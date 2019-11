Ideal para hidratarse en los días de calor que están próximos a llegar. No hay que esperar a tener sed para hidratarse y si no te gusta tomar agua podés tomar estos batidos o a media mañana cuando ya tenés hambre. Es muy importante porque te va a llenar por la cantidad de volumen que tiene y además tiene mucha fibra. Agua+fibra hace que tu cuerpo no tenga que estar picoteando cualquier comida.