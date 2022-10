La cartera de Luciana Salazar, un universo de fragancias y make up natural para cada ocasión

Los imprescindibles - Con Luciana Salazar

Precavida ante todo. Así se define Luciana Salazar. Y su cartera es, quizás, la síntesis de semejante modo de anticiparse a las cosas. “Me gusta tener todo a mano por cualquier cosa”, empieza contando a Infobae. Luciana saca de la cartera su billetera, “infaltable”, dice, “con todos los documentos, por supuesto”. Luego, el celular y enseguida sus auriculares.

“Para mí son fundamentales para escuchar música. Escucho mucho música cuando entreno”, cuenta. Salazar lleva en su cartera un cigarrillo electrónico. ”No es de tabaco”, aclara enseguida. “Es como un vaporizador con esencias que me encantan”, explica al respecto.

Lo que sigue es una bruma. “Una bruma a mano es imprescindible para las mujeres, sobre todo cuando tenemos maquillaje. Tengo también mi perfume. Soy muy buena, tengo buen olfato. A la gente le gusta mucho a mis perfumes, son bastante elogiados. Tengo una gran cantidad y los abro a la par. Debo tener como 20 perfumes más o menos”, cuenta Salazar.

Salazar lleva una tinta. "Lo que hace es teñirte momentáneamente. Te da como un mini color. Lo podés poner en la boca o en las mejillas. Lo llevo siempre, tengo una piel muy blanca”, cuenta Salazar

Luciana saca entonces un sobre. Dentro tiene un cepillito chiquitito que lleva un espejo atrás. “La verdad que yo no me suelo maquillar mucho de día uso más bien cosas como esta crema por ejemplo”, cuenta mientas muestra una crema color que tiene protección solar. “Yo me cuido mucho la piel, porque soy muy blanca. Entonces me pongo protección arriba de 50 y esto la verdad que me viene bárbaro, me ayuda y además, me da un poquito de color en la piel”, relata.

La modelo lleva además una tinta porque, explica, no usa rouge. “Es una tinta que obviamente con el agua se va, pero que te tiñe la piel, lo que hace es teñirte momentáneamente. Te da como un mini color que te lo puedes poner en la boca o en las mejillas”, cuenta Salazar, quien a su vez se agrega un bálsamo en los labios.

La modelo lleva un lapicito que se pasa por la ropa y saca mágicamente las manchas

Además tiene un gel transparente que al contacto con la piel le da como un color rosado a su piel “No es maquillaje. Trato de ponerme cosas no tan pesadas para el día, para salir o para lo que fuera. Después de noche suelo maquillarme más”.

Luciana lleva unos cepillitos de dientes descartable y un refrescante bucal a mano. “Me lo piden mucho, por eso lo tengo bastante vacío”, cuenta esta mujer que sigue sacando cosas de su cartera. “Tengo perfumitos, también chiquititos, por las dudas, por si alguna vez me pasa que me olvido mi perfume, me llevo estos”, cuenta.

Luciana se ríe sola. “Esto es muy gracioso, tengo un lapicito que si te llegas a manchar algo en la ropa, te lo pasás y saca las manchas de la ropa. Como si fuera un detergente”, cuenta.

La bruma, una de los imprescindibles de Luciana

Salazar, al igual que Guillermina Valdés, lleva siempre un amuleto. “Me cuida, yo creo que no me subo un avión sino me llevo eso. Tengo una bolsita negra donde guardo todos mis rosarios, son los rosarios que me regala gente me quiere mucho y yo digo que es mi bolsita protectora”, explica.

Y cierra: “Entonces a dónde voy, la llevo conmigo siempre. Y mi hija también tiene la suya. Soy de llevar muchas cosas en la cartera y más si voy con ella, porque si voy con mi hija, todo resulta más abultado o directamente ella también lleva una mini cartera con sus cosas”.

