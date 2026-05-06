Receta de guiso de lentejas con osobuco, rápida y fácil

Hay días de frío en los que el aroma a guiso invade la casa y, por un instante, todo parece detenerse. El guiso de lentejas con osobuco es uno de esos platos que traen recuerdos de reuniones familiares, ollas grandes y risas compartidas mientras la cocina se llena de vapor y sabores intensos.
En Argentina, este guiso es clásico de los meses fríos, ideal para combatir el clima hostil y reunir a la familia en la mesa. Suele prepararse en grandes cantidades, perfecto para compartir o guardar. El osobuco le aporta un sabor profundo y una textura suave que se deshace en la boca.
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Receta de guiso de lentejas con osobuco
El guiso de lentejas con osobuco consiste en un estofado de lentejas, verduras y cortes de osobuco, cocidos juntos hasta lograr un plato espeso, sabroso y bien porteño. Se puede preparar en olla común o a presión para ahorrar tiempo, manteniendo siempre el sabor tradicional.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora 10 minutos
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- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 55 minutos
Ingredientes
- 500 gr de lentejas secas
- 2 osobucos (unos 600-700 gr en total)
- 150 gr de panceta ahumada
- 1 chorizo colorado
- 2 cebollas medianas
- 1 morrón rojo
- 2 zanahorias
- 2 papas medianas
- 2 dientes de ajo
- 1 lata de tomate triturado (400 gr)
- 1 hoja de laurel
- 1 litro de caldo de carne (aprox.)
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Ají molido a gusto
- Perejil fresco picado (para servir)
Cómo hacer guiso de lentejas con osobuco, paso a paso
- Dejar las lentejas en remojo en agua fría por 1 a 2 horas para acelerar la cocción.
- Calentar el aceite en una olla grande. Sellar los osobucos a fuego fuerte por ambos lados y reservar.
- En la misma olla, dorar la panceta ahumada cortada en tiras y el chorizo colorado en rodajas. Agregar las cebollas y el morrón picados, y saltear hasta que estén transparentes.
- Sumar los dientes de ajo picados, las zanahorias en rodajas y las papas en cubos. Cocinar 3 minutos.
- Incorporar el tomate triturado, la hoja de laurel y las lentejas escurridas. Volver a colocar los osobucos en la olla.
- Cubrir con el caldo caliente hasta tapar los ingredientes. Condimentar con sal, pimienta y ají molido.
- Tapar y cocinar a fuego medio-bajo durante 50-60 minutos, revolviendo de vez en cuando. Si se seca, agregar más caldo caliente. La carne debe estar bien tierna y las lentejas cocidas.
- Retirar la hoja de laurel. Desmenuzar el osobuco (opcional) y mezclar la carne con el guiso.
- Servir caliente, finalizando con perejil fresco picado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 420 kcal
- Grasas: 17 gr
- Carbohidratos: 38 gr
- Proteínas: 28 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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