La cartera de Zaira Nara: de un kit perfecto de make up al amuleto especial de su hija

Los Imprescindibles - Con Zaira Nara

Como si se tratara de un maga con su galera, Zaira Nara es capaz de sacar un montón de cosas de su cartera y aún, cuando se trate de un ejemplar pequeño, ideal para una fiesta o un evento, la modelo y conductora deslumbrará con esa magia tan personal que la define.

“Lo primero es un perfume”, empieza diciendo coqueta a Infobae, a la hora de enumerar los imprescindibles que la acompañan. “Clave en un cartera de fiesta, si no tenés suficiente, podés ponerte un poco más. Siempre uno chiquitito y voy cambiando. Yo me pongo perfume hasta después de bañarme, me gustan los florales”, cuenta Zaira, quien tiene debilidad también por los anteojos.

Es por eso que, aunque sea de noche, lleva unos lentes en su cartera. “Siempre tener unas gafas te puede completar el look”, acota.

Si hay algo que es muy importante para ella es un llaverito que le regaló Mali, su hija. “Es como un amuleto para mí”, cuenta Zaira. Ella lo lleva a todos lados y lo va cambiando de cartera en cartera. “Lo uso a veces de llavero y otras no”, dice acerca de un dado rojo que levanta con el índice de una mano y sigue con la mirada.

Los esenciales de make up nunca pueden faltar. “Me parecen muy necesarios”, sentencia. Es por eso siempre lleva un bálsamo hialuronico de su marca. “En los eventos soy de hablar mucho y siento que necesito humectar los labios. Después de dar una nota, como que necesito un poco de vida y me pongo un poquito. Y también en el auto, en todo momento”, explica.

Por más de que no esté maquillada, a Zaira le gusta tener siempre las cejas peinadas. Boca humectada y cejas peinadas serán entonces las claves que propone para aquellos momentos donde se encuentra con otras personas en eventos y cocktails. “Podes estar a cara lavada pero siento que con esto está todo bien”, explica mientras saca de su cartera un gel de cejas que se pasa suavemente.

La galera de Zaira tiene sin dudas un lugar donde ella prepara toda su magia: el auto. Como si se tratara de un camarín, es en el habitáculo de su vehículo donde ella le gusta no solo relajarse y escuchar música, sino desplegar todos sus imprescindibles para estar perfecta antes de bajarse. “En el auto me maquillo mucho. Llegó a un lugar, tengo tres minutos y con un rubor, el gel de cejas y el hyaluronic bálsamo, yo ya sobrevivo. Bajo como más impecable y me siento mejor”, dice.

Su cartera tiene también un tarjetero con algo de dinero en efectivo, sus tarjetas y licencias. Pero hay más: la cartera de Zaira tiene también un pequeño recipiente con globulitos. “Sufro a veces de dolor de garganta. Entonces cuando estoy hablando mucho o estoy estresada, se me inflama. Tengo esta homeopatía que es medio mágica. Me pongo tres globulitos debajo de la lengua y me hacen bien”, cuenta.

Cuando el evento termina, Zaira vuelve a su auto. Será ese el momento donde saque otro imprescindible que la hace, dice, volver a ser ella: una gomita para el pelo. “Cuando salgo de un evento, y tengo así como todo el pelo bien largo, me subo al auto y necesito atarme el pelo, sacarme el maquillaje. Chau, se terminó. Necesito volver a ser yo”, grafica.

Una crema de manos será otra de las cosas que lleva en su cartera. “Me gusta tener rico perfume en las manos. Soy de lavarme mucho las manos y también de usar crema”, explica. Lo último es otro perfume, también en frasco chico. “Es un amor éste - señala para finalizar-. Soy una acumuladora de cosas. Por más que la cartera sea chiquitita, llevo de todo”.

