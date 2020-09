Las propuestas más tentadoras para hacer en casa y celebrar el Día Internacional del Chocolate

El día mundial del chocolate, una jornada para agasajarlo como se merece

La celebración de este día tiene su origen en los años ’90, cuando Francia entendió que más allá de que exista una fecha especial para el cacao, el chocolate en sí también necesitaba de ese protagonismo, y curioso es el día que se tomó en cuenta para ello. El 13 de septiembre de 1916 nació en Gales el escritor Roald Dahl, autor de ‘Charlie y la fábrica de chocolates’, y esa oda al manjar oscuro es el que se tomó como referencia para la celebración. Pero Dahl fue mucho más que ese libro, y entre sus obras figuran clásicos de la talla de ‘Gremlins’ o ‘Matilda’.

Este versátil alimento que nos acompaña en presentaciones tanto dulces como saladas es un aliado al momento de un antojo para uno mismo o para agasajar a ese ser querido. Y “una fecha como esta es la excusa perfecta también para ponernos manos a la obra y preparar algunas recetas que también se saboreen por los ojos”, como destaca en charla con Infobae la foodstylist María Eugenia Vega.

Básicamente, su trabajo consiste en “manipular los alimentos para que se vean como la marca o el cliente quiere que se vea en una situación en particular. En el caso del chocolate, hablamos de un producto que nos desafía para lograr lo que cada uno quiere, ahí está la creatividad en el momento de la toma o filmación”, explicó.

Muchas son las opciones al momento de la foto, que el producto chorree, que bañe una preparación o que quede rígido y no se derrita en la toma siguiente. Y ahí “el desafío está en pensar en lo que quiero lograr y no nada más en el producto tal cual es. Este oficio nos desafía permanentemente a cosas nuevas y lo que nos sirvió para una toma puede ser que no lo necesitemos para las demás porque es otra cosa la que queremos lograr”.

El cualquiera de sus presentaciones, el chocolate es un imprescindible en la cocina argentina

“Ser foodstylist es eso, usar nuevos recursos todo el tiempo porque el producto siempre nos desafía”, aclara Vega al momento de referirse a su trabajo, “y a la hora de manipular chocolate para fotografías o videos es necesario tener en cuenta que si se va a fotografiar chocolate en trozos, bombones, huevos de pascua, etc, es fundamental usar guantes. Vas a evitar que el calor de tus manos marque el producto y dejes tus huellas marcadas en él ya que con las luces del set se derrite mas rápido”.

También hay que tener en cuenta que “si es un producto con el chocolate que está sólido o ya solidificó, no pases de la heladera directamente al set para fotografiarlo porque el producto va a transpirar. Dejalo un ratito a temperatura ambiente y así vas a evitar la transpiración”.

“Sólo es cuestión de empezar a experimentar con objetivos concretos y ver qué vamos logrando. También hay resultados que los vamos obteniendo del error y eso nos sorprende. Por eso la invitación que les hago es que prueben, prueben y sigan probando, porque esa es una de las mejores formas de aprender este oficio”, cerró.

En exclusiva para Infobae, de la mano de los cocineros y nutricionistas más destacados, el paso a paso con preparaciones para todos los gustos, con opciones incluso sin azúcar o gluten free, y como esta celebración tiene a Roald Dahl como artífice, qué mejor que comenzar las recetas con la Devil Cake, la torta de Bruce en “Matilda”.

DEVIL CAKE

(Por Silvina Rivero, @granasdulces)

Devil cake

Ingredientes

Para el bizcochuelo

Agua, 225 cc

Azúcar, 500 gr

Cacao, 180 gr

Esencia de vainilla c/n

Harina, 340 gr

Huevos, 750 gr

Manteca fundida, 180 gr

Para el relleno

Azúcar glass, 200 gr

Manteca, 200 gr

Chocolate semiamargo, 150 gr

Para la cobertura de ganache

Glucosa, 50 gr

Chocolate semiamargo, 450 gr

Crema de leche, 550 gr

Procedimiento

Batir en batidora los huevos y azúcar hasta espumar. Agregar esencia de vainilla, manteca fundida y trabajar suavemente. En un bowl mezclar cacao y agua hasta formar una crema de chocolate. Unir las dos preparaciones hasta homogeneizar.

Añadir harina con un tamiz, integrar y repartir en un molde de 20 cm enmantecado y con papel manteca en los laterales. Hornear a 180° C por 20 minutos.

Para el relleno: batir la manteca pomada junto con el azúcar glass hasta formar una pasta. Derretir el chocolate a baño María y agregar a la mezcla anterior hasta formar una crema consistente y con cuerpo.

Ganache para la cobertura: calentar crema de leche, esencia de vainilla y glucosa hasta el punto de hervor y volcar sobre chocolate rallado semiamargo. Cuando esté espeso y frío, cubrir la torta.

BARRITAS DE MENTA

(Por Mariana Corbetta, @corbetta_mariana)

Barritas de menta

Ingredientes

Chocolate semiamargo, 500 gr

Fondant, 130 gr

Manteca, 18 gr

Esencia de menta, 10 cc

Procedimiento

Templar el chocolate, calentar a 45 grados, bajar el chocolate a la mesada y descender temperatura a 28 grados, volver a un bowl y calentar a 31 grados. Realizar coquillas de chocolate y vaciar el contenido. Dejar cristalizar.

Para el relleno: calentar el fondant, mezclar con la manteca pomada y agregar la esencia de menta. Colocar el relleno en una manga y rellenar las barritas. Cerrar con chocolate semiamargo y llevar a heladera para desmoldar.





HAVANEIRO

(Por Julieta Marina, @cremmapasteleria)

Havaneiro

Ingredientes (para 24 unidades)

Para la masa sablée de cacao

Manteca pomada, 80 gr

Azúcar Impalpable, 75 gr

Yemas, 60 gr (3 u)

Harina 0000, 250 gr

Cacao amargo en polvo, 70 gr

Para el brigadeiro

Leche condensada, 397 gr (1 paquete)

Manteca, 20 gr

Cacao, 70 gr

Para la cobertura

Chocolate semiamargo, 100 gr

Manteca, 60 gr

Para el armado

Dulce de leche repostero, 200 gr

Procedimiento

Para la masa: cremar manteca con azúcar e incorporar yemas hasta homogeneizar. Agregar harina tamizada junto con el cacao e integrar sin amasar. Cubrir con papel film y refrigerar mínimo 2 horas. Estirar la masa de 5 mm de espesor espolvoreando un poco de harina sobre la mesada y cortar discos de 6 cm aproximadamente. Fonzar molde de mini cupcakes y refrigerar por 30 minutos. Cocinar a 180 grados por 10 a 12 minutos. Una vez frío, desmoldar y reservar para el armado.

Para el brigadeiro: en una cacerola pequeña con fondo grueso, incorporar leche condensada, manteca y cacao. Llevar a fuego medio mezclando constantemente con espátula de goma o cuchara de madera hasta que la mezcla se despegue de las paredes y el fondo de la cacerola. Retirar del fuego y volcar sobre un recipiente para que pierda temperatura. Una vez que la mezcla está a temperatura ambiente, realizar bolas de 20 gr aproximadamente. Reservar para el armado.

Para la cobertura: derretir chocolate semiamargo junto con la manteca a baño maría o en microondas. Reservar en bowl.

Para el armado: rellenar las bases de sablée de cacao con dulce de leche en una manga respostera. Colocar brigadeiro sobre el dulce de leche. Cubrir el brigadeiro con cobertura de chocolate semiamargo. Opcional, se puede decorar con nibs de cacao y un mini macaron de cacao.

BUDÍN DE BANANA

(Por Maribel Schivo, @omega.nutricion)

Budín de banana

Ingredientes

Banana madura, 1

Huevo, 1

Extracto de vainilla, 1 cda

Azúcar, 80 gr

Aceite neutro, 50 ml

Harina 0000, 200 gr

Polvo de hornear, 1 cda

Chocolate c/n

Procedimiento

En un bowl pisar la banana hasta que quede un puré, agregar el huevo, el extracto de vainilla, el azúcar, el aceite y batir todo. Una vez que esté integrado, ir agregando la harina junto al polvo de hornear con movimientos envolventes.

Verter la preparación en el molde (en este caso un savarin de 18cm) fuego medio por 30 minutos aproximadamente, hasta que el cuchillo salga seco. Una vez listo, desmoldar y decorar con mucho chocolate y banana.





CHOCOGRANOLA

(Por Renata Giacco, @rencooking )

Chocogranola

Ingredientes

Granola, 1 taza

Mantequilla de maní, 1 cda

Chocolate, 2 barras

Dulce de leche sin azúcar, 2 cdas

Agua, cantidad necesaria

Nueces, 5

Procedimiento

Procesar la granola con la mantequilla de maní (no hacer un polvo, sólo un poco) y agregar agua, aproximadamente 2 cucharadas, ya que la idea es que quede una mezcla unida, no un licuado.

En una budinera forrada con papel film poner la mezcla y armar una base. Agregar el dulce de leche mezclado con las nueces cortadas. Por último, el chocolate derretido por arriba. Llevar media hora al freezer y después a la heladera.

BROWNIE DE POROTOS

(Por Daniela Natale, @dn.nutricion)

Brownie de porotos

Ingredientes

Porotos Aduki o negros, 250 gr

Huevos, 2

Aceite neutro, 40 cc

Cacao amargo, 2 cdas

Azúcar mascabo, 80 gr

Bicarbonato, 1 cdita

Esencia de vainilla, 1 cdita

Procedimiento

Dejar en remojo los porotos unas 8/12 horas. Mezclar todos los ingredientes en licuadora. Llevar a un molde con rocío vegetal y a un horno medio por 25/30 minutos.

GALLETITAS INTEGRALES

(Por Camila Raspo Falco, @nutricion_camiraspo)

Galletitas integrales

Ingredientes

Huevo, 1

Mantequilla de maní, 3 cdas.

Harina integral, 1 y ½ taza.

Polvo de hornear, 1 cda.

Cacao amargo, 3 cdas.

Azúcar mascabo, 1/2 taza.

Leche descremada, 1/3 taza.Para decorar

Chocolate blanco bajo en azúcar, c/n.

Almendras picadas, c/n.

Procedimiento

Colocar en un bowl los ingredientes (menos los de decoración), integrar y formar una masa.

Formar las galletitas. Colocar rocío vegetal en una asadera y llevar a horno moderado por 20 minutos aproximadamente.

Dejar enfriar y decorar con chocolate blanco bajo en azúcar y almendras picadas.

CRÈME BRULÈE DE CHOCOLATE

(Por Gisela Cigarrán, @gigischocolates)

Creme brulee

Ingredientes

Crema de leche, 300 gr

Leche, 200 gr

Chocolate semiamargo o amargo, 100gr

Yemas, 4

Azúcar, 60 gr + extra para el caramelizado

Procedimiento

Precalentar el horno a temperatura muy baja (100/120°) Preparar una fuente con agua para realizar el baño maría. Poner a hervir la leche junto con la crema. Retirar del fuego y verter sobre el chocolate picado. Mezclar hasta unificar por completo. Reservar.

Batir las yemas con el azúcar hasta blanquear. Incorporar la mezcla de chocolate hasta que esté homogénea. Distribuir en cazuelitas de cerámica y hornear a baño María por aproximadamente 40/50 minutos. La crema debe quedar firme pero un poco “temblorosa”.

Una vez tibias, refrigerar, y al momento de servir espolvorear con azúcar blanca o rubia y caramelizar con un soplete. También se puede usar el grill del horno.

