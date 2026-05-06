Más de 10.000 personas en el cierre del Alternativa Film Festival 2026 en Medellín: estos fueron los ganadores

La edición de 2026 otorgó USD 120.000 en premios distribuidos en siete categorías enfocadas en identidad, memoria y justicia social en el cine. (Gabriel Aponte/Getty Images for Alternativa Film Festival)

Con una asistencia que superó las 10.000 personas, el Alternativa Film Festival 2026 cerró su edición en el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín, consolidándose como una de las plataformas más relevantes para el cine del sur global.

El festival, impulsado por la compañía inDrive, destinó USD 120.000 en premios repartidos en siete categorías, con un enfoque en historias sobre identidad, memoria y justicia social, según informaron los organizadores. La jornada final incluyó la premiación de producciones destacadas y el anuncio de la expansión del evento hacia Bogotá y África.

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Las películas ganadoras

El jurado, presidido por la actriz colombiana Natalia Reyes, reconoció obras que destacan por su capacidad de generar conversación desde lo humano.

El Focus Award fue para 'Runa Simi', de Augusto Zegarra, por su narrativa íntima sobre la identidad quechua y su capacidad de emocionar al público. (Gabriel Aponte/Getty Images for Alternativa Film Festival)

El Focus Award (USD 20.000) fue para Runa Simi, del director peruano Augusto Zegarra, una película que explora la identidad quechua desde una mirada íntima. “Sentí muchas cosas al mismo tiempo… todavía me emociona todo lo que pasa con la película”, expresó Zegarra tras recibir el reconocimiento.

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En la categoría de largometrajes, los premios principales fueron:

Spotlight Award (USD 20.000): 9-Month Contract , de Ketevan Vashagashvili (Georgia), por visibilizar realidades invisibilizadas.

Future Voice Award (USD 20.000): A Useful Ghost, de Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailandia, Singapur), por su apuesta narrativa audaz entre humor y crítica social.

El Alternativa Film Festival 2026 reunió a más de 10.000 asistentes en el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín, consolidándose como plataforma clave del cine del sur global. (Gabriel Aponte/Getty Images for Alternativa Film Festival)

Alter Award (USD 20.000): Cutting Through Rocks , de Sara Khaki y Mohammadreza Eyni (Irán, Catar, Chile), por su retrato de resistencia frente a desigualdades estructurales.

Nativa Award (USD 20.000): Lost Land, de Akio Fujimoto (Japón, Malasia, Alemania), por su carga emocional construida desde la infancia.

En cortometrajes latinoamericanos, los Shorts Awards (USD 10.000 cada uno) fueron para Blue Heart, de Samuel Suffren (Haití, Francia), reconocido como muestra de nuevo talento cinematográfico, y Casa Chica, de Lau Charles (México), por su precisión narrativa y sensibilidad. “Siento mucha felicidad por ganar un premio en un país latinoamericano y por representarlo”, señaló la directora Lau Charles.

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La edición de 2026 otorgó USD 120.000 en premios distribuidos en siete categorías enfocadas en identidad, memoria y justicia social en el cine. (Gabriel Aponte/Getty Images for Alternativa Film Festival)

El jurado también otorgó una mención honorífica a Present in the Big Events, de Pamela Andrea Martínez Barrera (Panamá, Venezuela), por abordar el impacto de los cambios globales en la vida cotidiana.

Bogotá y África: los próximos pasos del festival

Durante la clausura, la directora Liza Surkova anunció que la próxima edición del festival se realizará en África, como parte de la estrategia de expansión en el sur global.

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Además, se confirmó la extensión “Alternativa Film Festival: Bogotá Edition”, que llevará parte de la Selección Oficial 2026 a la Cinemateca de Bogotá. Del 1 al 10 de mayo, el público podrá acceder a una programación de nueve películas, ampliando la conversación iniciada en Medellín.