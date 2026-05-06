Receta de mollejas al verdeo con crema, rápida y fácil

El plato de mollejas al verdeo combina la suavidad de la crema de leche con el frescor de la cebolla de verdeo, potenciando sabores y texturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma inconfundible invade la cocina cuando las mollejas chisporrotean en la sartén, y el perfume del verdeo fresco se funde con el dorado de la manteca. Las mollejas al verdeo con crema se han consolidado como uno de los pequeños lujos criollos que, tanto en bodegones porteños como en reuniones familiares, atraen a quienes buscan sabores intensos y texturas cremosas.

En la cultura gastronómica local, este plato ocupa un sitio preferencial durante ocasiones especiales. Suele servirse como entrada caliente en asados, acompaña picadas de domingo o protagoniza cenas en las que el anfitrión elige destacarse con una receta diferente. La combinación de la suavidad de la crema de leche y el frescor de la cebolla de verdeo realza la nobleza de la molleja, un corte valorado por su textura y sabor característicos.

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La preparación requiere mollejas de vaca debidamente limpias y blanqueadas, que luego se doran en una mezcla de manteca y aceite hasta lograr una superficie crocante. Después, se incorpora cebolla de verdeo picada y, tras una breve cocción, se añade la crema de leche para que todos los ingredientes se integren y aporten profundidad al conjunto. La clave está en controlar el punto de cocción para evitar que la molleja pierda su ternura.

El resultado es un plato que sintetiza la riqueza de la cocina argentina: técnicas simples, productos locales y un corte tradicional capaz de conquistar cualquier mesa.

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Receta de mollejas al verdeo con crema

Las mollejas al verdeo con crema son una preparación de mollejas de vaca limpias, salteadas en manteca y aceite, luego bañadas en una salsa suave de cebolla de verdeo y crema de leche. El resultado es un plato de textura tierna, cremosidad envolvente y sabor profundo.

La receta de mollejas al verdeo con crema destaca por su popularidad en la gastronomía argentina y su perfume inconfundible en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

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Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

500 gr de mollejas de vaca, bien limpias

50 gr de manteca

1 cucharada de aceite de oliva

2 dientes de ajo

4 cebollas de verdeo (parte blanca y verde), picadas finitas

150 cc de crema de leche

1 vaso de vino blanco seco (150 cc)

Sal y pimienta a gusto

1 pizca de nuez moscada

Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer mollejas al verdeo con crema, paso a paso

Limpiar las mollejas de restos de grasa y piel. Blanquearlas 5 minutos en agua a punto de hervor, escurrir y cortar en trozos medianos. En una sartén grande, derretir la manteca junto con el aceite a fuego medio. Agregar los dientes de ajo picados y saltear 1 minuto. Incorporar las mollejas y dorar bien de ambos lados durante 3 a 4 minutos por lado. Deben quedar doradas por fuera y jugosas por dentro. Retirar las mollejas y reservarlas tapadas con papel aluminio. En la misma sartén, rehogar la cebolla de verdeo hasta que esté apenas tierna. Sumar el vino blanco y dejar que evapore el alcohol. Incorporar la crema de leche y una pizca de nuez moscada. Cocinar a fuego bajo hasta que la salsa espese. Volver las mollejas a la sartén y bañar con la salsa. Cocinar todo junto 2 minutos, salpimentar a gusto. Antes de servir, rociar con jugo de limón. Servir bien caliente, acompañado de papas fritas o pan.

Consejos técnicos:

El punto justo de dorado es clave para lograr mollejas tiernas.

No sobrecocinar la crema , solo calentar hasta que espese.

El vino blanco aporta acidez y equilibra la untuosidad de la salsa.

La preparación completa de las mollejas al verdeo con crema requiere tan solo 35 minutos y rinde cuatro generosas porciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 370 kcal

Grasas: 28 gr

Carbohidratos: 4 gr

Proteínas: 24 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda freezer, ya que la crema puede cortarse al descongelar.

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