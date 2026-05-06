Nacho Elizalde: “Ya tengo ganas de ser padre”

El influencer repasó su actualidad y proyectos futuros en "Infobae a la Tarde", con Manu Jove

En charla con Infobae a la Tarde, el streaming conducido por Manu Jove de 15 a 18, Ignacio Nacho Elizalde habla sobre diversas facetas de su vida personal y profesional.

Recordemos, Nacho es un todoterreno en el oficio de ganarse la vida. La mayoría lo conoce por su paso por Luzu TV, uno de los streamings referenciales en estos días full-streaming.

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Y hay más: tuvo su show teatral en el Paseo La Plaza, estuvo en Bake Off famosos (Telefe), además de ser dueño de Tranca,una marca de ropa, y creador de las cada vez más exitosoas fiestas Polenta.

“Me gusta tener la edad que tengo, la verdad. Me hace sentir como que ya viví, como que puedo elegir y tengo las cosas un poco más plantadas, creo. De hecho estoy fantaseando con una familia: estoy de novio hace como cinco años, ya tengo muchas ganas de ser padre”, contó en Infobae en Vivo

El influencer -aunque le moleste la etiqueta, lo es, con todas las letras-comenta que está en una etapa en la que se siente maduro y con ganas de ser padre, valorando la experiencia y estabilidad que esa etapa le aporta. “Me gusta tener la edad que tengo, la verdad. Me hace sentir como que ya viví, como que puedo elegir y tengo las cosas un poco más plantadas, creo. De hecho estoy fantaseando con una familia: estoy de novio hace como cinco años, ya tengo muchas ganas de ser padre”, dice de arranque.

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Y profundiza sobre cómo se imagina esa nueva etapa: “Siempre quise vivir la experiencia. Es algo medio egoísta al principio. Soy una persona que necesito vivir todas las experiencias posibles, ¿viste? Y siento que el amor a un hijo... -los padres podrán decírmelo- debe ser algo que yo no conozco y quiero conocerlo0. No quiero morir sin sentir esa experiencia. Además, económicamente ya me puedo sostener. Y también siento que me va a hacer como pensar que hay cosas que me preocupo que son giladas".

En otro momento de la entrevista, Elizalde abordó la creación y evolución de sus emprendimientos: por un lado, las fiestas Polenta, un fenómeno que empezó en pandemia, enfocado en una experiencia diferente para bailar reguetón y electrónica: “Al principio lo pensé así: cuando arranqué con Luzu y empecé a tener seguidores y todo eso, digo: no voy a ser un boludo y voy a aprovechar que me ve gente y voy a crear lo mío, porque si en un momento no quiero poner más la carita o en un momento no me llaman más... por lo menos ya tengo mis cositas por afuera...

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“¿Cómo fue evolucionando? Primero fue el boca en boca, las primeras dos fiestas que se hicieron fueron gratis. Fue casi por una necesidad, porque yo la pasaba muy mal en el boliche. Yo soy una persona de estatura... baja (risas). Y mi socia mujer también la pasaba mal, así que dijimos ‘Hagamos una fiesta que nos represente más’, sin patovas, nada de eso... Vamos a crear algo que nosotros pongamos las reglas, que el que quiera ir de jogging puede entrar... Como te decía, las primeras dos primeras fueron gratis, casi rogándole a mis amigos que vengan. Y después, de a poquito, fuimos vendiendo vada vez más entradas, y en eso ayudó mucho cuando entré Luzu y empecé a tener más seguidores y todo eso: ahí ya vendíamos tres mil quinientas por fiesta”.

Escuchá la entrevista completa en el video...

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

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• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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