El Ministerio de Salud descarta circulación activa de hantavirus en República Dominicana

El Ministerio de Salud de República Dominicana confirmó que no existe circulación activa ni brotes de hantavirus en el país. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Ministerio de Salud de la República Dominicana confirmó que no existe evidencia de circulación activa ni brotes de hantavirus en el país, por lo que el riesgo para la población general permanece bajo.

Según reportó el propio Ministerio de Salud, la vigilancia epidemiológica continúa y las autoridades instan a la población a reforzar las medidas de prevención especialmente en áreas rurales o con posible presencia de roedores, informó El gobierno de República Dominicana.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado oficial, el hantavirus no es una enfermedad endémica del Caribe y no se han registrado brotes recurrentes en la región. El Ministerio remarcó que no hay una situación de alarma sanitaria y que el monitoreo preventivo se mantiene como parte de sus funciones habituales.

Esta zoonosis, causada por virus del género Orthohantavirus, tiene como reservorio natural a roedores silvestres. El virus se expulsa mediante orina, heces y saliva, lo que puede contaminar superficies, alimentos y ambientes cerrados.

PUBLICIDAD

Según la información difundida por el Ministerio de Salud, la transmisión principal ocurre por inhalación de partículas contaminadas con excretas de roedores. La transmisión entre personas es extremadamente rara y se ha documentado sobre todo en brotes asociados a una variante sudamericana.

En el continente americano, algunas variantes pueden causar el síndrome pulmonar por hantavirus, una forma grave que inicia con fiebre, fatiga y dolores musculares, y puede evolucionar hacia dificultad respiratoria severa. El Ministerio informó que no hay indicios de circulación de estas variantes en la República Dominicana y que cualquier sospecha se aborda bajo los protocolos del Reglamento Sanitario Internacional.

PUBLICIDAD

La vigilancia epidemiológica contra el hantavirus permanece activa y las autoridades recomiendan reforzar medidas preventivas en áreas con presencia de roedores. (Visuales IA)

El reciente interés por el hantavirus se relaciona con un evento internacional asociado al buque de expedición MV Hondius. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el suceso está vinculado al hantavirus, aunque el riesgo global para la población es bajo y se mantiene el seguimiento epidemiológico internacional.

Como medidas preventivas, la autoridad sanitaria recomienda evitar la acumulación de basura, escombros y objetos en desuso cerca de las viviendas; sellar grietas y orificios que puedan permitir el ingreso de roedores; almacenar alimentos en envases cerrados y mantener limpios patios y áreas de depósito.

PUBLICIDAD

Antes de limpiar espacios cerrados o abandonados, se aconseja ventilarlos al menos 30 minutos, usar guantes y mascarilla, evitar barrer en seco y humedecer las superficies antes del aseo, así como lavar utensilios, latas, frutas y vegetales antes de consumirlos.

“El riesgo para la población general es bajo y no existe alerta sanitaria en el país”, reiteró el Ministerio de Salud, en línea con las recomendaciones de la OMS.

PUBLICIDAD

El hantavirus no es una enfermedad endémica del Caribe y la región no reporta brotes recurrentes, según el Ministerio de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primeros brotes de hantavirus

En 1951, soldados de un comando internacional en Corea, bajo la órbita de las Naciones Unidas, desarrollaron una enfermedad que causaba fiebre hemorrágica con síndrome renal. El brote, detectado en la zona del río Hantan, llevó a identificar el virus como hantavirus. Para 1954, unos 3000 soldados habían sido diagnosticados. El hallazgo permitió reconocer retrospectivamente brotes similares en Siberia, Europa y el noreste de China en las décadas previas, vinculando la enfermedad a contextos de guerra y presencia de roedores.