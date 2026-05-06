El embajador de El Salvador anuncia evento gastronómico en Corea del Sur

El Vapor de la Pupusa simboliza el arraigo de la tradición de Olocuilta y El Salvador. (Foto: Henry Heredia / Infobae)

El embajador de El Salvador en Corea del Sur, Federico Guerrero Avendaño, anunció la realización de una noche dedicada a la gastronomía nacional, con la proyección de la miniserie “Las Pupusas” el 19 de mayo en Seúl.

El evento, que contará con la presencia del productor Olen Gutiérrez, busca acercar la cultura salvadoreña al público coreano e internacional, según informó el propio diplomático a través de sus redes sociales.

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La iniciativa forma parte de los esfuerzos por fortalecer los lazos bilaterales y promover el intercambio cultural entre ambas naciones.

Actualmente, los dos países mantienen buenos vínculos; de hecho, la Asamblea Legislativa de El Salvador avanza en la aprobación de una propuesta que busca declarar el 30 de agosto de cada año como el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana.

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La iniciativa, impulsada por la diputada Suecy Callejas, vicepresidenta del órgano legislativo, tiene como objetivo reconocer la contribución de la comunidad coreana en el país y profundizar la cooperación entre ambos Estados.

El documento legislativo fundamenta la medida en la historia compartida desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el 30 de agosto de 1962.

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La cooperación coreana ha sido clave en proyectos de modernización administrativa, fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades, especialmente en los campos de la educación, la innovación tecnológica, la salud y la gestión pública.

Esta colaboración se refleja en programas de asistencia técnica, transferencia de conocimiento y formación de talento humano, impulsando beneficios directos para la población salvadoreña.

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La cooperación entre El Salvador y Corea del Sur impulsa proyectos de educación, innovación tecnológica, salud y gestión pública. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la presencia de la comunidad coreana en El Salvador ha propiciado un intercambio cultural que se evidencia en la difusión de tradiciones, valores y manifestaciones propias, como la gastronomía, el arte y el emprendimiento.

Estos aportes han enriquecido la diversidad cultural salvadoreña, promoviendo espacios de integración y respeto mutuo entre ambas poblaciones.

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Desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica en 2018, se prevé una expansión de los intercambios comerciales y personales entre los dos países.

Buenas relaciones entre El Salvador y Corea

La historia entre El Salvador y Corea del Sur se remonta a la década de 1950, cuando el país centroamericano figuró como aliado de Corea durante la guerra de 1950, incluso antes del establecimiento formal de relaciones diplomáticas.

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Desde 1962, ambos países han desarrollado una cooperación constante, ampliando su colaboración en política, economía, seguridad, salud y respuesta ante el cambio climático.

La diplomacia entre los dos gobiernos se refuerza a través de encuentros bilaterales, como el reciente diálogo entre la diputada Suecy Callejas y el embajador Kwak Taeyeol, quienes abordaron vías para profundizar la cooperación económica y cultural.

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Con el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana se busca consolidar el reconocimiento a la comunidad coreana y subrayar la relevancia de estos vínculos históricos.

El avance legislativo para declarar el 30 de agosto como el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana se enmarca en un contexto de cooperación creciente y reconocimiento a la diversidad cultural.

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La pupusa, identidad y puente cultural

La pupusa, platillo tradicional salvadoreño, ha trascendido fronteras y se afirma como símbolo de identidad nacional. Su presencia en la agenda diplomática, como la proyección de la miniserie “Las Pupusas” en Seúl, ilustra el papel de la gastronomía en el acercamiento cultural.

Según lo comunicado por la embajada, la actividad está abierta a todo público y se realizará en el Seoul Film Center. La pupusa, elaborada con maíz o arroz y rellena de diversos ingredientes, ha sido reconocida incluso como patrimonio cultural intangible de El Salvador.

Ahora, su difusión en la comunidad coreana contribuye a estrechar lazos y a promover el entendimiento mutuo a través de la cultura culinaria.

La pupusa, considerada patrimonio cultural de El Salvador, se posiciona como símbolo de identidad y puente cultural en la agenda internacional./(ISTU)

El evento gastronómico en Seúl y la iniciativa legislativa refuerzan la proyección internacional de la cultura salvadoreña e impulsan una agenda de amistad y cooperación entre ambos países.