado ‘triángulo del litio’, clave para nuevas tecnologías

Argentina se encuentra en el centro de debates internacionales debido a su posición geográfica, sus vastos recursos naturales y el contexto global actual de conflictos y tensiones políticas. En un escenario de incertidumbre geopolítica, el país es observado no solo por sus propios habitantes, sino también por actores internacionales que detectan oportunidades y desafíos en su territorio.

“Hay una cuestión que muchas veces no entendemos. Argentina tiene un montón de ventajas que la hacen interesante para los propios argentinos”, expresó en Infobae en Vivo Al Mediodía el analista, Andrei Serbin Pont.

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La posición del país, alejada de los principales focos de conflicto mundial, la convierte en un terreno deseable para aquellos que buscan resguardo o invertir en recursos estratégicos.

El país sobresale por su autosuficiencia en la producción de alimentos. “En el peor momento, somos un país que alimenta a 400 millones de personas. Tenemos un potencial de alimentar al doble”, afirmó Serbin Pont. Además, remarcó que la capacidad de autoabastecimiento y de abastecer a países vecinos distingue a Argentina en comparación con otras naciones del mundo y de la región.

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Los recursos hídricos constituyen otro eje central para la discusión estratégica. “Las reservas de agua dulce que hay en Argentina son estudiadas a nivel global. Se les atribuye una importancia estratégica que muchas veces nosotros no terminamos de considerar en esos términos”, dijo el experto. El caso de la Patagonia, con sus reservas vitales para diversas poblaciones, es ilustrativo de esta riqueza.

Globo terráqueo con Argentina en verde. El resto de los continentes muestran explosiones, humo y misiles volando, indicando conflicto global.
Argentina se posiciona como un refugio estratégico mundial por su ubicación geográfica alejada de los principales conflictos globales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La energía y la minería ocupan un lugar destacado en el análisis. El desarrollo de Vaca Muerta permitió a Argentina avanzar hacia la autosuficiencia energética y proyectarse como exportador de gas, petróleo y minerales críticos. “La mitad del litio que importa Estados Unidos lo importa de Argentina y de Chile”, subrayó Serbin Pont.

El país conforma, junto a sus vecinos, el denominado ‘triángulo del litio’, que concentra el 50% de las reservas mundiales de este mineral indispensable para las nuevas tecnologías.

El analista explicó que, a diferencia de lo que ocurre con la producción de petróleo y gas —ambas asociadas con expectativas de crecimiento—, la minería continúa atrapada en la controversia. “Eso la minería todavía no lo ha logrado”, indicó, refiriéndose a la percepción positiva entre los argentinos.

La tensión se refleja en recorridos históricos puntuales, como los conflictos sociales en provincias como Chubut y La Rioja, donde la minería generó reacciones encontradas entre las comunidades.

Las condiciones globales, junto al potencial y los desafíos internos, colocan a Argentina en una posición singular frente al escenario internacional.

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