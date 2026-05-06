Teleshow

María Becerra cumplió una promesa personal y visitó la Basílica de Luján: “Gracias por tanto, mi virgencita hermosa”

La cantante eligió compartir un momento íntimo frente a la Virgen, mostrando su lado más espiritual y agradecido

Guardar
Google icon
María Becerra visitó la Basílica de Luján para cumplir su promesa a la Virgen de Luján y expresó su gratitud en redes sociales
María Becerra visitó la Basílica de Luján para cumplir su promesa a la Virgen de Luján y expresó su gratitud en redes sociales

A horas del Día de la Virgen de Luján, María Becerra emocionó a sus millones de seguidores al compartir en sus redes sociales una imagen muy especial: su visita a la Basílica de Luján para cumplir una promesa personal. Sosteniendo una estampa de Nuestra Señora de Luján y con el altar mayor de fondo, la cantante escribió: “Viniendo a cumplirle mi promesa a la virgencita de Luján. Gracias por tanto, mi virgencita hermosa”.

La artista, que en abril del año pasado atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida personal al sufrir un embarazo ectópico que la llevó a una internación prolongada, nunca ocultó su fe ni el valor que la religión tiene para ella. En múltiples entrevistas, Becerra habló abiertamente sobre cómo su cercanía a Dios, la Virgen y la espiritualidad la ayudaron a salir adelante en esa etapa de fragilidad y miedo extremo. “Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar, mi familia... algo tan básico. Me pasaba en la clínica cuando me sacaron el respirador... algo tan básico como respirar sola”, relató en una charla íntima con Perros de la Calle (Urbana Play).

PUBLICIDAD

La promesa cumplida en Luján ratifica el profundo vínculo de María Becerra con las tradiciones religiosas y la fe argentina
La promesa cumplida en Luján ratifica el profundo vínculo de María Becerra con las tradiciones religiosas y la fe argentina

Aquella experiencia marcó un antes y un después en su vida y, según confesó, cambió por completo su forma de ver el mundo. “Cuando te estás muriendo ves todo de manera diferente. Todo, todo lo empecé a ver distinto... y siento que hasta me empecé a tomar con más calma la vida en general”, reflexionó María, que en los últimos meses se mostró agradecida por haber tenido una segunda oportunidad y por poder encarar esta nueva etapa personal y profesional.

Yo creo mucho en Dios y para mí esto son mensajes de arriba. ‘No es tu hora, pero te estoy queriendo mostrar algo’”, había dicho tiempo atrás al describir cómo vivió su experiencia cercana a la muerte y cómo la fe la ayudó a resignificar su vida y su carrera.

PUBLICIDAD

La promesa cumplida a la Virgen de Luján no es un hecho aislado, sino la confirmación de un vínculo profundo con la fe argentina y las tradiciones populares. En la foto que subió este miércoles, pese a que no muestra su rostro, se la ve sosteniendo la imagen de la Virgen que cada 8 de mayo convoca a miles de fieles en la basílica bonaerense. “Gracias por tanto mi virgencita hermosa”, escribió, dejando en claro que para ella, la gratitud trasciende lo material y se ancla en lo espiritual.

Basílica de Lujan
Cada 8 de mayo, miles de fieles peregrinan a la Basílica de Luján para pedir protección, salud y cumplir promesas, en una festividad clave para Argentina

La devoción a Nuestra Señora de Luján tiene raíces profundas en la historia y la cultura argentina. Cada año, miles de peregrinos caminan hasta la basílica para agradecer, pedir protección, salud o cumplir promesas personales. La historia de la Virgen de Luján, que se remonta al siglo XVII y cuya imagen fue coronada en 1887 por el Papa León XIII, está atravesada por relatos de fe, milagros y esperanza. Para muchos creyentes, como María, la Virgen representa un refugio y una guía en los momentos más oscuros.

La cantante, que hoy goza de un presente profesional inmejorable y se prepara para una gira europea histórica, no olvida el camino recorrido ni los días en los que la salud, la familia y la fe fueron lo único que la sostuvo. Su gesto en Luján, en la antesala de una de las festividades religiosas más importantes del país, es también un recordatorio del valor de las promesas, la gratitud y la espiritualidad en medio de la vorágine mediática. La artista, que ha sabido reconstruirse después de la adversidad, hoy celebra una nueva etapa y rinde homenaje a quien, según sus propias palabras, la acompañó y la protegió cuando más lo necesitaba.

Google icon

Temas Relacionados

María BecerraBasílica de LujánVirgen de LujánDía de la Virgen de Luján

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nacho Elizalde: “Ya tengo ganas de ser padre”

El influencer, creador de las populares fiestas Polenta y la ropa Tranca, repasó su actualidad y proyectos futuros en “Infobae a la Tarde”, con Manu Jove

Nacho Elizalde: “Ya tengo ganas de ser padre”

La justicia volvió a fallar a favor de un ex Gran Hermano y la mujer que lo acusó de abandonar a su hijo deberá indemnizarlo

Se trata de Hernán Ontivero, conocido como “El Negro Onty”. El origen de la causa y el monto que deberá pagarle su ex pareja

La justicia volvió a fallar a favor de un ex Gran Hermano y la mujer que lo acusó de abandonar a su hijo deberá indemnizarlo

Risas, cortes y mucha complicidad: así fue la visita de Julián Weich y su hijo a la peluquería

El conductor compartió el paso a paso del cambio de look de Jerónimo y dejó en claro el vínculo especial que los une

Risas, cortes y mucha complicidad: así fue la visita de Julián Weich y su hijo a la peluquería

Sofía Zámolo contó cómo fue trabajar con Ricardo Arjona en Malibú: “Uno de los momentos más lindos de mi vida”

La modelo habló de su participación en el videoclip de “Apnea”, que definió como una de sus canciones favoritas. El contacto con el músico, las emociones personales y la conexión con su familia

Sofía Zámolo contó cómo fue trabajar con Ricardo Arjona en Malibú: “Uno de los momentos más lindos de mi vida”

Eva de Dominici practica coreografías de lucha en Tailandia y crecen los rumores que la acercan a La Mujer Maravilla: el video

La actriz, afincada en Los Ángeles, estaría en el radar de DC Studios para interpretar a la súper heroína

Eva de Dominici practica coreografías de lucha en Tailandia y crecen los rumores que la acercan a La Mujer Maravilla: el video

DEPORTES

Quién es José Ortiz, el jockey puertorriqueño que ganó el Kentucky Derby 2026

Quién es José Ortiz, el jockey puertorriqueño que ganó el Kentucky Derby 2026

PSG empató 1-1 con Bayern Múnich y jugará la final de la Champions League frente al Arsenal

El detrás de escena del encuentro entre Lionel Messi y Quico: “No podía morirme sin darle la mano”

Cuándo y dónde se disputará la final de la Champions League entre Arsenal y París Saint-Germain

Jornada argentina en el Masters 1000 de Roma: horarios, rivales y cómo ver los partidos

TELESHOW

Nacho Elizalde: “Ya tengo ganas de ser padre”

Nacho Elizalde: “Ya tengo ganas de ser padre”

La justicia volvió a fallar a favor de un ex Gran Hermano y la mujer que lo acusó de abandonar a su hijo deberá indemnizarlo

Risas, cortes y mucha complicidad: así fue la visita de Julián Weich y su hijo a la peluquería

Sofía Zámolo contó cómo fue trabajar con Ricardo Arjona en Malibú: “Uno de los momentos más lindos de mi vida”

Eva de Dominici practica coreografías de lucha en Tailandia y crecen los rumores que la acercan a La Mujer Maravilla: el video

INFOBAE AMÉRICA

Presidente de República Dominicana recibe a su homólogo de Ecuador para impulsar negociaciones comerciales

Presidente de República Dominicana recibe a su homólogo de Ecuador para impulsar negociaciones comerciales

El régimen de Nicaragua entrega más de 13 mil hectáreas en cuatro nuevas concesiones mineras

El presidente Arévalo veta reformas al Código Penal sobre delitos sexuales entre adolescentes por riesgo de criminalizar su sexualidad

Una universidad británica calculó cuántos meteoritos caen por año: cuáles son las zonas más afectadas

Siete aprehendidos en Panamá por presunto desvío de recursos públicos