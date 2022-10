La cartera de Guillermina Valdés: de un libro de mindfulness a la fragancia de pétalos de rosa de su abuela

Los Imprescindibles - Con Guillermina Valdes

Además de representar seguramente mucho de su personalidad, la cartera de Guillermina Valdés podría ser tranquilamente una puerta para viajar en el tiempo. Las fotos de sus hijos pequeños y una fragancia de pétalos de rosa que su abuela mandaba a destilar y que ahora ella tiene en un envase, son las señas particulares de este especie de portal entre el pasado y el presente que lleva en sus brazos todos los días.

Hay algo de misticismo en esta mujer y eso se verá en la charla que tuvo con Infobae, a la hora de contar cuáles son sus imprescindibles. Guillermina lleva de todo en su cartera. Por eso, dice, necesita una grande. “La agenda es medio vergonzosa, tiene hasta cinta scotch. Pero no me importa, porque al tener cuatro hijos tengo la agenda de cinco”, comienza diciendo entre risas. Luego saca unos lentes. “Siempre tiene que haber unos buenos lentes de sol”, recomienda.

Lo que sigue es un libro. “Tengo un libro para mis momentos libres. Nunca me puede faltar un buen libro y tengo la costumbre de marcarlos con un fibrón sobre las frases que me gustan y me representan”, dice aclarando que no quiere ponerse muy mística. “La calidad de nuestro ser depende de esta libertad”, lee Guillermina entonces. “Es un libro más meditativo, más como quien dice de autoayuda, pero habla del mindfulness y de lo que tiene que ver con con estar en el momento presente acá”, cuenta.

Guillermina lleva un libro de autoayuda que habla del mindfulness. "Tiene que ver con esta cuestión de estar en el momento presente”, cuenta (Gastón Taylor)

Infaltable, el perfume. Valdés lo saca del interior de su cartera y se rocía. “Tengo una línea de perfumes y son varios. Suelo elegir de acuerdo a como esté en ese momento ese día. Lo uso a la mañana, a la tarde, a la noche. A mí me gusta sentirme el perfume. Hoy elegí naranja y vainilla. Siempre me gusta perfumarme durante el día”, cuenta.

Guillermina lleva también agua de rosas. Dice que le gusta rehidratar la piel. Se trata de un tónico que su abuela lo mandaba hacer al farmacéutico. “Cuando era chica, ella mandaba a destilar los pétalos de rosas y, cuando creé mi línea, logré poner en un envase a este ritual que tenían las mujeres de mi familia”, detalla.

“Una buena crema de manos. Soy de tener la piel seca de las manos y me gusta como tenerla suaves. Tengo un toc así de estar todo el tiempo poniéndome cremas a veces ni lo necesito, pero es un tema mío, me encanta y me gusta porque tiene aroma almendras y me quedan re lindas las manos”, agrega Valdés.

Guillermina lleva también un espejito decorado con mandalas y una piedra negra. “Me la dieron una vez para las energías. Yo por las dudas la tengo siempre”, dice entre risas.

Nunca puede faltar las cremas para manos y los perfumes en su cartera (Gastón Taylor)

Hay más cosas en la cartera de Valdés. Saca entonces un chocolate. “Un buen chocolate, amargo, que me da energía”, aclara. Y sigue: “Yo soy team salado, pero este es un chocolate que tiene alto porcentaje de cacao, con lo cual no tiene tanta azúcar. Me da mucha energía el chocolate y el café. Son dos elementos indispensables cuando uno está mucho en la calle con trabajo”.

“El celular está siempre. Lamentablemente muchas veces porque no nos desconectamos”, cuenta mostrando el aparato que, del otro lado, tiene fotos de sus hijos cuando eran más chicos. “Tengo que poner más actuales, será tal vez que no quiero que crezcan”, dice.

En el celu lleva un símbolo que tiene que ver con la protección. “También dicen que te da protección. Yo creo en todo lo que me dicen, así que lo llevo. Así soy yo, me están conociendo un poco a través de mi cartera”, finaliza.

