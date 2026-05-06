Receta de guiso de lentejas con osobuco, rápida y fácil

Un apetitoso guiso de lentejas con osobuco, enriquecido con zanahorias, patatas, pimientos y perejil fresco, se presenta en un tazón oscuro acompañado de pan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay días de frío en los que el aroma a guiso invade la casa y, por un instante, todo parece detenerse. El guiso de lentejas con osobuco es uno de esos platos que traen recuerdos de reuniones familiares, ollas grandes y risas compartidas mientras la cocina se llena de vapor y sabores intensos.

En Argentina, este guiso es clásico de los meses fríos, ideal para combatir el clima hostil y reunir a la familia en la mesa. Suele prepararse en grandes cantidades, perfecto para compartir o guardar. El osobuco le aporta un sabor profundo y una textura suave que se deshace en la boca.

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Receta de guiso de lentejas con osobuco

El guiso de lentejas con osobuco consiste en un estofado de lentejas, verduras y cortes de osobuco, cocidos juntos hasta lograr un plato espeso, sabroso y bien porteño. Se puede preparar en olla común o a presión para ahorrar tiempo, manteniendo siempre el sabor tradicional.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 10 minutos

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Preparación: 15 minutos

Cocción: 55 minutos

Ingredientes

500 gr de lentejas secas

2 osobucos (unos 600-700 gr en total)

150 gr de panceta ahumada

1 chorizo colorado

2 cebollas medianas

1 morrón rojo

2 zanahorias

2 papas medianas

2 dientes de ajo

1 lata de tomate triturado (400 gr)

1 hoja de laurel

1 litro de caldo de carne (aprox.)

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Ají molido a gusto

Perejil fresco picado (para servir)

a olla llena de guiso burbujeante, con el chorizo colorado y el morrón aportando aroma y color. Esta preparación rinde varias porciones generosas, ideal para compartir o guardar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer guiso de lentejas con osobuco, paso a paso

Dejar las lentejas en remojo en agua fría por 1 a 2 horas para acelerar la cocción. Calentar el aceite en una olla grande. Sellar los osobucos a fuego fuerte por ambos lados y reservar. En la misma olla, dorar la panceta ahumada cortada en tiras y el chorizo colorado en rodajas. Agregar las cebollas y el morrón picados, y saltear hasta que estén transparentes. Sumar los dientes de ajo picados, las zanahorias en rodajas y las papas en cubos. Cocinar 3 minutos. Incorporar el tomate triturado, la hoja de laurel y las lentejas escurridas. Volver a colocar los osobucos en la olla. Cubrir con el caldo caliente hasta tapar los ingredientes. Condimentar con sal, pimienta y ají molido. Tapar y cocinar a fuego medio-bajo durante 50-60 minutos, revolviendo de vez en cuando. Si se seca, agregar más caldo caliente. La carne debe estar bien tierna y las lentejas cocidas. Retirar la hoja de laurel. Desmenuzar el osobuco (opcional) y mezclar la carne con el guiso. Servir caliente, finalizando con perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 420 kcal

Grasas: 17 gr

Carbohidratos: 38 gr

Proteínas: 28 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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