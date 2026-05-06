Honduras

Ola de violencia deja tres mujeres asesinadas en menos de un día en Honduras

La violencia contra las mujeres continúa dejando escenas de dolor en Honduras. El OV-UNAH reporta 84 femicidios en lo que va de 2026, mientras organismos defensores de derechos humanos alertan sobre los altos niveles de impunidad en el país.

Guardar
Google icon
Organizaciones feministas alertan que el 95 % de los crímenes contra mujeres quedan en la impunidad. (FOTO: Infobae)
Organizaciones feministas alertan que el 95 % de los crímenes contra mujeres quedan en la impunidad. (FOTO: Infobae)

Tres mujeres fueron asesinadas en distintos hechos violentos ocurridos en los departamentos de Olancho y Cortés, reflejando la crisis de inseguridad que afecta al país y el incremento de los femicidios durante 2026.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en Juticalpa, Olancho, donde una menor de apenas 14 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza. La víctima fue identificada como Carmen Maribel Rosales.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el móvil del crimen ni sobre posibles sospechosos vinculados al hecho.

Agentes de la Policía Nacional realizaron las primeras investigaciones en la escena mientras familiares y vecinos lamentaban el violento asesinato de la adolescente. El crimen ha generado consternación entre pobladores de la zona debido a la corta edad de la víctima.

PUBLICIDAD

Carmen Maribel Rosales, de 14 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza en Juticalpa, Olancho. (FOTO: Proceso Digital)
Carmen Maribel Rosales, de 14 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza en Juticalpa, Olancho. (FOTO: Proceso Digital)

Horas después, otro hecho violento se registró en Catacamas, siempre en el departamento de Olancho. Una joven identificada como Lissi Matute, de 22 años, fue atacada a disparos por sujetos armados que ingresaron a su vivienda.

La joven resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia al Hospital San Francisco, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego.

Lissi Matute fue atacada dentro de su vivienda en Catacamas y falleció en un centro asistencial. (FOTO: Proceso Digital)
Lissi Matute fue atacada dentro de su vivienda en Catacamas y falleció en un centro asistencial. (FOTO: Proceso Digital)

Mientras tanto, en San Pedro Sula, Cortés, la violencia dejó otra escena sangrienta luego que una madre y su hijo fueran atacados a balazos dentro de un vehículo en la colonia San Carlos de Sula, en las cercanías del Instituto José Trinidad Reyes (JTR).

Las víctimas fueron identificadas como Fabio Ismael Sarmiento Padilla, de 33 años, e Isadora Padilla Cardona, de 72 años. En el ataque también resultaron heridas otras dos mujeres que se transportaban en el automotor al momento del atentado.

De acuerdo con versiones preliminares, un hombre armado descendió de un vehículo y disparó directamente contra los ocupantes del automóvil.

Posteriormente, el sospechoso habría despojado a otro conductor de su carro para escapar de la escena del crimen.

El OV-UNAH reporta 84 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026. (FOTO: Confidencial HN)
El OV-UNAH reporta 84 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026. (FOTO: Confidencial HN)

En medio de esta nueva ola de violencia, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, confirmó que al menos 84 mujeres han muerto de forma violenta en lo que va de 2026.

Ayestas alertó que muchos de estos crímenes se están cometiendo con extrema brutalidad. “Las féminas están siendo asesinadas con saña, las decapitan, las queman y sufren violencia sexual”, expresó.

La experta también señaló que gran parte de los ataques son cometidos por personas cercanas a las víctimas. “Son las parejas, exparejas y amigos los que están matando a las mujeres”, manifestó.

El OV-UNAH reporta 84 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026. (FOTO: El Heraldo)
El OV-UNAH reporta 84 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026. (FOTO: El Heraldo)

Según datos del OV-UNAH, durante 2025 se registraron 265 asesinatos de mujeres, cifra que podría ser superada este año si continúa la tendencia actual.

Las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han reiterado su preocupación debido a que alrededor del 95 % de los casos permanece en la impunidad, situación que consideran una de las principales causas de la repetición de este tipo de crímenes.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades hondureñas para fortalecer las investigaciones, garantizar justicia para las víctimas y promover políticas públicas enfocadas en la prevención de la violencia de género y la protección de las mujeres.

Google icon

Temas Relacionados

HondurasViolencia contra la mujerFeminicidios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inscripción de panameños en partidos políticos muestra este año un leve descenso

Cerca de la mitad de un total de 3.1 millones de ciudadanos registrados en el Tribunal Electoral forman parte de los colectivos

Inscripción de panameños en partidos políticos muestra este año un leve descenso

Presidente de República Dominicana recibe a su homólogo de Ecuador para impulsar negociaciones comerciales

Los presidentes Daniel Noboa y Luis Abinader impulsan la negociación de un nuevo tratado para fortalecer el intercambio, fomentar la inversión y mejorar la competitividad, apostando por sectores estratégicos que dinamicen la economía de ambas naciones

Presidente de República Dominicana recibe a su homólogo de Ecuador para impulsar negociaciones comerciales

El régimen de Nicaragua entrega más de 13 mil hectáreas en cuatro nuevas concesiones mineras

Las empresas ganadoras de los lotes mineros están ligadas a capitales de China, Reino Unido y Canadá, y deberán cumplir requisitos de informes periódicos de gestión, además de pagar regalías e implementar normas ambientales

El régimen de Nicaragua entrega más de 13 mil hectáreas en cuatro nuevas concesiones mineras

El presidente Arévalo veta reformas al Código Penal sobre delitos sexuales entre adolescentes por riesgo de criminalizar su sexualidad

La administración encabezada por Bernardo Arévalo considera que las modificaciones legislativas permitirían sancionar penalmente actos consentidos entre menores de más de 14 años, contradiciendo recomendaciones internacionales sobre justicia juvenil

El presidente Arévalo veta reformas al Código Penal sobre delitos sexuales entre adolescentes por riesgo de criminalizar su sexualidad

Municipios de El Salvador disminuyen su deuda pública en cuatro años, indica la Cepal

El estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe subraya que la baja en el endeudamiento local resultó de nuevas políticas de gestión y fiscalización, además de la ejecución de proyectos viales con un enfoque conservador en el financiamiento

Municipios de El Salvador disminuyen su deuda pública en cuatro años, indica la Cepal

TECNO

‘El diablo viste a la moda 2′ y más películas favoritas de 2026, según la IA

‘El diablo viste a la moda 2′ y más películas favoritas de 2026, según la IA

Remy sería el nuevo asistente de Google que actuaría de forma autónoma y aprendería de ti

Tu carro puede salvarte de un accidente: así son los sistemas con los que manejar es más seguro

Cómo la inteligencia artificial acorta los tiempos de investigación en biología y química

El teléfono de OpenAI ya tendría fecha: así sería el smartphone con IA integrada

ENTRETENIMIENTO

Sting explica por qué no planea heredar toda su fortuna a sus hijos

Sting explica por qué no planea heredar toda su fortuna a sus hijos

El actor de Titanic que odió a Cameron antes de conocerlo y hoy lo considera un referente indiscutido

Así fue la última entrevista de Marilyn Monroe días antes de su muerte: “Odio ser un objeto”

La impresionante fortuna que Ted Turner deja a sus herederos tras su muerte

¿Mortal Kombat 3 ya está en marcha? Qué se sabe sobre el nuevo proyecto de la saga

MUNDO

11 países y 64 kilómetros bajo los Alpes: así será el Brennero, el túnel ferroviario más largo del mundo

11 países y 64 kilómetros bajo los Alpes: así será el Brennero, el túnel ferroviario más largo del mundo

Israel bombardeó Beirut por primera vez desde el alto el fuego: el objetivo era el jefe de la Fuerza Radwan de Hezbollah

Rusia volvió a amenazar con un ataque masivo sobre Kiev si Ucrania perturba el desfile del 9 de mayo

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras los avances diplomáticos en Medio Oriente

El petróleo bajó a mínimos de dos semanas ante las perspectivas de un acuerdo en Medio Oriente