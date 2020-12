Alimentación post Navidad: cómo recuperarse de los excesos de las Fiestas

Luego de una cena con abundante comida, es necesario desintoxicar el cuerpo (Shutterstock)

En muchos sentidos, el 2020 es un año para olvidar. La pandemia por COVID-19 además de traer infectados y muertos también generó angustia, incertidumbre, aislamiento, y otros aspectos negativos que muchas veces se canalizaron en la comida, por lo que a diferencia de otros años, muchas personas llegan a esta época con un exceso de peso que no es habitual.

Y a ello se le agrega que durante la cena de Nochebuena seguro se comió de más, además de las calorías que aportan las bebidas alcohólicas y la mesa dulce. También hay que tener en cuenta que para muchas familias el 25 y los días subsiguientes del fin de semana siguen los festejos con otros familiares y/o amigos. Y para ello, el cuerpo necesitará de una dieta que desintoxique para recuperar el equilibrio.

“Hidratate mucho,por lo menos 8 vasos de agua, soda o agua saborizada casera. También podés prepararte infusiones (en este caso frías) como té verde, de manzanilla, valeriana, tilo, cedrón y boldo que favorecen la digestión además de ayudarnos a eliminar toxinas. Dejá las gaseosas y los jugos comprados para otro momento”, recomienda Romina Pereiro a Infobae, quién también sugirió que no tenés que ayunar para compensar, porque eso no sirve, no tiene beneficios y hasta puede resultar peligroso. “Mejor organiza las ingestas y planificalas estratégicamente”.

“Si sobró comida, trata de elegir la que sea más liviana y en porciones más chicas y acompañalas con verduras. Acordate la regla del plato dividido en 2: la mitad del plato llénala de ensalada. Eso te va a aportar fibras y agua, como resultado: mayor saciedad por más tiempo. Y la otra mitad, puede ser con algo que haya sobrado . Pero así te asegurás de comer la porción justa”, agregó Pereiro sobre las famosas “sobras de las Fiestas”.

Por su parte, el licenciado en nutrición Marchetti dice: “Tenemos que hacernos amigos de la palabra moderación, porque no es lo mismo disfrutar de todas las cosas ricas que se preparan para estas fechas en porciones adecuadas a nuestro objetivo que comer tres pedazos de vitel toné, medio plato de ensalada rusa, cinco o seis huevitos rellenos, varias porciones de carré agridulce, cuantos postres nos pasen por delante y terminar de explotar a puro turrón y pan dulce, porque después llega el brindis, y al otro día se sigue con las sobras”.

Y sugirió: “¿Es necesario todo eso para sentir que realmente disfrutaste lo importante de las Fiestas, que es la celebración con los seres queridos, el balance del año, las noches largas con amigos? Además de regular las porciones, te invito a que este año pruebes algo distinto: preparar los platos clásicos de estas fechas pero con una vueltita de tuerca que los acerque a una forma más equilibrada de alimentarte. ¿Se te ocurrió cocinar con otras materias grasas, con menos harinas, con menos azúcares, sin tanto sodio?

Sin embargo, en los días posteriores a los festejos, es necesario poder ayudar a cambiar la alimentación del organismo: respetar las cuatro comidas diarias y sumar dos colaciones. Todo saludable pero nunca dejar de comer.

El doctor Milton Dan (MN 119.041), máster universitario en Nutrición y elaboró para Infobae un plan de tres días que ayuda a “limpiar” el organismo y eliminar los kilos de más que se pudieron ganar en los festejos.

“No busquemos la dieta ‘milagro’, ni el producto milagroso porque no existen -aseguró Dan-. Sí es posible en cambio, con una dieta y el aporte de ciertos minerales a través de la alimentación o suplementados más el ejercicio y caminar una hora por día, lograr deshacernos de algún kilo y la inflamación que provocó en nuestro organismo el comer en exceso y en forma desordenada estos días”.

Y detalló opciones de desayuno, almuerzo, merienda y cena y consejos que pueden ayudar a desintoxicar el cuerpo post fiestas.

Desayuno

-Ensalada de frutas naturales o una manzana o un kiwi o dos rodajas de ananá

-Yogur descremado

-Infusión recomendada: té verde, café u otra infusión (no utilizar azúcar)

Almuerzo

Alternativas:

-Quinoa salteada con verduras (champiñones, cebolla, morón) acompañada por tiras de pollo

-Omelette hecho con dos, o tres claras de huevo y una yema

-Ensalada de verduras variadas incluyendo legumbres (en lo posible que no falte el apio), condimentada con aceite de oliva

-Postre: una manzana verde u otra fruta

Merienda

-Jugos combinados de frutas y verduras (ingredientes posibles para incluir: espinaca, apio, pepino, zanahoria, remolacha, manzana verde, jugo de naranja). Ayudan a hidratar, aportando fibra, vitaminas y minerales.

-Apio, solo, o en jugo de naranja

-Puede agregarse un puñado de frutos secos

Cena

Alternativas:

-Pescado fresco a la plancha o al horno

-Pechuga de pollo o filete de ternera

-Tofu

-Acompañamiento: ensalada de verduras variadas

-Postre: una manzana verde, o frutillas con jugo de naranja o gelatina

Siete consejos para poner en práctica

-Beber mínimo dos litros de agua por día

-Verduras, hortalizas y frutas deben ser incorporadas a diario en la dieta

-Respetar las cuatro comidas, no saltear ni agregar

-Se puede comer en cualquier momento del día apio solo, o mojado en jugo de naranja

-Los tres días posteriores a una “comilona”, aumentar la actividad física y no dejar de caminar los 10 mil pasos (mínimo una hora por día)

Para finalizar, Dan recordó que éste “es sólo un plan para tres días, que lo importante es mejorar los hábitos de vida, tanto en la forma que se come, como darle prioridad a la actividad física, no olvidarse de caminar lo más posible y realizarse chequeos médicos”.

