La cartera de Jesica Cirio: cómo es el “tetris” de imprescindibles saludables y glam que elige

Los Imprescindibles - Con Jésica Cirio

Jesica Cirio tiene todo en su cartera. Para empezar, dice, no pueden faltar los anteojos, “creo que últimamente me completan el look, no importa si sea de día o de noche, como que le dan un toque distinto”, remarca Cirio al comenzar la charla con Infobae. “Celular, obviamente siempre”, dice enseguida esta mujer que lleva también a todos lados un hidratante para ojos.

“Tengo un toc de que mis párpados y mis ojeras no pueden estar nunca deshidratadas, entonces en cualquier momento del día le doy un ´tic´ y como que me refresca”, agrega Cirio.

Otra cosa que lleva es protector solar. “Nunca puede faltar”, aclara. Y sigue con un sus suplementos. “Antes de salir de mi casa tomo algunos suplementos, pero no me puedo tomar todo junto, no sirve, hay horarios del día. Entonces estos son los suplementos para pasadas las 11 de la mañana, yo salgo muy temprano en mi casa, tipo siete y media. Tengo un poco de todo tengo vitamina D, mi suplementos para el pelo. Tengo para la memoria, mi Q10 y Omega 3. Y tengo unas enzimas para la panza porque hace poquito, me descubrieron que soy intolerante a la lactosa e intolerante al trigo. Entonces depende el día que sé que voy a comer algo un poco desordenado me tomo estas pastillas”, explica.

El perfume lo lleva fuera del frasco original. "No me gusta que me lo copien, es algo muy persona", dice

Cirio lleva siempre su billetera obviamente. Además, tiene un hidratante nasal y uno de cara. No puede faltar su perfume. “Nunca llevo mi perfume encima con el envase, porque una vez lo llevé y me lo copiaron. Y odio que usen mi perfume”, confiesa. “No sé, no me gusta que me queme el perfume, es como algo personal, un sello para mí”, agrega entre risas.

Cirio cuenta que suele beber café durante todo el día pero llega un momento en la tarde que lo suspende y se toma un té de matcha. “Lo tomo pasadas las tres o cuatro de la tarde y con leche de almendras”, cuenta.

Crema de manos es otro de sus imprescindibles que no puede faltar. “La necesito en todo momento del día para tener manos y ojeras hidratadas”, dice.

Cirio lleva un neceser con varios suplementos que toma por día

Jesica tiene siempre a mano alcohol en gel, en su caso, uno perfumado. “Esto que nos quedó creo a todos de la pandemia, tiene olorcito rico”, cuenta.

Cirio saca un cargador extra para el celular y los auriculares, infaltables, dice. Tiene además un labial con color y un lugar especial para llevar sorbetes. “Tomo mucho café y mucho té en el día entonces llevo mi sorbetes. Me llevo dos y tengo un cepillito de sorbete también”, cuenta la conductora.

“Ahora no sé cómo voy a hacer para meter todo esto adentro de nuevo, pero vamos a intentarlo tipo Tetris”, cierra con una sonrisa.

