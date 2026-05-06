Quién es José Ortiz, el jockey puertorriqueño que ganó el Kentucky Derby 2026

José Ortiz conquistó el Kentucky Derby montando a su caballo Golden Tempo. Foto: Instagram @churchilldowns

José Ortiz conquistó el Kentucky Derby montando a su caballo Golden Tempo y superó en la recta final a su hermano Irad Ortiz. Su entrenadora, Cherie DeVaux se convirtió en la primera mujer en entrenar al caballo ganador de la etapa inaugural de la Triple Corona, según informó la cadena hispana Telemundo.

La edición 2026 del Kentucky Derby se definió con un cierre familiar inédito: José Ortiz venció a Irad, consolidando la dinastía Ortiz en el hipismo de Estados Unidos.

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Tanto el hito de DeVaux como el dominio de los hermanos puertorriqueños marcaron un acontecimiento sin precedentes en el circuito, de acuerdo con reportes de la cadena hispana Telemundo y NBC News.

La dinastía Ortiz, con raíces en Puerto Rico y Nueva York, consolida su dominio en el hipismo de Estados Unidos tras un cierre familiar inédito.

A su vez, se presentó una imagen única en el turf: dos hermanos disputando la carrera más prestigiosa, uno logrando la victoria y el otro alcanzando el segundo lugar. El apellido Ortiz, ligado a generaciones vinculadas a la hípica en Puerto Rico y Nueva York, volvió a ocupar el centro de la escena.

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“José es el héroe del fin de semana. Ha sido una parte fundamental de nuestro éxito. Viene al establo y se interesa de verdad por lo que hacemos”. Así lo expresó DeVaux en diálogo con NBC News. Por su parte, Ortiz manifestó: “Esta fue la carrera más importante del mundo para mí. Es un sueño hecho realidad”.

En plena transmisión, el jinete envió un mensaje a los jóvenes que quieran iniciar en el deporte en Puerto Rico: “Tener buena actitud, tratar de aprender inglés y prepararse más cada día”. Por otro lado, Ortiz subrayó “no es imposible, pero toma tiempo”.

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José Ortiz conquistó el Kentucky Derby montando a su caballo Golden Tempo y superó en la recta final a su hermano Irad Ortiz.

El doblete de José Ortiz

La victoria de Ortiz en el Kentucky Derby llegó apenas un día después de imponerse en el Kentucky Oaks, la prueba más importante para potrancas de tres años, logrando así uno de los dobletes más codiciados en la hípica estadounidense.

Según el medio digital Latin Times, la familia Ortiz celebró el triunfo en Churchill Downs, aunque el jockey lamentó la ausencia de su abuelo, figura clave en la tradición ecuestre puertorriqueña.

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Ambos hermanos, José y Irad Ortiz, nacieron en Puerto Rico y egresaron de la Escuela Vocacional Hípica, siguiendo los pasos de su abuelo y su tío, ambos jockeys profesionales. Irad emigró a Nueva York en 2011 y José lo hizo poco después, debutando con una victoria sobre Corofin en Aqueduct en 2012, según el medio digital Latin Times.

Ambos hermanos, José e Irad Ortiz, nacieron en Puerto Rico y egresaron de la Escuela Vocacional Hípica. Foto: Instagram @surreal.pr

El 20 de enero de 2013, los hermanos Ortiz captaron la atención al repartirse las siete primeras carreras del día en Aqueduct: José ganó tres e Irad cuatro, consolidando así su apellido como un referente de la hípica en Estados Unidos.

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Récords, premios y legado familiar

Si bien Ortiz ya había ganado pruebas como el Belmont Stakes, el Kentucky Derby era su gran objetivo pendiente. El sábado avanzó en el momento decisivo y llevó a Golden Tempo desde el fondo hasta la victoria, como consignó el medio digital Latin Times.

El desenlace en Churchill Downs representa un nuevo capítulo para la hípica estadounidense y para el legado puertorriqueño. José Ortiz, tras once años de competencia, alcanzó la victoria que había perseguido durante toda su carrera profesional.

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