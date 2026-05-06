Crimen y Justicia

Marcaban casas con bolsas y robaban con una insólita coreografía: así cayó la banda de “Los Bailarines”

La investigación policial en Capilla del Señor permitió identificar a la banda y detener a dos de sus miembros, tras el análisis de cámaras de seguridad, según contó Paulo Kablan en Infobae al Regreso

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El grupo criminal marcaba las casas vacías con bolsas de basura para facilitar los robos durante la madrugada

En su columna en Infobae al Regreso, Paulo Kablan describió el operativo policial que permitió desarticular a la denominada “banda de los bailarines” en Capilla del Señor, tras una secuencia de robos marcados por la inteligencia criminal y un insólito sello de fuga.

Durante la transmisión de Infobae en Vivo, junto a Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Kablan reconstruyó el fenómeno: “Primero pasa uno de los delincuentes, mira una casa. Esto es el día antes al robo, entre el 27 y el 28 de marzo, en una casa de la calle Pellegrini, en el centro de Capilla del Señor”.

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El método de los bailarines: inteligencia, marcación y fuga

Las cámaras de seguridad aportaron las piezas clave para entender el circuito de la banda. El relato de Kablan fue preciso: “Pasa primero uno de los delincuentes, mira una casa. Después pasa nuevamente, marca algo y después viene con una bolsa. La deja adentro. Esa es la marca”. La banda simulaba ser parte del barrio, caminaba la zona y utilizaba bolsas de basura para señalar que una vivienda estaba vacía.

(Infobae en Vivo)
Las cámaras de seguridad fueron clave para identificar la estrategia y los movimientos de la banda durante los días previos a los atracos (Infobae en Vivo)

Kablan explicó que ese método permitía coordinar el ingreso de otros integrantes, evitando la exposición repetida de los mismos rostros: “Dejan marca porque no debe ser el mismo el que entra. La ropa debe ser otra persona. El marcador, con una bolsa de residuos, marca la casa en donde no hay nadie”.

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El accionar quedaba registrado en las cámaras: los ladrones desconectaban focos para oscurecer el lugar y acceder con menos riesgo. “Desconectan un foco y dejan a oscuras la vivienda. Finalmente entran a robar”, relató Kablan. El detalle insólito llegó con la fuga: “Son los ladrones bailarines. Se van bailando. En el expediente figura que se fueron bailando”.

Investigación, detenciones y un sello inédito en la zona norte

La investigación estuvo a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires y del fiscal Juan Manuel Esperante, quienes lograron identificar a los principales sospechosos. Según Kablan, “uno es de Parada Robles, en Exaltación de la Cruz, un poco más adelante que Capilla del Señor. El otro detenido, otra detenida en realidad, es de Villa Adelina, en San Isidro”.

(Infobae en Vivo)
La policía de la provincia de Buenos Aires y la fiscalía de Juan Manuel Esperante estuvieron a cargo del operativo y las detenciones (Infobae en Vivo)

El fenómeno no es aislado: “Desde hace bastante tiempo están viendo cómo hay bandas que operan de esta manera, marcan la vivienda y luego, en horas de la madrugada, aparecen y roban. En este caso, con cámaras de seguridad los detectaron”, advirtió Kablan.

La pesquisa derivó en dos arrestos, un prófugo identificado y la búsqueda de un cuarto involucrado cuya identidad aún no se conoce. Además de las detenciones, la policía secuestró teléfonos celulares y un vehículo vinculado directamente a la causa.

El caso impactó por la actitud casi teatral de los delincuentes al retirarse de la escena: “Lo que no sabían es que eran ladrones bailarines”, ironizó Kablan. El detalle del baile quedó asentado en el expediente judicial y fue lo que terminó de sellar el apodo de la banda.

El periodista valoró la tarea de las fuerzas de seguridad y anticipó el desenlace: “Un buen trabajo policial. Va a caer el prófugo, seguro”, concluyó durante su columna.

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