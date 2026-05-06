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La inusual lista de convocados de Coudet para la visita de River Plate a Carabobo: cinco ausencias de peso y un borrado que regresa

El plantel viajó a Venezuela con 23 jugadores. Varias figuras fueron resguardadas para el clásico ante San Lorenzo por el Torneo Apertura

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En este tramo de la competencia, el Chacho Coudet puso como prioridad al Torneo Apertura (FOTOBAIRES)
En este tramo de la competencia, el Chacho Coudet puso como prioridad al Torneo Apertura (FOTOBAIRES)

Eduardo Coudet convocó a 23 jugadores para el viaje a Venezuela, donde River Plate enfrentará este jueves a Carabobo por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. La lista tiene cinco ausencias entre los habituales titulares, a quienes el entrenador decidió preservar con la vista puesta en el clásico del domingo ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

Los nombres que se quedaron en Buenos Aires son Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Tomás Galván y Marcos Acuña. A ellos se sumaron Sebastián Driussi y Fausto Vera, quienes ya superaron sus respectivas lesiones pero tampoco fueron citados. El caso de Moreno es el más llamativo: el volante central, llegado desde Palmeiras, acumuló 1.735 minutos en 20 partidos durante la temporada y era el único jugador de campo que no había tenido un solo partido de descanso en lo que va del ciclo del Chacho. En el único encuentro en que había arrancado desde el banco —ante Carabobo en el Monumental— debió ingresar a los 18 minutos para reemplazar al lesionado Vera.

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Los números de Moreno reflejan el desgaste acumulado: sus 1.735 minutos superan en más de 200 al siguiente en la lista, Lucas Martínez Quarta (1.526′), seguido por Rivero (1.508′), Montiel (1.485′) y Galván (1.438′). Esa acumulación de minutos fue determinante en la decisión del cuerpo técnico. Acuña, con 34 años y menor rodaje que los otros preservados, completó 180 minutos en los últimos dos partidos ante RB Bragantino y Atlético Tucumán, y también fue resguardado.

Frente a tantas bajas, la novedad más destacada de la lista es el regreso de Kevin Castaño, quien no había sido convocado en los últimos cuatro partidos —ante Boca, Aldosivi, RB Bragantino y Atlético Tucumán— por decisión técnica. El volante colombiano tendrá la chance de sumar minutos, especialmente en una zona del campo donde no estarán ni Moreno ni Vera. La situación cobra relevancia para Castaño de cara al Mundial, ya que necesita tiempo en cancha para mostrarse. También regresa Santiago Lencina, quien aún no sumó minutos bajo las órdenes de Coudet y ni siquiera había estado en el banco en cinco de los once partidos del ciclo.

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Texto blanco sobre fondo rojo intenso muestra la lista de jugadores de River Plate convocados para el partido contra Carabobo, encabezada por 'CONVOCADOS'
El Millonario llevó 23 jugadores a Venezuela para el partido por la Copa Sudamericana (River Plate)

Otra incorporación a la nómina es la de Franco Jaroszewicz como tercer arquero. En la defensa, Facundo González aparece ante las ausencias de Rivero y Acuña, los habituales laterales del equipo.

La lista completa es la siguiente. Arqueros: Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión y Franco Jaroszewicz. Defensores: Lucas Martínez Quarta, Facundo González, Ulises Giménez, Matías Viña, Germán Pezzella y Fabricio Bustos. Volantes: Maxi Meza, Juanfer Quintero, Kevin Castaño, Santiago Lencina, Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Kendry Páez y Juan Cruz Meza. Delanteros: Ian Subiabre, Maxi Salas, Joaquín Freitas, Facundo Colidio, Agustín Ruberto y Lautaro Pereyra.

El partido ante Carabobo se disputará desde las 21.30 (hora argentina) en el Estadio Misael Delgado, en Valencia, Venezuela. El árbitro designado es el paraguayo Derlis López. Una victoria dejaría a River prácticamente con la clasificación a la siguiente ronda sellada: lidera su grupo con siete unidades, una más que su adversario de este jueves. Tres días después, el domingo 10, el equipo recibirá a San Lorenzo en el Monumental, por el pasaje a cuartos de final del certamen local.

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