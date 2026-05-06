Tendencias

Receta de guiso de lentejas con osobuco, rápida y fácil

Perfecto para los días frescos, este plato reúne carne tierna y legumbres en una preparación sabrosa y nutritiva. Con pasos simples y tiempos reducidos, ofrece una alternativa reconfortante y casera

Guardar
Google icon
Primer plano de un guiso de lentejas con osobuco en un tazón oscuro, mostrando carne con hueso, lentejas, zanahorias, patatas, pimientos y perejil. Pan al fondo.
Un apetitoso guiso de lentejas con osobuco, enriquecido con zanahorias, patatas, pimientos y perejil fresco, se presenta en un tazón oscuro acompañado de pan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay días de frío en los que el aroma a guiso invade la casa y, por un instante, todo parece detenerse. El guiso de lentejas con osobuco es uno de esos platos que traen recuerdos de reuniones familiares, ollas grandes y risas compartidas mientras la cocina se llena de vapor y sabores intensos.

En Argentina, este guiso es clásico de los meses fríos, ideal para combatir el clima hostil y reunir a la familia en la mesa. Suele prepararse en grandes cantidades, perfecto para compartir o guardar. El osobuco le aporta un sabor profundo y una textura suave que se deshace en la boca.

PUBLICIDAD

Receta de guiso de lentejas con osobuco

El guiso de lentejas con osobuco consiste en un estofado de lentejas, verduras y cortes de osobuco, cocidos juntos hasta lograr un plato espeso, sabroso y bien porteño. Se puede preparar en olla común o a presión para ahorrar tiempo, manteniendo siempre el sabor tradicional.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 10 minutos

PUBLICIDAD

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 55 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de lentejas secas
  • 2 osobucos (unos 600-700 gr en total)
  • 150 gr de panceta ahumada
  • 1 chorizo colorado
  • 2 cebollas medianas
  • 1 morrón rojo
  • 2 zanahorias
  • 2 papas medianas
  • 2 dientes de ajo
  • 1 lata de tomate triturado (400 gr)
  • 1 hoja de laurel
  • 1 litro de caldo de carne (aprox.)
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Ají molido a gusto
  • Perejil fresco picado (para servir)
Un guiso de lentejas con osobuco en un cuenco negro, rodeado de ingredientes crudos como carne, lentejas secas, zanahorias, patatas, tomates, cebolla, ajo y pan.
a olla llena de guiso burbujeante, con el chorizo colorado y el morrón aportando aroma y color. Esta preparación rinde varias porciones generosas, ideal para compartir o guardar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer guiso de lentejas con osobuco, paso a paso

  1. Dejar las lentejas en remojo en agua fría por 1 a 2 horas para acelerar la cocción.
  2. Calentar el aceite en una olla grande. Sellar los osobucos a fuego fuerte por ambos lados y reservar.
  3. En la misma olla, dorar la panceta ahumada cortada en tiras y el chorizo colorado en rodajas. Agregar las cebollas y el morrón picados, y saltear hasta que estén transparentes.
  4. Sumar los dientes de ajo picados, las zanahorias en rodajas y las papas en cubos. Cocinar 3 minutos.
  5. Incorporar el tomate triturado, la hoja de laurel y las lentejas escurridas. Volver a colocar los osobucos en la olla.
  6. Cubrir con el caldo caliente hasta tapar los ingredientes. Condimentar con sal, pimienta y ají molido.
  7. Tapar y cocinar a fuego medio-bajo durante 50-60 minutos, revolviendo de vez en cuando. Si se seca, agregar más caldo caliente. La carne debe estar bien tierna y las lentejas cocidas.
  8. Retirar la hoja de laurel. Desmenuzar el osobuco (opcional) y mezclar la carne con el guiso.
  9. Servir caliente, finalizando con perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Grasas: 17 gr
  • Carbohidratos: 38 gr
  • Proteínas: 28 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Google icon

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaPlatos PrincipalesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué la mayoría de los corredores principiantes abandona antes de cumplir un mes

El exatleta olímpico Rodrigo Gavela identificó el patrón que se repite en millones de personas que adoptan el running cada año y lo dejan antes de que se vuelva parte de su vida

Por qué la mayoría de los corredores principiantes abandona antes de cumplir un mes

Cumbre regional contra la violencia sexual infantil: expertos de 12 países impulsan una agenda común para la prevención

La iniciativa de la Fundación Red por la Infancia, junto a organizaciones internacionales, reúne en Buenos Aires a referentes de la región para acordar estrategias concretas. “El avance de la tecnología va mucho más rápido que las respuestas institucionales”, dijo uno de los expertos a Infobae

Cumbre regional contra la violencia sexual infantil: expertos de 12 países impulsan una agenda común para la prevención

Receta de mermelada de manzana y jengibre, rápida y fácil

Una manera express de prepararla con un toque diferente, apta para quienes buscan variar sus meriendas

Receta de mermelada de manzana y jengibre, rápida y fácil

Para qué sirve tirar cáscara de papas a las brasas del asado

Una manera simple de controlar el fuego y mantener una cocción estable sin alterar el sabor tradicional de la carne

Para qué sirve tirar cáscara de papas a las brasas del asado

Receta de sopa de zanahoria, rápida y fácil

Simpleza y sabor que reconfortan, pensada para esos días donde lo fácil y nutritivo marcan la diferencia

Receta de sopa de zanahoria, rápida y fácil

DEPORTES

PSG le gana al Bayern Múnich y está clasificando a la final de la Champions League

PSG le gana al Bayern Múnich y está clasificando a la final de la Champions League

El retoque estético que tendrá la Bombonera en los próximos días

Los detalles de la rebelión de tenistas que podría terminar en un boicot al Roland Garros: “Ira y falta de respeto”

Qué señalaron los estudios que le realizaron a Julián Álvarez tras su salida en la eliminación del Atlético de Madrid de la Champions

La terminante respuesta de un dirigente de Newell’s cuando le consultaron si prefería que vuelva Messi o Bielsa

TELESHOW

Risas, cortes y mucha complicidad: así fue la visita de Julián Weich y su hijo a la peluquería

Risas, cortes y mucha complicidad: así fue la visita de Julián Weich y su hijo a la peluquería

Sofía Zámolo contó cómo fue trabajar con Ricardo Arjona en Malibú: “Uno de los momentos más lindos de mi vida”

Eva de Dominici practica coreografías de lucha en Tailandia y crecen los rumores que la acercan a La Mujer Maravilla: el video

La propuesta de un trío que le hizo Adabel Guerrero a su pareja antes de la infidelidad

Millonaria disputa entre Maxi López y una exinquilina: daños, depósitos y denuncias cruzadas

INFOBAE AMÉRICA

Siete aprehendidos en Panamá por presunto desvío de recursos públicos

Siete aprehendidos en Panamá por presunto desvío de recursos públicos

Trump dijo que Estados Unidos obtendrá el uranio enriquecido de Irán y ve “muy posible” un acuerdo: “Creo que ganamos”

La propuesta de Gabriel García Luna prioriza eficiencia, transparencia y enfoque en derechos humanos en el Ministerio Público

Cómo y por qué el cráneo humano cambió de forma en los últimos cien años, según un estudio

Junta Directiva del Canal se reúne con asesores en Estados Unidos para evaluar estrategia de la vía acuática