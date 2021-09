¿Por qué la primavera no comienza el 21 de septiembre?

En el equinoccio de otoño el día y la noche duran lo mismo (Foto: Pixabay)

En el hemisferio sur, cada septiembre se aguarda la llegada de la primavera para el día 21. Es la estación asociada al amor, cuando el clima comienza a templarse y las flores y los árboles vuelven a brotar, dando al ambiente colores más vivos, nuevos olores y días con más minutos de luz natural, lo que permite estar más tiempo al aire libre.

Pero la fecha del 21 de septiembre no es más que una convención. A pesar de que en su Día, los estudiantes salen a festejar al aire libre, muchos años el clima se presenta con un malhumorado gris de invierno o con temperaturas bajas como hoy, demostrando lo que realmente lo es: una de las últimas jornadas de la estación más fría del año.

Entonces, ¿cuándo comienza la primavera? No siempre el mismo día, ni a la misma hora, aunque no varía demasiado. El equinoccio que marcará el inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el norte se producirá este año el miércoles 22 de septiembre a las 16,21 hora argentina , dijo a Infobae la astrónoma María Silvina De Biasi, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata.

También para el hemisferio sur los astrónomos lo denominan equinoccio de otoño, aunque en este lado del mundo dará inicio a la primavera (GIF: Jovani Pérez/Infobae México)

Mañana y a esa hora se producirá el equinoccio de otoño. Si, también para el hemisferio sur los astrónomos lo denominan de esa forma, aunque en este lado del mundo dará inicio a la primavera.

De Biasi, quien también es miembro del Instituto de Astrofisica de La Plata y de la Coordinación Nacional de la Educación en Astronomia de Argentina (NAEC), precisó que el inicio de la primavera no se produce cada año el mismo día y a la misma hora porque “el tiempo, es decir la cantidad de días entre el equinoccio de marzo de un año y el del año siguiente, no coincide o no es divisible por la cantidad de días que tiene nuestro calendario Gregoriano”, que es una convención de los países occidentales, al igual que celebrar el día de la primavera el 21 de septiembre.

"La cantidad de días entre el equinoccio de marzo de un año y el del año siguiente, no coincide o no es divisible por la cantidad de días que tiene nuestro calendario Gregoriano” (Photo by Matt Cardy/Getty Images)

Así, el miércoles se producirá un fenómeno astronómico según el cual “la iluminación del hemisferio norte y sur será la misma” de forma tal que “los dos polos, el polo norte y el polo sur de la Tierra, estarán iluminados al mismo tiempo”, dijo.

“En cualquier punto de la Tierra, a excepción de los polos, la cantidad de horas que está el Sol sobre el horizonte será igual a la que está debajo, es decir que el día dura lo mismo que la noche” , aseguró la experta.

En los equinoccios el día dura lo mismo que la noche” (REUTERS/Caitlin Ochs)

Pero esa duración equivalente, aclaró, no es medida de acuerdo con los relojes de uso común, sino “en la escala de tiempo que usan los astrónomos”. Se trata del tiempo sidéreo o tiempo sideral, que mide con exactitud la rotación de la Tierra.

Este fenómeno ocurrirá este miércoles y se repetirá el próximo 20 de marzo a las 6,38 hora de la Argentina, cuando se produzca el próximo equinoccio para dar comienzo, en el hemisferio sur, al otoño.

El equinoccio se repetirá el próximo 20 de marzo a las 6,38 hora de la Argentina (REUTERS/Pilar Olivares)

Tanto ese día, como este 22 de septiembre, “los rayos del Sol llegarán paralelos a la Tierra y caerán perpendiculares al Ecuador terrestre”, dijo.

La igualdad en la cantidad de luz que reciben ambos hemisferios durante los equinoccios, diferencia este fenómeno de los solsticios, que se producen en junio y en diciembre, dando comienzo al invierno y el verano, respectivamente para el sur y norte de la Tierra.

“En el solsticio de junio, el que está iluminado las 24 horas es el polo norte y en el de diciembre está iluminado las 24 horas el polo sur”, explicó De Biasi. “Los días del solsticio de junio los rayos del Sol caen perpendiculares al Trópico de Cáncer, en el hemisferio norte, y los días del solsticio de diciembre los rayos caerán perpendiculares al Trópico de Capricornio, en el hemisferio sur”, precisó.

Durante los solsticios de junio y de diciembre, la trayectoria del Sol respecto al Ecuador está lo más lejos que se puede, ya sea hacia el sur o hacia el norte (Foto: sitio web ciencia.nasa.gov)

Durante los solsticios de junio y de diciembre, la trayectoria del Sol respecto al Ecuador está lo más lejos que se puede, ya sea hacia el sur o hacia el norte. Y por ejemplo, en el hemisferio sur, en el solsticio de verano, en diciembre, tiene lugar el día más largo del año y en el de invierno, en junio, el día más corto.

El equinoccio de primavera habitualmente ocurre entre el 22 y el 23 de septiembre, aunque eventualmente alguna vez pudo haberlo hecho el 21 por la noche, hora argentina, dijo De Biasi, aunque admitió que los astrónomos no suelen llevar ese tipo de cálculos.

Los equinoccios y los solsticios se producen en función de que el eje de la Tierra está inclinado ligeramente respecto al plano de traslación alrededor del Sol. Y por tanto la luz del Sol no llega por igual a todos los puntos del planeta. Si la Tierra no estuviera inclinada, el Sol siempre incidiría sobre el Ecuador y la cantidad de luz que recibiría el planeta sería la misma en todos los lugares, y no habría estaciones.

Si la Tierra no estuviera inclinada, el Sol siempre incidiría sobre el Ecuador (REUTERS/Caitlin Ochs)

Cuando la Tierra gira en su órbita alrededor del Sol, la inclinación del planeta cambia gradualmente las áreas que reciben el calor del sol en forma más directa. Esto es lo que produce que haya distintas estaciones en el año y no, como a veces se dice, la mayor o meno distancia de la Tierra al Sol durante el movimiento de traslación.

Las efemérides astronómicas son:

Equinoccio de marzo: alrededor del 20 o 21 de marzo.

Equinoccio de septiembre: entre el 22 o 23 de septiembre.

Solsticio de junio: 20 o 21 de junio.

Solsticio de diciembre: 21 a 22 de diciembre.

Más allá de que el 21 comience o no la primavera, nada detendrá la fiesta del Día del Estudiante, por segundo año consecutivo celebrado en pandemia, a unque esta vez con algo de alivio por el descenso de los contagios de COVID-19 de los últimos días. Aún así, las autoridades sanitarias, como el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, llamaron a mantener los cuidados básicos, como el uso del barbijo la mayor cantidad de tiempo posible.

El Día del Estudiante, por otra parte, no tiene su origen como podría pensarse en el vínculo de la juventud con la primavera, el amor y la alegría, sino con una fecha algo más lúgubre, aunque al fin y al cabo destinada a recodar al impulsor de la educación pública en la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento.

La fecha del Día del Estudiante fue elegida porque los restos de Sarmiento llegaron a Buenos Aires el 21 de septiembre de 1888, para ser inhumados en el cementerio de la Recoleta, 10 días después de su muerte en Asunción del Paraguay.

