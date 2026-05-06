María Becerra cumplió una promesa personal y visitó la Basílica de Luján: “Gracias por tanto, mi virgencita hermosa”

María Becerra visitó la Basílica de Luján para cumplir su promesa a la Virgen de Luján y expresó su gratitud en redes sociales

A horas del Día de la Virgen de Luján, María Becerra emocionó a sus millones de seguidores al compartir en sus redes sociales una imagen muy especial: su visita a la Basílica de Luján para cumplir una promesa personal. Sosteniendo una estampa de Nuestra Señora de Luján y con el altar mayor de fondo, la cantante escribió: “Viniendo a cumplirle mi promesa a la virgencita de Luján. Gracias por tanto, mi virgencita hermosa”.

La artista, que en abril del año pasado atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida personal al sufrir un embarazo ectópico que la llevó a una internación prolongada, nunca ocultó su fe ni el valor que la religión tiene para ella. En múltiples entrevistas, Becerra habló abiertamente sobre cómo su cercanía a Dios, la Virgen y la espiritualidad la ayudaron a salir adelante en esa etapa de fragilidad y miedo extremo. “Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar, mi familia... algo tan básico. Me pasaba en la clínica cuando me sacaron el respirador... algo tan básico como respirar sola”, relató en una charla íntima con Perros de la Calle (Urbana Play).

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La promesa cumplida en Luján ratifica el profundo vínculo de María Becerra con las tradiciones religiosas y la fe argentina

Aquella experiencia marcó un antes y un después en su vida y, según confesó, cambió por completo su forma de ver el mundo. “Cuando te estás muriendo ves todo de manera diferente. Todo, todo lo empecé a ver distinto... y siento que hasta me empecé a tomar con más calma la vida en general”, reflexionó María, que en los últimos meses se mostró agradecida por haber tenido una segunda oportunidad y por poder encarar esta nueva etapa personal y profesional.

“Yo creo mucho en Dios y para mí esto son mensajes de arriba. ‘No es tu hora, pero te estoy queriendo mostrar algo’”, había dicho tiempo atrás al describir cómo vivió su experiencia cercana a la muerte y cómo la fe la ayudó a resignificar su vida y su carrera.

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La promesa cumplida a la Virgen de Luján no es un hecho aislado, sino la confirmación de un vínculo profundo con la fe argentina y las tradiciones populares. En la foto que subió este miércoles, pese a que no muestra su rostro, se la ve sosteniendo la imagen de la Virgen que cada 8 de mayo convoca a miles de fieles en la basílica bonaerense. “Gracias por tanto mi virgencita hermosa”, escribió, dejando en claro que para ella, la gratitud trasciende lo material y se ancla en lo espiritual.

Cada 8 de mayo, miles de fieles peregrinan a la Basílica de Luján para pedir protección, salud y cumplir promesas, en una festividad clave para Argentina

La devoción a Nuestra Señora de Luján tiene raíces profundas en la historia y la cultura argentina. Cada año, miles de peregrinos caminan hasta la basílica para agradecer, pedir protección, salud o cumplir promesas personales. La historia de la Virgen de Luján, que se remonta al siglo XVII y cuya imagen fue coronada en 1887 por el Papa León XIII, está atravesada por relatos de fe, milagros y esperanza. Para muchos creyentes, como María, la Virgen representa un refugio y una guía en los momentos más oscuros.

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La cantante, que hoy goza de un presente profesional inmejorable y se prepara para una gira europea histórica, no olvida el camino recorrido ni los días en los que la salud, la familia y la fe fueron lo único que la sostuvo. Su gesto en Luján, en la antesala de una de las festividades religiosas más importantes del país, es también un recordatorio del valor de las promesas, la gratitud y la espiritualidad en medio de la vorágine mediática. La artista, que ha sabido reconstruirse después de la adversidad, hoy celebra una nueva etapa y rinde homenaje a quien, según sus propias palabras, la acompañó y la protegió cuando más lo necesitaba.