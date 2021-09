Cuando la dieta no es suficiente: los tratamientos no invasivos que llegaron esta temporada

Desde sacar ese rollito que no se va con dieta ni ejercicio a hacer 20.000 contracciones supra máximas en 30 minutos, los tratamientos no invasivos llegaron para quedarse (Getty Images)

A la hora de perder peso y moldear la figura es imprescindible seguir una dieta equilibrada y practicar ejercicio físico. Pero, por desgracia, no siempre es suficiente, sobre todo ante problemas localizados como la grasa acumulada en el abdomen, las caderas o las piernas, la flacidez o la celulitis.

Desde sacar ese rollito que no se va con dieta ni ejercicio a hacer 20.000 contracciones supra máximas en 30 minutos, los tratamientos no invasivos llegaron para quedarse. Las tecnologías evolucionan, la depilación láser se instala en hombres y mujeres y los tratamientos no invasivos se afianzan gracias su seguridad, resultados y la posibilidad de seguir con nuestra rutina. La clave: acudir a centros médicos que utilicen tecnologías aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimento de los Estados Unidos (FDA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y acompañar los tratamientos siempre con dieta equilibrada y ejercicio.

“Hoy no sólo se busca verse bien sino sentirse bien por dentro y por fuera. Todos buscamos un plus de bienestar. El concepto de estética se ha modificado. Los tratamientos no invasivos y un nuevo concepto saludable que incluye adoptar hábitos de alimentación, ingerir abundante líquido y hacer ejercicio, son los ejes principales”, subraya la doctora Griselda Seleme, cirujana plástica, especialista en estética.

“Se trata de un todo. Uno de los ejes es la alimentación y la actividad física pero la piel y la adiposidad localizada se tienen que tratar desde afuera con tratamientos que ayuden a cumplir el objetivo. Porque podemos tener un músculo como una roca y comer en forma saludable pero a veces, genéticamente, tenemos adiposidad localizada, celulitis y flacidez de piel que no vamos a poder mejorar sin ayuda. La clave del cambio tiene que ver con que hoy la gente es consciente que no hay magia y que combinando tratamientos con buenos hábitos se pueden obtener muy buenos resultados”, agrega la especialista.

La criolipólisis, un procedimiento dermatológico no invasivo para la eliminación de la adiposidad localizada

La adiposidad localizada es la ubicación del tejido graso en determinadas zonas del cuerpo que provocan una alteración estética del contorno corporal y para Seleme, “uno de los temas de consulta más frecuentes”. Las zonas más comunes en las que aparece son: brazos, ‘flotador’, cara interna de piernas, ‘pantalón de montar’ y papada, entre otras. “En estos casos, tecnologías como el coolsculpting dan excelentes resultados. Se trata de un procedimiento no invasivo que permite destruir en forma definitiva y selectiva las células grasas que se realiza de manera ambulatoria en solo treinta minutos. Por medio de la criolipólisis congela las células de grasa hasta un 30% desde la primera aplicación”, destaca.

La especialista agrega que “la flacidez de leve a moderada de la piel tampoco permite ver resultados solo con ejercicio y debemos saber que se puede tratar con la combinación de mesoterapia y radiofrecuencias, dos grandes aliados que brindan muy buenos resultados en forma combinada con sesiones que van de 3 a 6 en forma semanal”.

Estimuladores musculares electromagnéticos para tonificar y modelar el cuerpo

Los tratamientos no invasivos son aliados claves en el cuidado del cuerpo y su demanda crece año tras año tanto en hombres como en mujeres (Getty Images)

Los tratamientos no invasivos son aliados claves en el cuidado del cuerpo y su demanda crece año tras año tanto en hombres como en mujeres. “Con la pandemia, muchas personas dejaron de realizar actividad física. Tratamientos como CMSlim, un estimulador muscular electromagnético que permite tonificar el músculo y quemar grasa al mismo tiempo, son una alternativa para retomar o comenzar a cuidarnos y para combatir el sedentarismo. También, un muy buen complemento para las personas que realizan deporte continuamente y que a pesar de ello encuentran en su cuerpo aspectos que quieren mejorar”, sostuvo la doctora Lilian Demarchi dermatóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD).

“Gracias a su entrenamiento programado con 4 protocolos, tan s olo 30 minutos de tratamiento equivalen a más de 20.000 contracciones musculares supra máximas, algo imposible de lograr aunque seas un atleta de alto rendimiento. La clave está en ver nuestro objetivo, realizar la consulta y comenzar a trabajar el cuerpo. De esta forma se trabaja el 100% del músculo el 100% del tiempo. Permite aumentar el volumen de la masa muscular y lograr objetivos como levantar glúteos, marcar el abdomen y mejorar los tríceps, hombros, cuádriceps y posteriores. El protocolo son 8 sesiones y sus resultados se pueden ver desde las primeras sesiones. Este proceso es muy similar a la forma de hacer ejercicio físico, pero con un resultado superior, en menos tiempo, sin dolor ni esfuerzo”, destaca Demarchi.

Para la celulitis y la flacidez: reafirmar y tensar

Para eliminar la celulitis es necesario practicar ejercicio, llevar una dieta saludable y beber mucha agua (Getty Images)

Para la doctora Ariana Pedreira, especialista en Medicina Estética, “cuando buscamos tensar y reafirmar la piel la combinación de tecnologías suma para potenciar resultados. Una de las tecnologías de remodelación corporal que combina distintas tecnologías en una es velashape III que gracias a la combinación de luz infrarroja, radiofrecuencia y manipulación mecánica del tejido trabaja en la reducción de la celulitis, la lucha contra la flacidez y los depósitos de grasa localizada al tiempo que reduce centímetros”.

La doctora Velia Lemel, médica dermatóloga, destaca que “para tratar los distintos tipos de estrías en la piel el jet de aire es una excelente alternativa. Esta tecnología utiliza una corriente de chorro no térmico, sin aguja y de alta presión para introducir agentes curativos para mejorar la calidad y el aspecto de la piel. De esta forma, la sustancia ingresa profundamente en la capa dérmica de la piel. Se trata de una terapia segura y no invasiva, con resultados a largo plazo y para todo tipo de estrías incluso las nacaradas o blancas que son las más rebeldes”.

Depilación láser: una tendencia en alza en hombres y mujeres

La principal diferencia entre depilación Candela y Soprano es que la primera utiliza el innovador método de enfriamiento de la piel mediante criógeno refrigerante (Getty Images)

La doctora Agustina Vila Echagüe, dermatóloga y miembro de la SAD subraya que “con la llegada de los nuevos láseres como el láser Alexandrita de Candela permiten que hombres y mujeres puedan optar por depilarse en forma permanente con seguridad. En 6 a 8 sesiones brinda excelentes resultados y mejora la calidad de la piel, evitando la aparición de pelos encarnados, foliculitis y problemas que traen aparejados los clásicos sistemas de depilación. El procedimiento es completamente indoloro y no invasivo, la única preparación previa necesaria es que el vello tenga entre 1,5 a 3 milímetros de largo, por lo cual se recomienda afeitarlo antes de cada sesión que se realizan cada 45 días”.

Los especialistas coinciden que es muy importante la evaluación y consulta previa, y saber que es clave realizar dichos tratamientos con el protocolo que nos indique el médico. Acompañarlos con una alimentación saludable y actividad física al menos 3 veces por semana potenciará los resultados.

