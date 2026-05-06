Ola de violencia deja tres mujeres asesinadas en menos de un día en Honduras

Organizaciones feministas alertan que el 95 % de los crímenes contra mujeres quedan en la impunidad. (FOTO: Infobae)

Tres mujeres fueron asesinadas en distintos hechos violentos ocurridos en los departamentos de Olancho y Cortés, reflejando la crisis de inseguridad que afecta al país y el incremento de los femicidios durante 2026.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en Juticalpa, Olancho, donde una menor de apenas 14 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza. La víctima fue identificada como Carmen Maribel Rosales.

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Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el móvil del crimen ni sobre posibles sospechosos vinculados al hecho.

Agentes de la Policía Nacional realizaron las primeras investigaciones en la escena mientras familiares y vecinos lamentaban el violento asesinato de la adolescente. El crimen ha generado consternación entre pobladores de la zona debido a la corta edad de la víctima.

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Carmen Maribel Rosales, de 14 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza en Juticalpa, Olancho. (FOTO: Proceso Digital)

Horas después, otro hecho violento se registró en Catacamas, siempre en el departamento de Olancho. Una joven identificada como Lissi Matute, de 22 años, fue atacada a disparos por sujetos armados que ingresaron a su vivienda.

La joven resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia al Hospital San Francisco, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego.

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Lissi Matute fue atacada dentro de su vivienda en Catacamas y falleció en un centro asistencial. (FOTO: Proceso Digital)

Mientras tanto, en San Pedro Sula, Cortés, la violencia dejó otra escena sangrienta luego que una madre y su hijo fueran atacados a balazos dentro de un vehículo en la colonia San Carlos de Sula, en las cercanías del Instituto José Trinidad Reyes (JTR).

Las víctimas fueron identificadas como Fabio Ismael Sarmiento Padilla, de 33 años, e Isadora Padilla Cardona, de 72 años. En el ataque también resultaron heridas otras dos mujeres que se transportaban en el automotor al momento del atentado.

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De acuerdo con versiones preliminares, un hombre armado descendió de un vehículo y disparó directamente contra los ocupantes del automóvil.

Posteriormente, el sospechoso habría despojado a otro conductor de su carro para escapar de la escena del crimen.

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El OV-UNAH reporta 84 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026. (FOTO: Confidencial HN)

En medio de esta nueva ola de violencia, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, confirmó que al menos 84 mujeres han muerto de forma violenta en lo que va de 2026.

Ayestas alertó que muchos de estos crímenes se están cometiendo con extrema brutalidad. “Las féminas están siendo asesinadas con saña, las decapitan, las queman y sufren violencia sexual”, expresó.

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La experta también señaló que gran parte de los ataques son cometidos por personas cercanas a las víctimas. “Son las parejas, exparejas y amigos los que están matando a las mujeres”, manifestó.

El OV-UNAH reporta 84 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026. (FOTO: El Heraldo)

Según datos del OV-UNAH, durante 2025 se registraron 265 asesinatos de mujeres, cifra que podría ser superada este año si continúa la tendencia actual.

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Las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han reiterado su preocupación debido a que alrededor del 95 % de los casos permanece en la impunidad, situación que consideran una de las principales causas de la repetición de este tipo de crímenes.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades hondureñas para fortalecer las investigaciones, garantizar justicia para las víctimas y promover políticas públicas enfocadas en la prevención de la violencia de género y la protección de las mujeres.

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