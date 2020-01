Desde el vamos Gastón fue innovador, y cosechó tantas anécdotas como experiencia. “Al principio no vendía asado banderita, solo el corte americano; es decir, el bife de chorizo con hueso cortado al revés, y que resulta en una tira larga con mucha carne, y la fibra de grasa de 1,5 cm (para exportación). Hasta que vino Miguel Brascó y me dijo que no podía ser, y salí corriendo a buscar un buen proveedor”, relata.