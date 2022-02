San Valentín: los mejores cócteles para brindar por el amor

Este 14 de febrero, aquellos que salgan a festejar podrán degustar tragos especialmente pensados para la fecha (Getty Images)

Si hay algo increíble y genial de la coctelería es que nos ayuda a vivir diferentes experiencias gustativas. Cada trago nos acerca a toda una gama completamente nueva de sensaciones que no creíamos posibles, porque además mucho de lo que comemos y/o bebemos tiene que ver con la cultura de los lugares de donde esos ingredientes o bebidas son originarios y básicamente estamos probando un poco de esos sitios cada vez que bebemos.

Cada 14 de febrero, en muchos lugares de todo el mundo se celebra San Valentín, el Día de los Enamorados, o simplemente del amor y de la amistad en general, una excusa perfecta para darnos un gusto y agasajar a nuestros seres queridos con buenas recetas de comida y bebidas. Si tenemos planeado ir a comer o a cenar a algún restaurante o incluso tenemos previsto cocinar, nada nos impide brindar con un buen cóctel.

Aquellos que opten por salir a festejar esta día tan especial podrán degustar cócteles especialmente pensados para la fecha. La tendencia global muestra que cada vez más gente los elige en sus salidas. Una investigación de CGA respecto del consumo en Europa muestra que casi el 30% de los clientes de bares y restaurantes los prefiere. A nivel internacional el porcentaje es igualmente alto: un 25%. Y en Italia, la cuna del aperitivo, llega al 36%.

Según el estudio de CGA, una audiencia cada vez más joven se inclina por el consumo de cócteles: un 39% del grupo etario de 18 a 34 los elige, un porcentaje tres veces más alto que el registrado en las personas de más de 55 años. Las redes sociales son un canal súper relevante para atraer adultos jóvenes, según la investigación. “Parejas y amigos, todos viven el amor y salen a festejar esta fecha llena de propuestas especiales. Desde hace algunos años, los consumidores eligen salir a tomar unos tragos y conocer lugares que tienen en su lista de pendientes. Los restaurantes y bares ofrecen experiencias con todos los sentidos este día y las personas suelen optar por consumir cócteles acompañados por preparaciones culinarias como pizzas y tapas para brindar por el amor”, sostuvo en diálogo con Infobae Lucas Roballos, socio fundador de Invernadero y Spritzza.

Argentina es un país de tradiciones, y una de ellas es hacer un buen brindis al comienzo de cualquier celebración o fiesta. Generalmente un trago dulce está asociado a este momento, pero si bien hasta hace algunos años este instante se realizaba casi exclusivamente con champagne o vino con fruta en el verano, hoy se dio paso a una infinidad de tragos entre los que prevalecen los llamados “aperitivos”.

Se trata de bebidas con una menor graduación alcohólica y que requieren una mayor preparación. Generalmente estos licores se mezclan con alguna bebida gaseosa, espumante, hielo picado, jugo de frutas, cervezas de jengibre o ginger ale dependiendo de cada uno y se consumen en diferentes instancias. Desde comidas, reuniones familiares o con amigos hasta en bares o discotecas.

Si bien es importante destacar que el incremento inicial de estas bebidas alcohólicas se debió a una conciencia en la salud por el menor grado alcohólico y el aumento de su consumo en las mujeres principalmente, la verdad es que hoy en día todos lo consumen. “Hay veces que en los bares se venden más que las gaseosas y ni hablar que las otras bebidas alcohólicas. Creemos que la tendencia viene de la mano de la llegada de los sunsets, ese momento del día único e ideal para relajarse. Es más que una moda. Son bebidas muy buenas y frescas. La mayoría de nuestros cócteles salen en con gin y podría decirse que el vodka murió. La gente busca tragos que salgan rápido. Por eso, los más simples son los más populares. La cerveza ahora se toma tirada”, sostuvo en diálogo con este medio Martín Mina, fundador del exclusivo restaurante sobre el río Paraná en la provincia de Corrientes, Animal Bar con Fuego.

“En este tipo de fechas, los cócteles elegidos suelen ser aquellos que consisten de ingredientes atractivos y sabores frescos, sobre todo porque tienen que maridar con una asombrosa cena. Desde el lado de experiencia de bar, la visual de los cócteles juega un papel muy importante. El color rojo es un gran protagonista, al igual que las burbujas. Así que para ir con un match seguro, el cóctel ganador suele ser aquel que tenga vodka, frutos rojos y champagne”, apuntó a Infobae Sabrina Traverso, bartender de Skyy Vodka.

Los mejores y más fáciles cócteles para brindar por el amor, según los expertos

Aperol Spritz

Ingredientes:

- 1 parte de espumante

- 1 parte de Aperol

- Soda

- Hielo

- 1 rodaja de naranja

Preparación:

Llenar la copa hasta la mitad con cubos de hielo. Añadir el espumante. Añadir el Aperol. Completar con un dash de soda y remover lentamente. Servir con una rodaja de naranja dentro de la copa.

Bulldog Gin Tonic

Preparación:

Colocar hielo en una copa balloon de gin tonic y refrescarla con una cucharilla. Escurrir el agua extra y llenar la copa con más hielo. Verter 50 ml de Bulldog Gin utilizando el jigger, luego incorporar 150 ml de tónica premium y mezclar con cuidado de no romper la burbuja.

Cortar tres moras a lo largo, disponerlas en pincho metálico del mismo lado. Es importante asegurarse de que las tres piedras permanecerán en el pincho. Ubicar el garnish dentro de la copa haciendo un giro de 180°. ¡Servir y disfrutar!

Campari Tonic

Ingredientes:

- 1 parte de Campari

- 3 partes de tónica

- 1 rodaja de limón

Preparación:

Llenar un copon balloon de hielo, servir el Campari y la tónica. Integrar la mezcla y agregar una rodaja de limón. Un tip: elegí hielo en rocas, ya que su dilución es más lenta. Además, no revuelvas el cóctel, integrá los ingredientes con un movimiento suave, para evitar perder el gas de la tónica.

Para el Día de San Valentín, en Spritzza los enamorados podrán acompañar los platos típicos de la casa con tres tragos elaborados con el aperitivo estrella, Santino Stevani's, ingrediente principal de los cócteles que ofrece su barra

Cinzano Rosso con pomelo

Preparación:

70% Cinzano Rosso y 30% gaseosa pomelo. En un vaso de trago largo con hielo, servir el Cinzano Rosso y la gaseosa de pomelo. Decorar con media rodaja de pomelo.

Cynar Julep

Ingredientes:

- Jugo de media lima

- 1 cucharada sopera de azúcar negra

- 3 ramitas de menta fresca

- 4 partes de Cynar 70

- 6 partes de jugo de pomelo rosado

Preparación:

En un vaso de trago largo machacar suavemente la menta (evitando romper las hojas), junto con el azúcar y el jugo de lima. Agregar abundante hielo partido, el Cynar 70 y completar con el jugo de pomelo. Montar todo y revolver con una cuchara larga integrar los ingredientes. Decorar con una ramita fresca en la parte superior.

Algunos tips: guardar en frío el Cynar, ya que es un aperitivo que se oxida y pierde sabores a temperatura ambiente. También, golpear la menta antes de decorar para despertar aromas e Iintegrar con una cucharilla una vez que se tengan todos los ingredientes, inclusive el hielo. Usar jugos recién exprimidos.

Un gin tonic de frutos rojos puede ser el cocktail perfecto para amenizar una noche calurosa en casa con tus seres queridos

Margarita José Cuervo

Ingredientes:

- 50 ml (10 partes) de tequila José Cuervo

- 20 ml (4 partes) de triple sec

- 15 ml (3 partes) de jugo de lima

Preparación:

Servir todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agitar bien y servir en una copa de cóctel con borde de sal.

Paloma José Cuervo

Ingredientes:

- 50 ml de 100% tequila de agave

- 5 ml de jugo fresco de lima

- 1 pizca de sal

- 100 ml de gaseosa de pomelo

Preparación:

Servir el tequila en un vaso alto. Exprimir el jugo de lima. Agregar hielo y sal, luego cubrir con soda y revolver suavemente.

SKYY Raspberry Soda

Preparación:

En un vaso lleno de hielo poner: 1 parte de Skyy Infussions Raspberry, 1 parte de pomelo y 2 partes de soda. Decorar con frambuesas.

En el mundo de la coctelería hay una pareja compuesta por dos íconos: uno viene de Tennessee, el otro proviene de Kentucky. Se trata de Gentleman Jack y Woodford Reserve, el tennessee whiskey y el straight bourbon favoritos a nivel mundial y por ello, para esta temporada del amor y la amistad, la reconocida mixóloga Mafer Tejada creó con ellos una serie de cócteles de San Valentín para disfrutar en pareja o con tu círculo de amigos más cercanos

Woodford Reserve Morning Glory

Ingredientes:

- 50 ml de Woodford Reserve

- 30 ml de jugo de limón amarillo

- 30 ml de jarabe de frambuesa

- 10 ml de aquafaba o clara de huevo

- 20 ml de absinthe

- Vino espumoso

- 1 twist de limón

Preparación:

En un shaker colocar todos los ingredientes excepto el vino espumoso, agitar el cóctel sin hielo para poder generar textura con el aquafaba (agua de garbanzo, opción vegana) y/o clara de huevo por 30 segundos. Cuando la textura esté lista incorporar el hielo para batir vigorosamente por 30 segundos más para enfriarlo. Servir en una copa fizz, con top de vino logrando con esto que se forme espuma. Perfumar con un twist de limón.

"Desde hace algunos años, los consumidores eligen salir a tomar unos tragos y conocer lugares que tienen en su lista de pendientes"

Gula de Destilería Moretti

Ingredientes:

- 60 ml de London Dry Gin de Destilería Moretti

- 15 ml de coñac

- 15 ml de licor de chocolate

- 10 ml de crema

Preparación:

Colocar todos los ingredientes en una coctelera con mucho hielo, batir con mucha energía y servir en una copa para espumante, decorar con ralladura de chocolate y/o una frutilla bañada en chocolate. Un tip: enfriar la copa previamente con hielo y retirar.

Poción de Amor de Destilería Moretti

Ingredientes:

- 60 ml de Buenos Aires Gin

- 15 ml de maracuyá

- 10 ml de jugo de jengibre

- 10 ml jugo de limón

- 10 ml de almíbar

Preparación:

Colocar todos los ingredientes en una coctelera con mucho hielo, batir enérgicamente, luego colar y servir sobre un vaso trago largo lleno de hielo. Un tip: para decorar se pueden sumar rodajas de limón, hojas de menta e incluso frambuesas para darle un aspecto más sensual.

Bonus track: el arte de maridar alcohol y chocolate

El sabor del chocolate, muy intenso y aromático, hace que no siempre sea fácil encontrarle un buen maridaje en el terreno de las bebidas (PUROCACAO)

Las cajas de bombones y chocolates son el regalo perfecto como muestra de amor, cariño y pasión en fechas como San Valentín, ya que van acompañadas de un potente poder simbólico que representa dulzura, aprecio y que incluso incita a compartir momentos en pareja y sabores. La festividad es sinónimo de chocolate. También de rosas, cupidos, corazones rojos y peluches, pero esa parafernalia vamos a obviarla por el momento. Nunca está de más preparar algún menú o postre en casa para compartir con alguien especial, pero si hay que rendirse ante el lado más comercial, el chocolate es nuestra opción favorita. Y una buena excusa para darse un capricho a uno mismo.

El sabor del chocolate, muy intenso y aromático, hace que no siempre sea fácil encontrarle un buen maridaje en el terreno de las bebidas. Una cuestión que, al igual que ocurre en la cocina salada, debemos tener en cuenta. Y es que hay ingredientes que por separado pueden resultar deliciosos pero juntos pueden llegar a arruinar la experiencia “gastro”.

“Cuando conocí a Marina Beltrame, pionera en el país en la formación de sommeliers, me dijo una frase que siempre me gusta repetir porque se adapta tanto para los chocolates, como para las bebidas y otros placeres: ‘Lo más importante es el gusto de cada uno’. Así de simple. Hay muchos factores que influyen a la hora de elegir maridajes, como puede ser el momento del año y, por supuesto, la compañía. Entonces, a la hora de maridar chocolates con bebidas alcohólicas, la clave es animarse a probar y encontrar qué es lo que más nos gusta. Esto, además, va a depender en gran parte de qué características y de qué calidades de bebidas hablemos”, sostuvo el chocolatier y fundador de PUROCACAO, marca referente en la elaboración de chocolates artesanales, Rodrigo Bauni.

Junto a su equipo de chocolatiers, Bauni lanzó dos colecciones de bombones diferentes que tienen un mismo objetivo: celebrar el amor. Las mimas combinan sabores tradicionales con algunas creaciones más exóticas. “Mientras trabajaba en estas opciones para San Valentín tenía en mente que debían movilizar los sentidos y asombrar. Por eso busqué crear en cada caso un mix que combinara propuestas clásicas con otras inesperadas que, de algún modo, interpele a quien saboree cada pieza”, contó Bauni.

“Los invito a probar cómo armoniza un whiskey, por ejemplo, con un chocolate con leche y luego con uno 70%; dos mundos y experiencias completamente diferentes. Para un bourbon, optaría por un maridaje con un chocolate con frutos secos y crujientes ligeramente salados, para potenciar y resaltar los sabores. Si hablamos de un ron, me inclinaría por un chocolate con cítricos confitados como la naranja y el pomelo, de texturas crujientes y no muy dulces. Y si hablamos de tragos clásicos por excelencia, por ejemplo, un Old Fashioned con uno de nuestros bombones de mandarina con ají picante, va bárbaro”, concluyó el experto.

