Bullrich pidió que Adorni presente “de inmediato” su declaración jurada y crece el conflicto dentro del Gobierno

La presidenta de la banca de La Libertad Avanza en el Senado se refirió a la investigación que apunta contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito

La senadora Patricia Bullrich se refirió al escándalo que involucró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la investigación que lleva adelante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y pidió que el ministro coordinador presente "de inmediato" su declaración jurada.

En diálogo con Eduardo Feinmann, por A24, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado señaló: “El jefe de gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación, estaba todo el gabinete, la ciudadanía, estaba como en cadena nacional y él dijo algo contundente. Él dijo: ‘Yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo’. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes”.

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“¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Si él dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana", agregó.

La ex ministra de Seguridad apuntó que estirar la presentación de la documentación “no tiene sentido porque ya se abrió el plazo” y aseguró que, una vez que se realice la pertinente declaración, el presidente deberá decidir. “Si los números están correctos, todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo”, añadió.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora de LLA, Patricia Bullrich

En tanto, señaló que las conversaciones que tiene con el mandatario prefiere mantenerlas en privado y no dejó trascender si pidió alguna medida respecto a la situación judicial del jefe de Gabinete.

“Tenemos que salir adelante, no podemos fracasar esta vuelta. Y si hay funcionarios que tienen que dar explicaciones, las tienen que dar. Y yo hablo con el presidente con toda sinceridad siempre de las cosas que pienso. Algunas veces me ha dicho: ‘No, porque no estoy de acuerdo con lo que vos decís’. Algunas veces me ha dicho: ‘Sí’, otras veces me ha dicho: ‘Tomo tu idea’. Es decir, hemos tenido diversidad y también soy de hablar en el gabinete, no de callarme la boca”, explicó.

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Y sumó: “Yo no voy a ponerme en el lugar del fiscal y el juez. Ni me voy a poner en el lugar de ustedes (por los periodistas). Yo estoy en otro lugar, soy parte de este proyecto y lo que sí quiero es que esto dure lo menos posible, porque no puede quedar la sensación en la población de que nosotros somos iguales a los que venimos a correr”.

Justamente, Bullrich sostuvo que “la contundencia de los datos que tiene que dar Adorni y la rapidez son dos elementos fundamentales. Si no hay contundencia y no hay rapidez, nosotros sufrimos. Es decir, el proyecto sufre, el país sufre. Adorni tiene que hacer un esfuerzo por que esto se termine lo antes posible”.

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Patricia Bullrich pidió que Manuel Adorni presente "de inmediato" su declaración jurada

La situación de Adorni ya lleva casi dos meses y en el Gobierno reconocen que el caso impactó de manera negativa en los indicadores que miden la percepción pública de la administración libertaria. El reconocimiento marca un cambio sorpresivo entre los alfiles violetas, que hasta entonces minimizaban las repercusiones del caso.

Las sucesivas encuestas respaldan lo que en Balcarce 50 comienzan a reconocer en público, aunque se cuidan de aclarar que los números son un acumulado de diversos factores, en particular el impacto de la compleja situación económica, algo similar al análisis que publicó la revista británica The Economist.

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En ese contexto, en el oficialismo detectan una caída de más de 10 puntos en la imagen del presidente Javier Milei, en particular entre su núcleo duro, y un crecimiento del rechazo de los que aseguran que nunca lo votarían. Otras voces, sin embargo, relativizan el retroceso y lo ubican entre los 7 y 8 puntos en función de la encuesta realizada por el consultor Jorge Giacobbe del mes de marzo, previo a la polémica.

Asimismo, también ponen el foco en la situación del ex vocero y, según reconocen en privado, ubican su imagen en torno al 23%, un nivel que refleja el impacto de la polémica. Esto parece no detener al funcionario, que mañana brindará un nuevo reportaje con el periodista Alejandro Fantino en el streaming Neura y la semana próxima volvería a protagonizar una nueva conferencia de prensa.

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