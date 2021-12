El imparable boom de los aperitivos según los máximos referentes de la coctelería argentina

Se trata de bebidas con una menor graduación alcohólica y que requieren una mayor preparación (Getty Images)

En plena primavera y con el verano a punto de llegar aumentan las ganas de disfrutar de los días -y noches- de sol con tragos refrescantes y en la mejor compañía. El mundo de la coctelería acompaña el cambio de estación con cartas renovadas y espacios al aire libre listos para recibir la temporada con tragos frutales, aperitivos y algunos clásicos.

Si hay algo increíble y genial de la coctelería es que nos ayuda a vivir diferentes experiencias gustativas. Cada trago nos acerca a toda una gama completamente nueva de sensaciones que no creíamos posibles, porque además mucho de lo que comemos y/o bebemos tiene que ver con la cultura de los lugares de donde esos ingredientes o bebidas son originarios y básicamente estamos probando un poco de esos sitios cada vez que bebemos.

Muchos son los mixólogos que nos han sorprendido con novedosas creaciones y hoy en día les debemos tragos como la margarita, el martini, el daiquiri y un larguísimo etcétera que podría seguir y seguir sin terminar. Por eso mismo es que tienen varias clasificaciones, que van desde los ingredientes con que se preparan hasta aquellos que comparten técnica.

Los cócteles se suelen clasificar por su función, ya sean aperitivos, digestivos, refrescantes, estimulantes o reconstituyentes; por su método de elaboración, ya sea directo, refrescado, batido, frozzen, flameados o macerados; o por sus ingredientes, que pueden ser dentro de las subcategorías collins, sour, sunrise, grog, flip, julep, fizz, on the rocks y cobbler. Todos cuentan con sus características particulares.

La tendencia global muestra que cada vez más gente los elige en sus salidas. Una investigación de CGA respecto del consumo en Europa muestra que casi el 30% de los clientes de bares y restaurantes los prefiere. A nivel internacional el porcentaje es igualmente alto: un 25%. Y en Italia, la cuna del aperitivo, llega al 36%.

Una investigación de CGA respecto del consumo en Europa muestra que casi el 30% de los clientes de bares y restaurantes los prefiere. A nivel internacional el porcentaje es igualmente alto: un 25%. Y en Italia, la cuna del aperitivo, llega al 36% (Getty Images)

Según el estudio de CGA, una audiencia cada vez más joven se inclina por el consumo de cócteles: un 39% del grupo etario de 18 a 34 los elige, un porcentaje tres veces más alto que el registrado en las personas de más de 55 años. Las redes sociales son un canal súper relevante para atraer adultos jóvenes, según la investigación.

Argentina es un país de tradiciones, y una de ellas es hacer un buen brindis al comienzo de cualquier celebración o fiesta. Generalmente un trago dulce está asociado a este momento, pero si bien hasta hace algunos años este instante se realizaba casi exclusivamente con champagne o vino con fruta en el verano, hoy se dio paso a una infinidad de tragos entre los que prevalecen los llamados “aperitivos”.

Se trata de bebidas con una menor graduación alcohólica y que requieren una mayor preparación. Generalmente estos licores se mezclan con alguna bebida gaseosa, espumante, hielo picado, jugo de frutas, cervezas de jengibre o ginger ale dependiendo de cada uno y se consumen en diferentes instancias. Desde comidas, reuniones familiares o con amigos hasta en bares o discotecas.

Si bien es importante destacar que el incremento inicial de estas bebidas alcohólicas se debió a una conciencia en la salud por el menor grado alcohólico y el aumento de su consumo en las mujeres principalmente, la verdad es que hoy en día todos lo consumen. “Hay veces que en los bares se venden más que las gaseosas y ni hablar que las otras bebidas alcohólicas. Creemos que la tendencia viene de la mano de la llegada de los sunsets, ese momento del día único e ideal para relajarse. Es más que una moda. Son bebidas muy buenas y frescas. La mayoría de nuestros cócteles salen en con gin y podría decirse que el vodka murió. La gente busca tragos que salgan rápido. Por eso, los más simples son los más populares. La cerveza ahora se toma tirada”, sostuvo en diálogo con este medio Martín Mina, fundador del exclusivo restaurante sobre el río Paraná en la provincia de Corrientes, Animal Bar con Fuego.

El Aperol, el famoso aperitivo con sabor a naranjas y ruibarbo, es la base de uno de los cócteles veraniegos por excelencia, el Spritz, pero también es idóneo para mezclar con destilados en otras combinaciones muy frescas y cítricas (Getty Images)

Dentro de los cócteles más elegidos se encuentra el Aperol Spritz, que se lleva un 73% de las preferencias. Este cóctel destronó al daiquiri de las preferencias argentinas, según este mismo estudio, y es hoy elegido por un 67% de los consumidores en el on trade. También desbancó a la caipiriña en Brasil (es consumido por un 72% de los brasileños), y al cóctel basado en tequila, la margarita, en México, donde lo prefieren un 66% de los consumidores. En Francia, por ejemplo, el consumo de esta bebida en bares y restaurantes se duplicó entre 2020 y 2021.

“Las cuarentenas le recordaron a la gente que la experiencia de tomar un cóctel en un bar es única, entonces vemos que los consumidores regresan a la categoría a medida que los mercados reabren”, analizó Carolina Gentile, Gerente de Marca de Aperol en Campari Group Argentina. Y añadió: “También es interesante ver como ciertos cócteles se convierten en sinónimo del canal on premise en ciertos mercados, y comienzan a exportarse de manera incremental”.

En Argentina, el Aperol pasó de ser una bebida de consumo ocasional a consolidarse en el consumo regular. Tradicionalmente con foco en el canal de bares y restaurantes en función de la naturaleza sociable y de disfrutar con amigos inscripta en el ADN de la marca (con un 60% de la venta proveniente del on trade y un 40% proveniente del off -supermercados, vinerías, hipermercados), la bebida italiana resistió los confinamientos del 2020 y aún así creció en ventas durante la cuarentena impuesta por el gobierno de cara al COVID-19. “El año pasado creció el peso del off en el mix por los confinamientos, el consumo porcentual en litros creció un 14% sobre el año anterior, cuando ya había crecido un 77%”, destacó Gentile.

Los tragos exóticos son los que cumplen con las expectativas de los consumidores actuales, pues poseen todas las características de un cóctel entretenido y exclusivo (Instagram)

“La ventaja que tiene este trago sobre el resto es que es fresco y suave. Al mismo tiempo, es una bebida que se puede tomar 24/7. La combinación de dulce y ácido hace que se adapte a cualquier comida y momento. Es, sin lugar a dudas, el trago del verano. Tienen presencia, estéticamente son muy atractivos y eso al cliente le gusta. ¿Por qué es el trago estrella? Porque lo consume un público que abarca diferentes grupos etarios” , explicó a Infobae Diógenes Urquiza, uno de los socios dueños de Nomade Food & Drinks, una experiencia imperdible con gastronomía y cócteles en el Club Hípico Argentino.

El consumo de esta bebida en Argentina crece a razón de 3 dígitos interanual. Es el octavo país en crecimiento considerando 2019 vs 2018. La combinación con el espumoso adecuado es la clave del despegue internacional en el consumo. En marzo de este año, Campari Group lanzó su Cinzano ProSpritz, un espumoso demi-sec enteramente desarrollado y producido en la Argentina, bajo la premisa de ser el acompañante perfecto para el Aperol en el Aperol Spritz, y con el objetivo de brindar al consumidor la verdadera experiencia del cóctel, así como el preparado en todo el mundo.

Los tragos exóticos son los que cumplen con las expectativas de los consumidores actuales, pues poseen todas las características de un cóctel entretenido y exclusivo. Estos generalmente se preparan con frutas y condimentos elegidos por el autor, es por esto que tienen diferentes colores y se pueden presentar en diferentes formas.

Para Nacho Molina, el chef detrás de los restaurantes Pie de Cuba, Pez Globo y Aires de Fuego en Mendoza, “incluso en el mundo del vino se avecina la tendencia de empezar a tomar bebidas más ligeras. Se están usando mucho más uvas como la criolla o vinos como el tinto de verano. Y de la mando de estas preparaciones llegaba esta tendencia de mezclar. Si bien el turista viene a buscar vino, el mendocino elige algo más refrescante como estos aperitivos”.

“Los aperitivos son aliados para nuestro tipo de propuesta porque nos dan esa sensación de que estamos en otro lugar en el mundo. Son perfectos para el brunch, para que la gente pueda comer de todo un poco y maridarlo a perfección con la coctelería de su preferencia. Cuando llega la hora del almuerzo los fines de semana o incluso a la tardecita los jueves y viernes, la gente elige el aperitivo sobre cualquier otra bebida. Primero eligen el cóctel y solo después, la comida”, aseveró por su parte Esperanza García Acha, vocera del Mercat Villa Crespo, el nuevo mercado gourmet de la Ciudad, un espacio para ir a comer, pasear y comprar productos gourmet, orgánicos, veganos, importados y nacionales y, por supuesto, para comer con opciones clásicas y muy novedosas.

SEGUIR LEYENDO: