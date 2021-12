Cuáles son los 3 bares argentinos elegidos entre los 50 mejores del mundo

En total, fueron distinguidos tres bares porteños. Dos ellos ya habían participado anteriormente pero consiguieron mejores posiciones que en 2020 y el tercero es la primera vez que ingresa al ranking

Este martes 7 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación The World’s 50 Best Bars 2021, en el que se dio a conocer el listado con los 50 mejores barras alrededor del mundo. El evento que ya va por su edición número 13 y está considerado como el galardón máximo de esta industria fue transmitido desde el icónico recinto Roundhouse al norte de Londres, Inglaterra.

En total, fueron distinguidos tres bares porteños. Dos ellos ya habían participado anteriormente pero consiguieron mejores posiciones que en 2020 y el tercero es la primera vez que ingresa al ranking. Florería Atlántico, el bar de Retiro de Tato Giovannoni, que participa en el ranking desde 2016 y había quedado séptimo en 2019, esta vez se ubicó en el puesto 5 y se volvió a consagrar como el mejor bar de Sudamérica. El año pasado, Giovannoni había sido distinguido como el mejor bartender del mundo por 50 Best Bars.

Otro representante argentino, Presidente Bar (Av. Quintana 188), que el año pasado quedó en el puesto 50, se convirtió en el participante que más puestos escaló y esta vez llegó al número 21. “Estábamos agradecidos de pertenecer a los 50 mejores, pero nunca pensamos que íbamos a obtener este puesto y mucho menos que íbamos a escalar 29 posiciones en una lista de 50. Estamos muy emocionados. Me siento un privilegiado de poder estar acá entre los mejores del mundo”, sostuvo en diálogo con este medio Sebastián García, más conocido como “El cantinero”, el bartender que está al frente de este local del barrio de Recoleta.

Y el bar palermitano Tres Monos (Guatemala 4899) que el año pasado ingresó en el puesto 85, trepó hasta el número 33. En 2019, había sido reconocido como uno de los mejores cuatro nuevos bares de todo el mundo en el concurso Tales of the Cocktail. “El diminuto lugar en el barrio de Palermo Soho de Buenos Aires es la nueva joya en la ciudad gracias a su actitud punk y su fetiche del neón fusionado con la cálida hospitalidad porteña. Con solo 10 asientos junto al bar pero mucho espacio en la calle, los camareros y copropietarios Sebastián Atienza (ex-Florería Atlántico) y Charly Aguinsky complacen a los visitantes con clásicos a buen precio, una generosa selección de licores difíciles de encontrar en Argentina y mucha innovación estacional”, aseguran desde la organización internacional.

La lista de 2021 incluye barras de 17 países, con 18 nuevas entradas repartidas en Australia, India, México, Rusia, Argentina, Suecia, España, China y los Emiratos Árabes Unidos (Instagram)

La edición 2021 del listado anual posicionó en la cima del podio a Connaught Bar de Londres que obtuvo los títulos The World’s Best Bar y The Best Bar en Europa por segundo año consecutivo. Bajo el liderazgo magistral de Agostino Perrone, Connaught Bar presenta bebidas ingeniosas y modernas con un servicio elegante en un ambiente elegante. Diseñado por el difunto David Collins, el bar de inspiración cubista es conocido por su exclusivo carrito de Martini, donde los camareros brindan una experiencia de bebidas altamente personalizada.

En un emotivo encuentro presenciado por los mejores mixólogos del mundo, se entregaron premios especiales que incluyeron la mejor experiencia de hospitalidad y la promoción del oficio de barman durante la pandemia, con el objetivo de reconocer a las personas y bares que ayudan a mejorar al sector, creando un cambio positivo y especialmente en medio de la pandemia.

Semanas antes ya se habían difundido los puestos del 50 al 100 y otros galardones especiales entre los que no figura ningún argentino. Finalmente hoy se conoció el esperado Top 50, con los elegidos por un jurado de más de 540 expertos de todos los continentes.

El ranking completo de los 50 mejores bares del mundo

Tayēr + Elementary, el espectacular bar de Monica Berg y Alex Kratena en Londres (Instagram)

1. Connaught Bar (Londres, Reino Unido)

2. Tayer + Elementary (Londres, Reino Unido)

3. Paradiso (Barcelona, España)

4. The Clumsies (Atenas, Grecia)

5. Florería Atlántico (Buenos Aires, Argentina)

6. Licorería Limantour (Ciudad de México, México)

7. Coa (Hong Kong, China)

8. El Copitas (San Petersburgo, Rusia)

9. Jigger & Pony (Singapur)

10. Katana Kitten (Nueva York, Estados Unidos)

En Two Schmucks sirven cócteles de autor y un brunch de inspiración asiática, están en el número 11 de los 50 Best Bars del mundo

11. Two Schmucks (Barcelona, España)

12. Hanky Panky (Ciudad de México, México)

13. Insider Bar (Moscú, Rusia)

14. Baba au rum (Atenas, Grecia)

15. Manhattan (Singapur)

16. Atlas (Singapur)

17. Zuma (Dubai)

18. The SG Club (Tokio, Japón)

19. Drink Kong (Roma, Italia)

20. 1930 (Milán, Italia)

La coctelerías Salmon Guru en Madrid es una las mejores bares de España según The World's 50 Best Bars

21. Presidente Bar (Buenos Aires, Argentina)

22. Maybe Sammy (Sydney, Australia)

23. Cantina Ok! (Sidney, Australia)

24. Salmón Gurú (Madrid, España)

25. Handshake Speakeasy (Ciudad de México, México)

26. No Sleep Club (Singapur)

27. Camparino in galleria (Milán, Italia)

28. Café La Trova (Miami, Estados Unidos)

29. Little Red Door (París, Francia)

30. Dante (Nueva York, Estados Unidos)

Baltra te lleva a un viaje con su variada coctelería y su espacio adornado con esqueletos inspirado en las excursiones de Charles Darwin en islas Galápagos (Instagram)

31. Kwant (Londres, Reino Unido)

32. Bar Benfiddich (Tokio, Japón)

33. Tres Monos (Buenos Aires, Argentina)

34. Attaboy (Nueva York, Estados Unidos)

35. Lucy’s Flower Shop (Estocolmo, Suecia)

36. Mo Bar (Singapur, Reino Unido)

37. Sips (Barcelona, España)

38. Baltra Bar (Ciudad de México, México)

39. Sober Company (Shangai, China)

40. Tjoget (Estocolmo, Suecia)

Los establecimientos fueron elegidos por un jurado de más de 540 expertos de todos los continentes (Instagram)

41. Epic (Shangai, China)

42. Charles H (Seul, Corea del sur)

43. Tipping Club (Singapur)

44. Above Board (Melbourne, Australia)

45. Galaxy Bar (Dubai)

46. Re (Sidney, Australia)

47. Sidecar (Nueva Delhi, India)

48. Union Trading Company (Shangai, China)

49. Darkside (Hong Kong, China)

50. Quinary (Hong Kong, China)

SEGUIR LEYENDO: