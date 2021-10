Los 9 mejores postres y tragos con café como ingrediente

Postres en vasos o porcionados, además de tragos, son algunas de las opciones a la hora de disfrutar una sobremesa

La celebración del Día Internacional del Café, que nació como forma de dar visibilidad a todos los productores del mundo y reunirlos en una sola jornada, es una excelente excusa, no sólo para tomar una taza, sino también para poner manos a la obra con postres y tragos que lo incluyen entre sus ingredientes.

De la mano de los más destacados cocineros y bartenders, en exclusiva para Infobae, los mejores platos y tragos que incluyen a esta infusión.

TORTA ÓPERA

(Por Carolina Gottwald, @gontrancherrierar)

Torta Ópera

Ingredientes (para una torta de 10 x 15 cm)

Para el biscuit joconde:

Harina de almendras. 145 gr

Azúcar impalpable 65 gr

Huevos 120 gr

Claras de huevo 90 gr

Azúcar impalpable 80 gr

Harina 0000 50 gr

Manteca derretida 40 gr

Para el ganache de chocolate semi amargo:

Crema de leche 125 gr

Chocolate semi amargo 125 gr

Para la crema de manteca de café:

Huevos 60 gr

Yemas 100 gr

Azúcar 125 gr

Agua 50 gr

Manteca pomada 250 gr

Café instantáneo 10 gr

Para el glaçage de chocolate:

Chocolate semi amargo 130 gr

Crema 130 gr

Glucosa 25 gr

Para el almíbar de café:

Azúcar 125 gr

Agua 100 gr

Café instantáneo 10 gr

Procedimiento

Para el biscuit joconde : mezclar la harina de almendras, el azúcar impalpable (65 gr) y los huevos. Por otro lado, en la batidora, merengar las claras con el azúcar impalpable restante. En forma envolvente, mezclar ambas preparaciones. Agregar la harina tamizada y la manteca fundida. Extender en una placa con papel manteca enmantecado evitando que la preparación se baje. Hornear a 180° C durante 10 minutos aproximadamente.

Para la ganache: calentar la crema de leche y llevar a hervor. Verter sobre el chocolate picado. Dejar reposar unos minutos e integrar.

Para la crema de manteca de café: colocar en el bol de la batidora el huevo y las yemas, batir. Colocar en una cacerola pequeña el azúcar y el agua. Llevar el almíbar a 118° C.

Verter en forma de hilo sobre el huevo y las yemas batiendo constantemente hasta que la preparación esté tibia. Agregar la manteca pomada y formar la crema. Disolver el café instantáneo en muy poca agua formando una pasta no muy líquida. Mezclar con una parte de la crema de manteca y agregar al resto de la preparación.

Para el glaçage: llevar al fuego la crema y la glucosa y hervir. Verter sobre el chocolate amargo picado y reposar unos minutos para luego mezclar.

Para el almíbar de café: llevar a hervor el agua y el azúcar. Retirar del fuego y agregar el café disuelto en agua.

Para armar la torta: forrar un marco de 10 x 15 cm con papel film en la base (sino posee un marco, se puede armar sobre una tabla, pero no quedará tan pareja). Cortar el biscuit en 3 partes iguales. Colocar una base de biscuit y humedecer con almíbar caliente. Colocar una parte de ganache de chocolate. Llevar al frío unos minutos. Retirar y colocar una parte de crema de manteca. Repetir este procedimiento completo (2 veces más). En total debe haber 9 capas. Llevar al freezer o heladera para que la torta tome consistencia y luego desmoldar. Fundir el glaçage a baño maría o en el microondas a baja potencia evitando que quede líquido totalmente. Bañar la parte superior de la torta. Enfriar nuevamente. Cortar los 4 lados de la torta y emparejar. Debe quedar un rectángulo con los lados que muestren las 9 capas.

Tips: El biscuit joconde no debe quedar seco, las almendras le aportan humedad. La crema de manteca no debe quedar líquida, sino de una consistencia tipo pomada. Se puede reemplazar el café instantáneo por un espresso fuerte. La altura de la torta no debe superar los 4 cm.

TIRAMISÚ

(Por Paola Tomé, @dandybsas)

Tiramisú

Ingredientes:

Yemas, 500 gr

Azúcar, 800 gr

Queso mascarpone, 1500 gr

Crema, 1200 gr

Vainillas, 1800 gr

Café, 100 gr

Licor de café, 0,25 L

Agua, 1 L

Cacao amargo, 100 gr

Procedimiento

Batir el mascarpone para romper grumos y que tome un poco de firmeza y agregar la crema a medio punto. Reservar.

Realizar la técnica de aparato bomba: batir las yemas a velocidad máxima hasta que blanqueen, con el azúcar realizar un almíbar a punto hilo (118°). Con el almíbar hirviendo y lleno de burbujas incorporar inmediatamente a las yemas. Se hace desde lo alto, en forma de hilo, lentamente y por un costado del bowl, con la batidora funcionando. Una vez integrado el almíbar se continúa con el batido hasta que tome temperatura ambiente.

A la mezcla de crema y mascarpone se le agrega el aparato bomba.

Con el café molido más el agua preparar una infusión y ya tibio o frío se le agrega el licor.

Para el armado, las vainillas se mojan bien en el café y se escurre el exceso.

CHOCOPOWER MATILDA

(Por Rafael Ezeiza, @compartimoshu)

Chocopower Matilda

Ingredientes (para una torta mediana):

Para la base

Harina, 300 gr

Cacao, 80 gr

Polvo de hornear, 1 cdta

Bicarbonato, 1 cdta

Sal, 1 pzca

Aceite, 150 gr

Azúcar, 450 gr

Huevos, 3 u

Yemas, 4 u

Café, 100 ml

Para la buttermilk

Leche, 250 ml

Jugo de limón, c/n

Para el fudge de chocolate

Choco semi amargo, 350 gr

Manteca, 150 gr

Crema de leche, 300 gr

Azúcar, 150 gr

Dulce de leche, c/n

Oporto, c/n

Procedimiento

Para la torta: batir el azúcar y el aceite. agregar las yemas y los huevos e integrar bien. Agregar el café. Tamizar los secos e incorporar de a poco a la mezcla ya comenzada, intercalando con la buttermilk, que se hace cortando la leche con un poco de jugo de limón. Batir todo hasta que quede homogéneo. Llevar a horno a 160°C e ir probando introduciendo un palillo a la torta hasta que éste salga seco.

Para el fudge de chocolate: llevar el chocolate semi amargo a baño de María junto con la manteca hasta fundir. Reservar. Luego, en una olla colocar la crema de leche y el azúcar y revolver constantemente a fuego mínimo. Una vez listas, mezclar ambas preparaciones y dejar enfriar a temperatura ambiente para luego llevar a heladera hasta que tome firmeza.

Previo al armado, mezclar el fudge con dulce de leche a gusto, integrar bien hasta obtener una mezcla homogénea que servirá como relleno y cobertura para la torta.

Armado: intercalar una capa de bizcochuelo previamente humedecido con oporto y una capa de fudge. Cubrir con el fugde y decorar a gusto.

CHOCOMISÚ

(Por David Ribulgo, @ladoritaparrilla)

Chocomisú

Ingredientes (rinde ocho porciones):

Mascarpone, 1 kg

Crema de leche, 1 kg

Dulce de leche repostero, 600 gr

Café, 500 ml

Licor de café, 200 ml

Vainillas, c/n

Cacao en polvo, c/n

Procedimiento

Mezclar el dulce de leche con el queso mascarpone. Por otro lado, batir la crema de leche a 3/4. Una vez que esté batida la crema, incorporarla a la mezcla de dulce de leche con el mascarpone hasta formar el relleno. Reservar.

Luego, en un recipiente mezclar el café líquido y el licor de café. Reservar.

Para el armado: mojar las vainillas en la mezcla de café. Por otro lado, disponer un molde o vasos para armar el postre colocando una base de relleno, luego una capa de vainillas mojadas en café y cacao espolvoreado. Repetir este paso hasta llenar el molde.

MOUSSE VEGANO DE CHOCOLATE

(Por Micaela Remuzzi, @dimclinicaprivada)

Mousse de chocolate

Ingredientes

Palta, 1

Cacao amargo en polvo, 2 cdas

Café instantáneo, 1 cda

Extracto de vainilla

Leche de almendras, 3 cdas soperas

Opcional: canela o stevia sin azúcar

Procedimiento

Licuar todos los ingredientes. Si es necesario, agregar más líquido sin pasarse para que el mousse quede cremoso.

HELADO DE TIRAMISÚ

(Por Mariana Sebess, @sanignacio)

Helado de tiramisú

Ingredientes

Queso crema, 400 gr

Crema batida a 3/4 de punto, 400 gr

Café instantáneo disuelto con un poco de agua, 4 cc

Leche condensada, 150 gr

Vainillas, 12

Para el almíbar de café

Café expreso o similar preparado, 500 cc

Azúcar, 250 gr

Licor de café, 100 cc (opcional)

Para la salsa de chocolate y dulce de leche

Chocolate semi amargo picado, 50 gr

Dulce de leche, 50 gr

Crema de leche, 50 gr

Porcedimiento

Batir la crema de leche a 3/4 punto. Reservar. Unir el queso crema con la leche condensada y el café instantáneo. Agregar la crema batida en forma envolvente. Con una espátula incorporar las vainillas cortadas en cuartos, humedecidas en el almíbar de café. Llevar al freezer como mínimo por 2 horas.

Para el almíbar de café: en una cacerola colocar el café con el azúcar y llevar al fuego hasta que se disuelva por completo. Dejar enfriar y agregar el licor de café (opcional). Utilizar para humedecer las vainillas del helado.

Para la salsa de chocolate y dulce de leche: colocar en una cacerola la crema con el dulce de leche y el chocolate semi amargo rallado. Revolver a fuego bajo hasta que se unan bien los ingredientes.

Para el armado: colocar en copas un pequeño pocillo de café express, encima disponer 2 a 3 bochas de helado de tiramisú y rociar con la salsa de chocolate y dulce de leche caliente.

FRAPUCCINO DE DULCE DE LECHE

(Por @pariscrepas)

Frapuccino

Ingredientes (para 3 o 4 vasos)

Para la base frapuccino:

Dulce de leche, 200 gr

Leche, 100 cc

Para el armado:

Café frío, 100 cc

Leche, 100 cc

Procedimiento

Para la base: en un bowl, con la ayuda de un batidor, mezclar la leche y el dulce de leche hasta que se integren bien. Separar 3 cucharadas de esta mezcla para la salsa del frapuccino.

Para el armado: a la mezcla restante, agregar 100 cc de café frío y 100 cc de leche, mezclar bien y llevar a la licuadora con 2 vasos de hielo molido o picado. Mixear poco a poco hasta obtener la consistencia de frappé.

Servir en 3 o 4 vasos y decorar con crema batida , la salsa de dulce de leche, trocitos de chocolate y crocantes de nueces.

TÍA COLD FASHIONED

Tía cold fashioned

Ingredientes

Tía María, 20 ml

Bourbon, 40 ml

Café frío, 20 ml

Procedimiento

Llenar el vaso con hielo y agregar Tía María, bourbon y café frío. Revolver suavemente y decorar con una cáscara de naranja.

BUENOS AIRES MILKY DAY

Buenos Aires Milky Day

Ingredientes

Leche, 150 ml

Dulce de leche, 10 gr

1 cápsula de Buenos Aires Lungo.

Procedimiento

Espumar la leche entera o descremada. Agregar el dulce de leche en la base del vaso. Extraer 110 ml del café Lungo en el vaso, sobre el dulce de leche. Agregar la leche espumada. Se puede decorar con galletas de cereal trituradas

