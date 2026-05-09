Las pequeñas y medianas empresas de Guatemala acceden a más de US$3.3 millones para proyectos sostenibles

La segunda fase del programa canalizó fondos, brindó capacitación y permitió la incorporación de prácticas limpias en empresas locales. El balance revela un cambio significativo en el sector productivo guatemalteco (Foto cortesía BCIE)

El programa MIPYMES Verdes II canalizó más de USD 3.3 millones en Guatemala para impulsar créditos ambientales y generó cerca de 200 nuevos empleos, consolidando el acceso de pequeñas y medianas empresas a tecnologías sostenibles y mejorando la competitividad nacional.

La iniciativa, coordinada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con respaldo financiero de la Unión Europea y el Gobierno de Alemania, movilizó un total de US$5.4 millones en créditos y garantías parciales dirigidos a fortalecer el desarrollo empresarial enfocado en producción limpia, eficiencia energética y energía renovable; su impacto refuerza los objetivos de la estrategia Global Gateway de la UE para inversiones sostenibles en infraestructuras, según informó el BCIE este jueves.

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En el marco de su etapa final, la iniciativa canalizó en Guatemala más de US$3.3 millones en financiamiento para proyectos ambientales dentro de diversas ramas productivas, según el BCIE. Este monto se complementó con garantías crediticias, lo que permitió colocar más de US$2.1 millones a través de cuatro entidades financieras aliadas, facilitando el acceso a créditos para la implementación de tecnologías sostenibles.

Destinando más de US$5.4 millones en créditos y garantías para mipymes guatemaltecas, la iniciativa impulsó cerca de 200 nuevos empleos y promovió inversiones sostenibles. La asistencia técnica benefició a 97 empresas y capacitó a 142 personas en productividad, innovación y desempeño ambiental. Además, se realizaron 12 intervenciones especializadas con un fondo superior a US$190 mil, de acuerdo con el BCIE.

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El camino de Guatemala hacia la competitividad verde: crecimiento de empleos, tecnología limpia y un récord en inversión crediticia (Foto cortesía BCIE)

El organismo detalló que este conjunto de acciones fomentó el acceso a instrumentos financieros y modernizó las operaciones empresariales. Los créditos y garantías canalizados por las instituciones aliadas posibilitaron que las empresas incorporaran tecnologías limpias e impulsaran prácticas productivas con una menor huella ambiental. Además, la iniciativa llevó a cabo intervenciones de fortalecimiento, invirtiendo más de US$190 mil en actividades de acompañamiento y capacitación directa.

Desde el inicio de la iniciativa en Guatemala, sumando la fase I y II, el volumen total colocado en préstamos intermediados por la banca local superó los US$14 millones, según el balance de la entidad. Este dato evidencia la magnitud del programa y su aporte al ecosistema emprendedor. Entre los principales logros reportados se encuentran la creación de empleo directo y la mejora en competencias empresariales.

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Durante la ceremonia de cierre, representantes de los sectores financiero y empresarial subrayaron, conforme al Banco Centroamericano de Integración Económica, que el acceso al capital y la asistencia técnica se convirtieron en factores clave para modernizar operaciones, optimizar recursos y avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles. Los testimonios pusieron el foco sobre el valor de la cooperación internacional y la sinergia público-privada en la transformación de la estructura productiva nacional.

Los resultados consolidados por MIPYMES Verdes II muestran el papel estratégico que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en la transición de Guatemala hacia una economía baja en emisiones, resiliente y competitiva, con oportunidades concretas de crecimiento sostenible y mayor capacidad de inserción en cadenas de valor verdes.

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Recursos europeos y alemanes se volcaron en fortalecer negocios sostenibles. Detrás del éxito, alianzas público-privadas y una modernización que redibuja el mapa económico nacional (Foto cortesía BCIE)

Para El Salvador, el programa canalizó más deUSD28.3 millonesen créditos verdes dirigidos amicro, pequeñas y medianas empresas.