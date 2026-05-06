Honduras

Gilbert Reyes, a la espera de la sentencia por el asesinato de tres mujeres en Roatán, Honduras

El caso, seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos, llega a su desenlace con la audiencia de lectura de fallo programada para este miércoles en Roatán

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Las víctimas Dioni Solórzano, María Antonia Cruz y Nikendra McCoy fueron halladas sin vida en un vehículo relacionado con el imputado tras su desaparición.
Las víctimas Dioni Solórzano, María Antonia Cruz y Nikendra McCoy fueron halladas sin vida en un vehículo relacionado con el imputado tras su desaparición.

Un Tribunal de Sentencia de Roatán programó para dentro de dos semanas la audiencia de lectura de fallo contra Gilbert Reyes, ciudadano estadounidense señalado como responsable de la muerte de tres mujeres en la isla caribeña.

La resolución marcará el desenlace del juicio en el que el imputado enfrenta cargos por femicidio agravado y asesinato, en uno de los procesos judiciales más seguidos en la zona insular en los últimos años.

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Durante la fase final del juicio, el Ministerio Público de Honduras solicitó una pena de 80 años de prisión, al considerar que las pruebas presentadas acreditan la responsabilidad penal del acusado. En contraste, la defensa pidió su absolución, argumentando insuficiencia probatoria.

Caso que conmocionó a Roatán

El caso se remonta a la desaparición de tres jóvenes que habían salido a compartir en compañía del acusado: Dioni Solórzano, María Antonia Cruz y Nikendra McCoy.

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Horas después de su desaparición, las autoridades reportaron el hallazgo de sus cuerpos sin vida dentro de un vehículo vinculado al imputado, por lo que se activó un operativo de búsqueda y captura.

Organizaciones sociales señalan que la violencia de género sigue siendo un problema grave en Honduras, donde los femicidios aumentan cada año. . (FOTO: X)
Organizaciones sociales señalan que la violencia de género sigue siendo un problema grave en Honduras, donde los femicidios aumentan cada año. . (FOTO: X)

La investigación determinó que Reyes abandonó la isla de Roatán poco después de los hechos, lo que se consideró un indicio relevante dentro del proceso.

Semanas después, el acusado fue localizado en República Dominicana, donde fue capturado y extraditado a Honduras para enfrentar la justicia.

El proceso judicial ha estado marcado por retrasos. En los últimos días, las audiencias se vieron afectadas por interrupciones en el servicio eléctrico en la isla y por incidentes procesales de la defensa, lo que obligó a reprogramar diligencias.

A pesar de estos contratiempos, el juicio avanzó hasta la etapa de conclusiones y el tribunal cuenta con los elementos necesarios para emitir un fallo.

Violencia contra mujeres

El caso generó especial atención no solo por la gravedad de los hechos, sino también por su relación con la violencia contra las mujeres en Honduras. Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos han advertido que el país sigue enfrentando altos niveles de violencia de género.

Datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH indican que cada año se registran decenas de muertes violentas de mujeres, muchas bajo circunstancias que reflejan patrones de violencia estructural.

El delito de femicidio agravado, incluido en este proceso, está tipificado en la legislación hondureña como una de las formas más graves de violencia y contempla penas severas cuando concurren circunstancias específicas como relaciones de pareja o antecedentes de violencia.

El Tribunal de Sentencia de Roatán fijó la lectura de fallo contra Gilbert Reyes, el acusado por el triple femicidio en la isla caribeña.
El Tribunal de Sentencia de Roatán fijó la lectura de fallo contra Gilbert Reyes, el acusado por el triple femicidio en la isla caribeña.

Impacto social y expectativas

El triple crimen provocó un fuerte impacto en la comunidad de Roatán, una zona caracterizada por su actividad turística y dinámica multicultural. Entre las víctimas se encontraba una guía turística, una ama de casa y una madre de familia, lo que profundizó la conmoción social.

El caso también ha sido seguido muy de cerca por organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, que han insistido en la importancia de que el proceso judicial garantice verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Con la lectura de fallo programada, el proceso entra en su etapa final. La decisión del tribunal definirá la situación legal del acusado y será observada como un referente en la respuesta del sistema judicial frente a delitos de alto impacto y violencia de género.

El 19 de mayo, el tribunal determinará si las pruebas presentadas resultan suficientes para establecer la culpabilidad de Reyes o si corresponde su absolución, en un caso que ha marcado la agenda judicial y social en Honduras.

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