Tendencias

Receta de mollejas al verdeo con crema, rápida y fácil

Una combinación de cremosidad y aromas intensos que transforma cualquier encuentro familiar en una experiencia gourmet

Guardar
Google icon
Primer plano de un tenedor levantando una molleja dorada con salsa cremosa de cebollino, que gotea, sobre un plato borroso con más mollejas.
El plato de mollejas al verdeo combina la suavidad de la crema de leche con el frescor de la cebolla de verdeo, potenciando sabores y texturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma inconfundible invade la cocina cuando las mollejas chisporrotean en la sartén, y el perfume del verdeo fresco se funde con el dorado de la manteca. Las mollejas al verdeo con crema se han consolidado como uno de los pequeños lujos criollos que, tanto en bodegones porteños como en reuniones familiares, atraen a quienes buscan sabores intensos y texturas cremosas.

En la cultura gastronómica local, este plato ocupa un sitio preferencial durante ocasiones especiales. Suele servirse como entrada caliente en asados, acompaña picadas de domingo o protagoniza cenas en las que el anfitrión elige destacarse con una receta diferente. La combinación de la suavidad de la crema de leche y el frescor de la cebolla de verdeo realza la nobleza de la molleja, un corte valorado por su textura y sabor característicos.

PUBLICIDAD

La preparación requiere mollejas de vaca debidamente limpias y blanqueadas, que luego se doran en una mezcla de manteca y aceite hasta lograr una superficie crocante. Después, se incorpora cebolla de verdeo picada y, tras una breve cocción, se añade la crema de leche para que todos los ingredientes se integren y aporten profundidad al conjunto. La clave está en controlar el punto de cocción para evitar que la molleja pierda su ternura.

El resultado es un plato que sintetiza la riqueza de la cocina argentina: técnicas simples, productos locales y un corte tradicional capaz de conquistar cualquier mesa.

PUBLICIDAD

Receta de mollejas al verdeo con crema

Las mollejas al verdeo con crema son una preparación de mollejas de vaca limpias, salteadas en manteca y aceite, luego bañadas en una salsa suave de cebolla de verdeo y crema de leche. El resultado es un plato de textura tierna, cremosidad envolvente y sabor profundo.

Primer plano de tres mollejas doradas con costra, bañadas en salsa cremosa con trozos de cebolleta, sobre un plato de cerámica y fondo borroso.
La receta de mollejas al verdeo con crema destaca por su popularidad en la gastronomía argentina y su perfume inconfundible en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de mollejas de vaca, bien limpias
  • 50 gr de manteca
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 2 dientes de ajo
  • 4 cebollas de verdeo (parte blanca y verde), picadas finitas
  • 150 cc de crema de leche
  • 1 vaso de vino blanco seco (150 cc)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer mollejas al verdeo con crema, paso a paso

  1. Limpiar las mollejas de restos de grasa y piel. Blanquearlas 5 minutos en agua a punto de hervor, escurrir y cortar en trozos medianos.
  2. En una sartén grande, derretir la manteca junto con el aceite a fuego medio. Agregar los dientes de ajo picados y saltear 1 minuto.
  3. Incorporar las mollejas y dorar bien de ambos lados durante 3 a 4 minutos por lado. Deben quedar doradas por fuera y jugosas por dentro.
  4. Retirar las mollejas y reservarlas tapadas con papel aluminio.
  5. En la misma sartén, rehogar la cebolla de verdeo hasta que esté apenas tierna. Sumar el vino blanco y dejar que evapore el alcohol.
  6. Incorporar la crema de leche y una pizca de nuez moscada. Cocinar a fuego bajo hasta que la salsa espese.
  7. Volver las mollejas a la sartén y bañar con la salsa. Cocinar todo junto 2 minutos, salpimentar a gusto.
  8. Antes de servir, rociar con jugo de limón. Servir bien caliente, acompañado de papas fritas o pan.

Consejos técnicos:

  • El punto justo de dorado es clave para lograr mollejas tiernas.
  • No sobrecocinar la crema, solo calentar hasta que espese.
  • El vino blanco aporta acidez y equilibra la untuosidad de la salsa.
Plato blanco rústico con mollejas doradas y cremosas, cubiertas con salsa de cebolla de verdeo y cebolla verde picada, sobre una superficie de madera.
La preparación completa de las mollejas al verdeo con crema requiere tan solo 35 minutos y rinde cuatro generosas porciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 370 kcal
  • Grasas: 28 gr
  • Carbohidratos: 4 gr
  • Proteínas: 24 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda freezer, ya que la crema puede cortarse al descongelar.

Google icon

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaPlatos principalesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué la mayoría de los corredores principiantes abandona antes de cumplir un mes

El exatleta olímpico Rodrigo Gavela identificó el patrón que se repite en millones de personas que adoptan el running cada año y lo dejan antes de que se vuelva parte de su vida

Por qué la mayoría de los corredores principiantes abandona antes de cumplir un mes

Cumbre regional contra la violencia sexual infantil: expertos de 12 países impulsan una agenda común para la prevención

La iniciativa de la Fundación Red por la Infancia, junto a organizaciones internacionales, reúne en Buenos Aires a referentes de la región para acordar estrategias concretas. “El avance de la tecnología va mucho más rápido que las respuestas institucionales”, dijo uno de los expertos a Infobae

Cumbre regional contra la violencia sexual infantil: expertos de 12 países impulsan una agenda común para la prevención

Receta de mermelada de manzana y jengibre, rápida y fácil

Una manera express de prepararla con un toque diferente, apta para quienes buscan variar sus meriendas

Receta de mermelada de manzana y jengibre, rápida y fácil

Para qué sirve tirar cáscara de papas a las brasas del asado

Una manera simple de controlar el fuego y mantener una cocción estable sin alterar el sabor tradicional de la carne

Para qué sirve tirar cáscara de papas a las brasas del asado

Receta de sopa de zanahoria, rápida y fácil

Simpleza y sabor que reconfortan, pensada para esos días donde lo fácil y nutritivo marcan la diferencia

Receta de sopa de zanahoria, rápida y fácil

DEPORTES

PSG le gana al Bayern Múnich y está clasificando a la final de la Champions League

PSG le gana al Bayern Múnich y está clasificando a la final de la Champions League

El retoque estético que tendrá la Bombonera en los próximos días

Los detalles de la rebelión de tenistas que podría terminar en un boicot al Roland Garros: “Ira y falta de respeto”

Qué señalaron los estudios que le realizaron a Julián Álvarez tras su salida en la eliminación del Atlético de Madrid de la Champions

La terminante respuesta de un dirigente de Newell’s cuando le consultaron si prefería que vuelva Messi o Bielsa

TELESHOW

Risas, cortes y mucha complicidad: así fue la visita de Julián Weich y su hijo a la peluquería

Risas, cortes y mucha complicidad: así fue la visita de Julián Weich y su hijo a la peluquería

Sofía Zámolo contó cómo fue trabajar con Ricardo Arjona en Malibú: “Uno de los momentos más lindos de mi vida”

Eva de Dominici practica coreografías de lucha en Tailandia y crecen los rumores que la acercan a La Mujer Maravilla: el video

La propuesta de un trío que le hizo Adabel Guerrero a su pareja antes de la infidelidad

Millonaria disputa entre Maxi López y una exinquilina: daños, depósitos y denuncias cruzadas

INFOBAE AMÉRICA

Siete aprehendidos en Panamá por presunto desvío de recursos públicos

Siete aprehendidos en Panamá por presunto desvío de recursos públicos

Trump dijo que Estados Unidos obtendrá el uranio enriquecido de Irán y ve “muy posible” un acuerdo: “Creo que ganamos”

La propuesta de Gabriel García Luna prioriza eficiencia, transparencia y enfoque en derechos humanos en el Ministerio Público

Cómo y por qué el cráneo humano cambió de forma en los últimos cien años, según un estudio

Junta Directiva del Canal se reúne con asesores en Estados Unidos para evaluar estrategia de la vía acuática