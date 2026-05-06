La justicia volvió a fallar a favor de un ex Gran Hermano y la mujer que lo acusó de abandonar a su hijo deberá indemnizarlo

Por segunda vez, la Justicia de Río Cuarto, Córdoba, falló a favor de Hernán Ontivero

La justicia de Río Cuarto volvió a fallar a favor de Esteban Hernán Ontivero, conocido como El Negro Onty y ex participante de Gran Hermano, en un caso de daño moral y psicológico iniciado contra su ex pareja, Tania Elizabeth Aguilera. La Cámara de Apelaciones mantuvo la condena de primera instancia contra Aguilera, obligándola a indemnizar a Ontivero por publicaciones injuriantes en redes sociales que, según comprobaron, afectaron su imagen y reputación. El fallo estableció el pago de $1.828.000 más intereses y costas y dispuso la publicación de la sentencia como medida reparatoria.

El tribunal resolvió que Ontivero fue víctima de publicaciones falsas en redes sociales, en las que Aguilera lo acusó de haber abandonado a su supuesto hijo, tras su ingreso a Gran Hermano en diciembre de 2023. Según la sentencia, las afirmaciones carecían de sustento y generaron un impacto comprobado en la honra y el bienestar de Ontivero. Esto llevó al tribunal a priorizar el derecho al honor y la reputación sobre acusaciones sin pruebas, e imponer una reparación económica a la demandada.

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Hernán Ontivero al ingresar en Gran Hermano en 2023

Detalles de la causa y repercusión mediática

El conflicto comenzó el 11 de diciembre de 2023, con la entrada de Ontivero a Gran Hermano. Mientras él permanecía incomunicado en el reality, Aguilera difundió en X y Facebook una serie de mensajes, en los que lo calificó de “padre abandónico” y afirmó que priorizaba el programa respecto a la responsabilidad de un hijo por nacer. Estas publicaciones, amplificadas por medios y usuarios, generaron una ola de comentarios negativos y perjudicaron la imagen pública de Ontivero.

Ontivero relató que, pocos minutos después de ingresar a la casa, Aguilera inició la campaña en redes sociales. “A los 10 minutos que había entrado, una chica afuera puso que estaba embarazada de mí, que yo no me quería hacer cargo, y que encima estaba en la casa. Pasó una semana y a mí me fletan de la casa. El 60%, 70% de los votos fue por eso”, recordó. Tras la viralización de esos mensajes, enfrentó hostilidad tanto dentro del programa como a su salida, donde fue señalado por el público con insultos y acusaciones. Posteriormente, un examen de ADN descartó la paternidad reclamada por Aguilera, hecho incluido en la argumentación judicial.

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El proceso judicial avanzó luego de que Aguilera no se retractara públicamente ni aceptara conciliaciones extrajudiciales. Ontivero la demandó por daño moral y psicológico, enfatizando que el aislamiento propio del reality agravó la afectación a su honor y dignidad.

Por su parte, Aguilera argumentó que las publicaciones respondieron a una situación de vulnerabilidad emocional durante el embarazo y a la exposición mediática. Sin embargo, la pericia informática confirmó la autoría de los mensajes y la psicóloga verificó el impacto negativo de las acusaciones en Ontivero.

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Dos tramos de la sentencia favorable a Hernán Ontivero

Fundamentos y alcance de la sentencia judicial

Los vocales de Cámara Natalia Gigena, Mariana Andrea Pavón y Jorge José Aita Tagle confirmaron la sentencia de primera instancia, dictada por la jueza Selene Carolina Ivana López. La resolución judicial concluyó que Aguilera fue responsable de publicaciones injuriantes de su autoría. La pericia informática validó la autenticidad de los mensajes, mientras que la psicológica acreditó el daño a la autoestima e imagen de Ontivero, aunque no un daño psicológico autónomo.

De acuerdo con la sentencia, la libertad de expresión goza de protección constitucional, pero no puede afectar derechos personalísimos como el honor y la dignidad. “El ejercicio de tal derecho debe ser responsable y no implica el avasallamiento de los derechos personalísimos que afectan la imagen e intimidad personal, el buen nombre y honor”, declaró la jueza López, según la fundamentación de la resolución judicial.

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El monto de la indemnización fue fijado en $1.300.000 por daño moral y $528.000 para cubrir seis meses de tratamiento psicoterapéutico, sumando $1.828.000, con intereses y costas. El pago deberá efectuarse en un plazo de diez días tras la confirmación firme del fallo.

El tribunal dispuso también la publicación de la sentencia en la página oficial de la justicia provincial como forma de reparación. Según la resolución, la condena fue consecuencia de la existencia del daño causado y la condición de parte vencida de Aguilera, sin basamento en cuestiones de género.

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El doctor Andrés Ribotta Falco, del estudio Rossi Jaume & asoc., le explicó a Teleshow que “La confirmación de esta resolución busca reparar el daño que los comentarios injuriosos, le ocasionaron al honor y la faz más íntima de la psiquis del señor Ontivero, a través de una suma de dinero que todavía no ha sido actualizada, pero que a valores de la fecha estaría rondando los 3 millones de pesos, más o menos, en concepto de daño moral y daño psicológico. Si bien mi cliente desde el minuto cero supo que le asistía la razón en todo lo que nosotros hemos pedido de manera judicial”.

“Lamentablemente, volver el tiempo hacia atrás no se puede, pero sí quizás, con la publicidad de esta sentencia -una vez firme- se pueda paliar, de cierta forma, el daño causado y tratar de reparar el menoscabo que su honor e imagen sufrieron a causa del accionar de la demandada y así, de cierta forma limpiar su imagen, porque hasta el día de la fecha en algunos sectores de la sociedad él sigue siendo un padre abandónico, ausente, una persona violenta, misógina, todas cuestiones que quedaron, desvirtuadas y que fueron comprobadas que nunca existieron”, concluyó.

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Hernán Ontivero fue el primer eliminado de Gran Herman (Prensa GH)

Quién es El Negro Onty y su vida después de Gran Hermano

Esteban Hernán Ontivero, apodado El Negro Onty, alcanzó notoriedad mediática por su breve paso por Gran Hermano 2023, donde resultó el primer eliminado. Según concluyó la justicia, el episodio de las acusaciones de Aguilera influyó no solo en su permanencia en el reality, sino que complicó también su situación fuera del programa.

Tras abandonar el reality antes de lo previsto, se encontró sin recursos ni vivienda en Buenos Aires. Ontivero narró que pasó noches en la terminal de ómnibus de Retiro y aceptó propuestas de alojamiento en circunstancias poco convencionales, como ser “gigoló”, según describió. Adoptó estrategias para subsistir y mantenerse presente en el ambiente televisivo pese a las dificultades personales.Con el tiempo, dejó atrás aquel modo de vida y reconstruyó su ruta lejos de la exposición pública. En la actualidad, se dedica al boxeo amateur.

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