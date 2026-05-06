El Salvador

El embajador de El Salvador anuncia evento gastronómico en Corea del Sur

El diplomático salvadoreño destaca la importancia de unir voluntades mediante actividades culturales. Su visión contribuye a consolidar acercamientos provechosos e impulsa colaboraciones bilaterales sustentadas en el respeto y la integración mutua

Guardar
Google icon
El Vapor de la Pupusa simboliza el arraigo de la tradición de Olocuilta y El Salvador. (Foto: Henry Heredia / Infobae)
El Vapor de la Pupusa simboliza el arraigo de la tradición de Olocuilta y El Salvador. (Foto: Henry Heredia / Infobae)

El embajador de El Salvador en Corea del Sur, Federico Guerrero Avendaño, anunció la realización de una noche dedicada a la gastronomía nacional, con la proyección de la miniserie “Las Pupusas” el 19 de mayo en Seúl.

El evento, que contará con la presencia del productor Olen Gutiérrez, busca acercar la cultura salvadoreña al público coreano e internacional, según informó el propio diplomático a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La iniciativa forma parte de los esfuerzos por fortalecer los lazos bilaterales y promover el intercambio cultural entre ambas naciones.

Actualmente, los dos países mantienen buenos vínculos; de hecho, la Asamblea Legislativa de El Salvador avanza en la aprobación de una propuesta que busca declarar el 30 de agosto de cada año como el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana.

PUBLICIDAD

La iniciativa, impulsada por la diputada Suecy Callejas, vicepresidenta del órgano legislativo, tiene como objetivo reconocer la contribución de la comunidad coreana en el país y profundizar la cooperación entre ambos Estados.

El documento legislativo fundamenta la medida en la historia compartida desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el 30 de agosto de 1962.

La cooperación coreana ha sido clave en proyectos de modernización administrativa, fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades, especialmente en los campos de la educación, la innovación tecnológica, la salud y la gestión pública.

Esta colaboración se refleja en programas de asistencia técnica, transferencia de conocimiento y formación de talento humano, impulsando beneficios directos para la población salvadoreña.

Dos manos de hombres se estrechan en el centro de la imagen. Detrás, flotan desenfocadas las banderas nacionales de El Salvador y Corea del Sur.
La cooperación entre El Salvador y Corea del Sur impulsa proyectos de educación, innovación tecnológica, salud y gestión pública. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la presencia de la comunidad coreana en El Salvador ha propiciado un intercambio cultural que se evidencia en la difusión de tradiciones, valores y manifestaciones propias, como la gastronomía, el arte y el emprendimiento.

Estos aportes han enriquecido la diversidad cultural salvadoreña, promoviendo espacios de integración y respeto mutuo entre ambas poblaciones.

Desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica en 2018, se prevé una expansión de los intercambios comerciales y personales entre los dos países.

Buenas relaciones entre El Salvador y Corea

La historia entre El Salvador y Corea del Sur se remonta a la década de 1950, cuando el país centroamericano figuró como aliado de Corea durante la guerra de 1950, incluso antes del establecimiento formal de relaciones diplomáticas.

Desde 1962, ambos países han desarrollado una cooperación constante, ampliando su colaboración en política, economía, seguridad, salud y respuesta ante el cambio climático.

La diplomacia entre los dos gobiernos se refuerza a través de encuentros bilaterales, como el reciente diálogo entre la diputada Suecy Callejas y el embajador Kwak Taeyeol, quienes abordaron vías para profundizar la cooperación económica y cultural.

Con el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana se busca consolidar el reconocimiento a la comunidad coreana y subrayar la relevancia de estos vínculos históricos.

El avance legislativo para declarar el 30 de agosto como el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana se enmarca en un contexto de cooperación creciente y reconocimiento a la diversidad cultural.

La pupusa, identidad y puente cultural

La pupusa, platillo tradicional salvadoreño, ha trascendido fronteras y se afirma como símbolo de identidad nacional. Su presencia en la agenda diplomática, como la proyección de la miniserie “Las Pupusas” en Seúl, ilustra el papel de la gastronomía en el acercamiento cultural.

Según lo comunicado por la embajada, la actividad está abierta a todo público y se realizará en el Seoul Film Center. La pupusa, elaborada con maíz o arroz y rellena de diversos ingredientes, ha sido reconocida incluso como patrimonio cultural intangible de El Salvador.

Ahora, su difusión en la comunidad coreana contribuye a estrechar lazos y a promover el entendimiento mutuo a través de la cultura culinaria.

La pupusa, considerada patrimonio cultural de El Salvador, se posiciona como símbolo de identidad y puente cultural en la agenda internacional./(ISTU)
La pupusa, considerada patrimonio cultural de El Salvador, se posiciona como símbolo de identidad y puente cultural en la agenda internacional./(ISTU)

El evento gastronómico en Seúl y la iniciativa legislativa refuerzan la proyección internacional de la cultura salvadoreña e impulsan una agenda de amistad y cooperación entre ambos países.

Google icon

Temas Relacionados

El Salvador-Corea del SurSeúlIntercambio CulturalGastronomía TradicionalEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presidente de República Dominicana recibe a su homólogo de Ecuador para impulsar negociaciones comerciales

Los presidentes Daniel Noboa y Luis Abinader impulsan la negociación de un nuevo tratado para fortalecer el intercambio, fomentar la inversión y mejorar la competitividad, apostando por sectores estratégicos que dinamicen la economía de ambas naciones

Presidente de República Dominicana recibe a su homólogo de Ecuador para impulsar negociaciones comerciales

El régimen de Nicaragua entrega más de 13 mil hectáreas en cuatro nuevas concesiones mineras

Las empresas ganadoras de los lotes mineros están ligadas a capitales de China, Reino Unido y Canadá, y deberán cumplir requisitos de informes periódicos de gestión, además de pagar regalías e implementar normas ambientales

El régimen de Nicaragua entrega más de 13 mil hectáreas en cuatro nuevas concesiones mineras

El presidente Arévalo veta reformas al Código Penal sobre delitos sexuales entre adolescentes por riesgo de criminalizar su sexualidad

La administración encabezada por Bernardo Arévalo considera que las modificaciones legislativas permitirían sancionar penalmente actos consentidos entre menores de más de 14 años, contradiciendo recomendaciones internacionales sobre justicia juvenil

El presidente Arévalo veta reformas al Código Penal sobre delitos sexuales entre adolescentes por riesgo de criminalizar su sexualidad

Municipios de El Salvador disminuyen su deuda pública en cuatro años, indica la Cepal

El estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe subraya que la baja en el endeudamiento local resultó de nuevas políticas de gestión y fiscalización, además de la ejecución de proyectos viales con un enfoque conservador en el financiamiento

Municipios de El Salvador disminuyen su deuda pública en cuatro años, indica la Cepal

Siete aprehendidos en Panamá por presunto desvío de recursos públicos

El caso involucra cheques sin respaldo emitidos por una junta comunal ubicada en un distrito con altos niveles de pobreza y desigualdad.

Siete aprehendidos en Panamá por presunto desvío de recursos públicos

TECNO

‘El diablo viste a la moda 2′ y más películas favoritas de 2026, según la IA

‘El diablo viste a la moda 2′ y más películas favoritas de 2026, según la IA

Remy sería el nuevo asistente de Google que actuaría de forma autónoma y aprendería de ti

Tu carro puede salvarte de un accidente: así son los sistemas con los que manejar es más seguro

Cómo la inteligencia artificial acorta los tiempos de investigación en biología y química

El teléfono de OpenAI ya tendría fecha: así sería el smartphone con IA integrada

ENTRETENIMIENTO

Sting explica por qué no planea heredar toda su fortuna a sus hijos

Sting explica por qué no planea heredar toda su fortuna a sus hijos

El actor de Titanic que odió a Cameron antes de conocerlo y hoy lo considera un referente indiscutido

Así fue la última entrevista de Marilyn Monroe días antes de su muerte: “Odio ser un objeto”

La impresionante fortuna que Ted Turner deja a sus herederos tras su muerte

¿Mortal Kombat 3 ya está en marcha? Qué se sabe sobre el nuevo proyecto de la saga

MUNDO

11 países y 64 kilómetros bajo los Alpes: así será el Brennero, el túnel ferroviario más largo del mundo

11 países y 64 kilómetros bajo los Alpes: así será el Brennero, el túnel ferroviario más largo del mundo

Israel bombardeó Beirut por primera vez desde el alto el fuego: el objetivo era el jefe de la Fuerza Radwan de Hezbollah

Rusia volvió a amenazar con un ataque masivo sobre Kiev si Ucrania perturba el desfile del 9 de mayo

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras los avances diplomáticos en Medio Oriente

El petróleo bajó a mínimos de dos semanas ante las perspectivas de un acuerdo en Medio Oriente